newspaper
Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 22:56
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα - Τι λένε στο in οι σεισμολόγοι
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιατί η πολυτέλεια χάνει τη δυναμική της – Τι φέρνει το 2026
Διεθνής Οικονομία 06 Δεκεμβρίου 2025 | 23:40

Γιατί η πολυτέλεια χάνει τη δυναμική της – Τι φέρνει το 2026

Τα είδη πολυτελείας έχουν αντιμετωπίσει σημαντική μείωση των πωλήσεων τα τελευταία δύο χρόνια – Η ελπίδα και οι κίνδυνοι για το 2026

Μελίνα Ζιάγκου
ΕπιμέλειαΜελίνα Ζιάγκου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Spotlight

Από τη Louis Vuitton έως την Chanel τα brands που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τα είδη πολυτελείας, την υψηλή ποιότητα και τη μοναδικότητα, έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπα με πολλαπλές δοκιμασίες.

Μετά τις ένδοξες μέρες για τη ζήτησηγια είδη πολυτελείας κατά την περίοδο της πανδημίας, όταν ακόμη και λιγότερο εύρωστοι καταναλωτές είχαν τη δυνατότητα να διαθέσουν ρευστό για πολυτελείς αγορές κλεισμένοι στα σπίτια τους, αναδείχθηκε έντονα το χαρακτηριστικό της ευαλωτότητας του κλάδου στις εξωτερικές μεταβολές με αρνητικό τρόπο.

Μετά από μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 10% για σχεδόν μια δεκαετία, ο τομέας είδε όλους τους δείκτες να καταρρέουν πέρσι, πυροδοτώντας μια σειρά από αλλαγές σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να διατηρήσουν τα «κεκτημένα».

Οι πιέσεις γίνονταν ολοένα εντονότερα λόγω του αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος, των γεωπολιτικών και εμπορικών εντάσεων, των διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και της αυξημένης αστάθειας στις αγορές.

Ολοι αυτοί οι παράγοντες διαμόρφωσαν μια ανάμεικτη εικόνα όσον αφορά την πολυαναμενόμενη ανάκαμψη της αγοράς πολυτελών ειδών. Ο κλάδος αναγκάστηκε τη χρονιά που τελειώνει να επανεξετάσει στρατηγικές και τιμολογιακή πολιτική, ενώ ενδεικτικό είναι ότι φέτος αύξησαν τις τιμές με τον πιο αργό ρυθμό από το 2019 και έπειτα, καθώς αναγκάστηκε να προσαρμοστεί σε μια μεγαλύτερη -όπως αποδείχθηκε- από την αναμενόμενη ύφεση και οι πλούσιοι καταναλωτές αντέδρασαν μετά από χρόνια αχαλίνωτων αυξήσεων.

Δεν αγοράζουν πολυτέλεια μόνο οι πολύ πλούσιοι

Οι όμιλοι πολυτελείας έχουν αντιμετωπίσει σημαντική μείωση των πωλήσεων τα τελευταία δύο χρόνια.

Παρά την κοινή πεποίθηση, ο κλάδος των πολυτελών προϊόντων δεν αφορά μόνο τους εξαιρετικά πλούσιους αγοραστές που κατοικούν στο Mayfair του Λονδίνου ή περπατούν στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Εξίσου σημαντικοί είναι και οι λεγόμενοι «φιλόδοξοι» αγοραστές πολυτελών προϊόντων, δηλαδή οι καταναλωτές που μπορούν να αγοράσουν κάποια πολυτελή προϊόντα βασικής κατηγορίας, αλλά δεν ανήκουν στην ομάδα των εξαιρετικά πλούσιων.

«Τα κοσμήματα και τα ρολόγια υψηλής ποιότητας – τα σκληρά είδη πολυτελείας, τα υπερπολυτελή – έχουν καλή πορεία, αλλά η μεσαία κατηγορία έχει υποχωρήσει και η κατώτερη κατηγορία καταρρέει», δήλωσε ο ιδρυτής της 5 New Digital, Michael Zakkour, στο CNBC την Παρασκευή.

«Ο φιλόδοξος αγοραστής πολυτελών ειδών έχει σχεδόν εξαφανιστεί».

Τα «μαλακά είδη πολυτελείας», όπως δερμάτινα είδη, τσάντες και ρούχα, βρίσκονται σε δύσκολη θέση, δήλωσε ο Zakkour, «επειδή οι επίδοξοι αγοραστές πολυτελών ειδών, που μπορεί να αποταμιεύουν για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αγοράσουν μια τσάντα αξίας 3.000 δολαρίων, απλά δεν το κάνουν πια».

