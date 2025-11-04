Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο μεγιστάνας Γκόπιτσαντ Χιντούτζα, ο πατριάρχης και επικεφαλής της πλουσιότερης οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο κροίσος από την Ινδία, άφησε την τελευταία του πνοή στο Λονδίνο, έπειτα από μακρά ασθένεια. Η είδηση του θανάτου του δεν σηματοδοτεί μόνο το τέλος μιας εποχής για έναν εκ των κορυφαίων επιχειρηματιών, αλλά ανοίγει και το κεφάλαιο της διαδοχής σε μια παγκόσμια αυτοκρατορία που εκτείνεται από τις τράπεζες και την ενέργεια έως το real estate, με συλλογική περιουσία που φέτος ξεπέρασε τα 41 δισεκατομμύρια ευρώ σημειώνει ο The Guardian.

Η οικογένεια Χιντούτζα, η οποία διατηρεί ένα ιδιαιτέρως χαμηλό προφίλ παρά τον αμύθητο πλούτο της, βρέθηκε φέτος στην κορυφή της λίστας πλουσιότερων της εφημερίδας Sunday Times, με συλλογική καθαρή αξία που υπολογίζεται στα 35,3 δισεκατομμύρια στερλίνες με ένα ιδιαίτερα ευρύ και ισχυρό πορτφόλιο σε οικονομία, ενέργεια, ακίνητα και ψυχαγωγία.

Ο Γκόπιτσαντ Χιντούτζα, γνωστός με το παρατσούκλι «Τζι-Πι», ασκούσε καθήκοντα συμπροέδρου της οικογενειακής επιχείρησης μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Σρίτσαντ, ο οποίος απεβίωσε το 2023.

Τα δύο αδέλφια μετεγκαταστάθηκαν στο Λονδίνο από την Ινδία τη δεκαετία του 1970, όπου