Αισιοδοξία για το 2026

Τώρα, ενόψει της έναρξης του νέου έτους, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, οι αναλυτές αισθάνονται αισιόδοξοι για τον κλάδο των πολυτελών προϊόντων.

Σύμφωνα με τους παρατηρητές της αγοράς, ο κλάδος θα επιστρέψει τελικά στην ανάπτυξη το 2026, ωστόσο οι επιδόσεις των εταιρειών είναι πιθανό να διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο έκθεσής τους σε διαφορετικά τμήματα της πελατειακής βάσης.

Η JP Morgan προβλέπει ότι ο τομέας θα σταθεροποιηθεί το 2026, μετά από ένα δύσκολο 2024 και ένα ασταθές 2025, με βελτιώσεις που θα προέλθουν από την αύξηση της εμπιστοσύνης των κινέζων καταναλωτών και την καινοτομία των προϊόντων.

Αύξηση πωλήσεων 5%

Η κορυφαία επιλογή των αναλυτών είναι η Richemont καθώς βλέπουν ισχυρή δυναμική για τις μάρκες Cartier και Van Cleef. Επίσης, τους αρέσει η Moncler Ferragamo, η LVMH και Prada.

Όπως και η JP Morgan, οι αναλυτές της UBS είναι εξίσου αισιόδοξοι ότι το χειρότερο για τον κλάδο των πολυτελών προϊόντων έχει περάσει και προβλέπουν ότι ο κλάδος θα σημειώσει οργανική αύξηση των πωλήσεων κατά περίπου 5% σε ολόκληρο το φάσμα κάλυψής τους το επόμενο έτος. Αυτό θα πρέπει να είναι αρκετό για να οδηγήσει σε αύξηση της κερδοφορίας μετά από δύο χρόνια πιέσεων στα περιθώρια κέρδους, σημείωσαν στην πρόσφατη ανάλυσή τους.

Η UBS είναι συγκρατημένα αισιόδοξη για τις μάρκες που πωλούν είδη πολυτελείας ειδών και αναμένει άνοδο για αυτές το 2026, αλλά εξακολουθεί να προβλέπει συνεχή υπεραπόδοση των κοσμημάτων, τα οποία συνήθως βασίζονται σε μια πιο εύπορη πελατειακή βάση.

Ένα σημείο διαφωνίας είναι η Burberry, η βρετανική μάρκα που είναι αναγνωρίσιμη από τα διακριτικά κασκόλ και ρούχα με καρό μοτίβο. Ενώ η UBS θεωρεί την Burberry ως «ένα σημαντικό story ανάκαμψης για την ώρα» και της δίνει βαθμολογία “buy”, η JP Morgan υποβάθμισε την μετοχή σε “downgraded” την περασμένη Παρασκευή.

Η συναίνεση είναι υπερβολικά αισιόδοξη σχετικά με τις βελτιώσεις που αναμένονται στην Burberry το επόμενο έτος, ανέφερε η JP Morgan στην ανάλυσή της.

Οι κίνδυνοι δεν έχουν παρέλθει

Το φαινόμενο του πλούτου που προέρχεται από τα χρηματιστήρια υποστηρίζει επί του παρόντος την ισχυρή ζήτηση για είδη πολυτελείας στις ΗΠΑ.  Ως εκ τούτου, η ζήτηση θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο σε περίπτωση διόρθωσης της χρηματιστηριακής αγοράς.

Δεδομένης της πρόσφατης νευρικότητας της αγοράς σχετικά με τις υψηλές αποτιμήσεις και τη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης, ο κίνδυνος αυτός έχει γίνει ακόμη πιο έντονος.

Η Κίνα αποτελεί ένα άλλο σημείο πίεσης. Ενώ οι καταναλωτές της χώρας έχουν δείξει σημάδια ανάκαμψης, ειδικά στον πιο πρόσφατο κύκλο κερδών, πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για πλήρη ανάκαμψη.

Η Chiara Battistini, επικεφαλής του τμήματος ευρωπαϊκών προϊόντων πολυτελείας της JP Morgan, δήλωσε πρόσφατα στο CNBC ότι «είναι νωρίς για να μιλάμε για αναστροφή της τάσης και πλήρη στροφή» και ότι η βελτίωση προήλθε από μια εύκολη βάση σύγκρισης. Οι μακροοικονομικές πιέσεις στην Κίνα θα μπορούσαν επίσης να προκαλέσουν μια ανώμαλη ανάκαμψη.

Με την έλευση του 2026, οι εταιρείες επικεντρώνονται στην καινοτομία των προϊόντων τους, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε έναν πιο ανταγωνιστικό χώρο της μόδας.

Θα μπορούσε επίσης να αρχίσει να αντιμετωπίζει την «κόπωση των καταναλωτών» στον τομέα των πολυτελών προϊόντων, όπου οι πελάτες αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη κούραση από την επιθετική τιμολογιακή πολιτική των εμπορικών σημάτων μετά την πανδημία, χωρίς να αντιλαμβάνονται καμία βελτίωση στην ποιότητα.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Αρκτική: Πώς θα συνδεθεί με την παγκόσμια οικονομία

Αρκτική: Πώς θα συνδεθεί με την παγκόσμια οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Wall Street
Wall Street: Οι «φούσκες» φαίνονται στο Google

Wall Street: Οι «φούσκες» φαίνονται στο Google

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Shein αντεπιτίθεται – Κατηγορεί τη Γαλλία για «κυνήγι μαγισσών»
«Σταυροφορία» 06.12.25

Η Shein αντεπιτίθεται – Κατηγορεί τη Γαλλία για «κυνήγι μαγισσών»

«Ο πελάτης μας είναι θύμα μιας κλίκας, μιας κλίκας των μέσων ενημέρωσης, μιας πολιτικής κλίκας και θα έλεγα μάλιστα και μεροληπτικής μεταχείρισης», δήλωσε δικηγόρος της Shein

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Netflix: Αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία – Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner
Πολύπλοκες λεπτομέρειες 06.12.25

Η Netflix αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία - Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner

Η συμφωνία εξαγοράς από τη Netflix θα πρέπει να λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη - Ασαφής ο αντίκτυπος στις τιμές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνομιλία Ερντογάν με Μαδούρο για την έκρυθμη κατάσταση ανάμεσα στην Βενεζουέλα και τις ΗΠΑ
Κόσμος 07.12.25

Συνομιλία Ερντογάν με Μαδούρο για την έκρυθμη κατάσταση ανάμεσα στην Βενεζουέλα και τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προέτρεψε τον ομόλογό του από τη Βενεζουέλα Νικολάς Μαδούρο, να συνεχίσει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, παρά την αύξηση των στρατιωτικών μέσων στην περιοχή

Σύνταξη
Τουλάχιστον 23 νεκροί εξαιτίας πυρκαγιάς σε νυχτερινό κέντρο στην Ινδία στο κρατίδιο της Γκόα [βίντεο]
Τρομακτικός θάνατος 07.12.25

Τουλάχιστον 23 νεκροί εξαιτίας πυρκαγιάς σε νυχτερινό κέντρο στην Ινδία στο κρατίδιο της Γκόα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δημοφιλές bar- restaurant στη Γκόα στην Ινδία όπου έχασαν τη ζωή τους περίπου 20 εργαζόμενοι στην κουζίνα και 3 ή 4 τουρίστες. Περίπου οι 20 πέθαναν από ασφυξία...

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Χαμάς είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της σε μια παλαιστινιακή αρχή, «αν σταματήσει η κατοχή»
Κόσμος 07.12.25

Η Χαμάς είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της σε μια παλαιστινιακή αρχή, «αν σταματήσει η κατοχή»

H Χαμάς ανακοίνωσε πως ο οπλισμός της θα μεταφερθεί στις αρχές εφόσον υπάρξει Παλαιστινιακό Κράτος, αφήνοντας να εννοηθεί πως σε αντίθετη περίπτωση ο οπλισμός είναι απαραίτητος εξαιτίας της κατοχής

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θέτουν προς πώληση 250 τεθωρακισμένα στην Πολωνία για… 1 δολάριο!
Stryker 07.12.25

Οι ΗΠΑ θέτουν προς πώληση 250 τεθωρακισμένα στην Πολωνία για… 1 δολάριο!

Οι ΗΠΑ πρότειναν να δώσουν στην Πολωνία 250 τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού που βρίσκονται σταθμευμένα στην Ευρώπη με κόστος 1 δολάριο. Τα οχήματα βέβαια ενδέχεται να χρειαστούν ανακατασκευή

Σύνταξη
Ίντερ Μαϊάμι – Βανκούβερ Γουάιτκαπς 3-1: Πρωταθλητής MLS ο Λιονέλ Μέσι (pic)
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Ίντερ Μαϊάμι – Βανκούβερ Γουάιτκαπς 3-1: Πρωταθλητής MLS ο Λιονέλ Μέσι (pic)

Πρωταθλήτρια MLS για πρώτη φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι που επιβλήθηκε με 3-1 στον τελικό των Βανκούβερ Γουάιτκαπς του Τόμας Μίλερ. Ιδανικό φινάλε και Μπουσκέτς και Άλμπα.

Σύνταξη
«Βόμβες» από Σαλάχ για Σλοτ και διοίκηση της Λίβερπουλ: «Το κλαμπ με… πετάει στις ρόδες του λεωφορείου»
Ποδόσφαιρο 06.12.25

«Βόμβες» από Σαλάχ για Σλοτ και διοίκηση της Λίβερπουλ: «Το κλαμπ με… πετάει στις ρόδες του λεωφορείου»

Ο Σαλάχ ξέσπασε στις δηλώσεις του μετά τη νέα γκέλα της Λίβερπουλ, λέγοντας πως η ομάδα τον... πετάει, ενώ ξαφνικά δεν έχει και καμία σχέση με τον Άρνε Σλοτ.

Σύνταξη
Φρίντριχ Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»
«Φιλία-θησαυρός» 06.12.25

Φρίντριχ Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»

Επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποιεί ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς. Υπογράμμισε τις σχέσεις φιλίας με το Ισραήλ και δήλωσε ότι προσβλέπει στην επόμενη φάση του σχεδίου για τη Γάζα.

Σύνταξη
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ήταν αποκλεισμένος από τα Όσκαρ για 20 χρόνια λόγω πολιτικής δήλωσης, αλλά «δεν το πήρε προσωπικά»
Ουδέτερη Ακαδημία 06.12.25

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ήταν αποκλεισμένος από τα Όσκαρ για 20 χρόνια λόγω πολιτικής δήλωσης, αλλά «δεν το πήρε προσωπικά»

Σε συνέντευξή που έδωσε στο Variety, ο Ρίτσαρντ Γκιρ έσπασε τη σιωπή του σχετικά με την απαγόρευση που του επιβλήθηκε στα Όσκαρ, έπειτα από μια πολιτική δήλωση εναντίον του Κινέζου ηγέτη Τενγκ Σιαοπίνγκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία
«Δεν ξεχνάμε» 06.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία

«Η ακραία επιχείρηση καταστολής που εξαπέλυσε η Αστυνομία ενάντια στις συγκεντρώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δείχνει τον φόβο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη νέα γενιά», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ηγεσία της ΕΕ και το ενδεχόμενο ενός πρωτοφανούς στρατηγικού ναυαγίου
Μονόδρομος; 06.12.25

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ηγεσία της ΕΕ και το ενδεχόμενο ενός πρωτοφανούς στρατηγικού ναυαγίου

Η προοπτική μιας ιστορικών διαστάσεων γεωπολιτικής αποτυχίας στην Ουκρανία και ο κίνδυνος μιας άνευ προηγουμένου στρατηγικής συντριβής για την ηγεσία της ΕΕ.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα
Ελλάδα 06.12.25

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 6 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων. Έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Επιθέσεις σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλες υποδομές στην Ουκρανία [βίντεο]
Φωτογραφίες 06.12.25 Upd: 23:09

Επιθέσεις σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλα δίκτυα υποδομών στην Ουκρανία

Η Ουκρανία δέχθηκε καταιγισμό χτυπημάτων από τη Ρωσία με στόχο κρίσιμες υποδομές, κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Ολοκληρωτική ζημιά στον σιδηροδρομικό σταθμό Φαστίβ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Κίνδυνος για τη χώρα η επιμονή του Ισραήλ να αποστρατιωτικοποιηθεί ο νότος, λέει ο Αλ-Σάρα
Θέτει όρους 06.12.25

Συρία: Κίνδυνος για τη χώρα η επιμονή του Ισραήλ να αποστρατιωτικοποιηθεί ο νότος, λέει ο Αλ-Σάρα

Ο Αλ-Σάρα επισήμανε ότι η Συρία είναι αυτή που υφίσταται επιθέσεις από το Ισραήλ. Συνεπώς, η Δαμασκός είναι αυτή που δικαιούται να ζητά την απόσυρση των δυνάμεών του από το συριακό έδαφος.

Σύνταξη
Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης «κράτησε» τον βαθμό για τους Βολιώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης «κράτησε» τον βαθμό για τους Βολιώτες (vid)

Η Κηφισιά ήταν ανώτερη στον Πανθεσσαλικό, καθώς έφτιαξε πολλές ευκαιρίες, ωστόσο ο Βόλος έχοντας σε πολύ καλή ημέρα τον τερματοφύλακα Σιαμπάνη κατάφερε να αποσπάσει τον τον Βόλο της ισοπαλίας (1-1).

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο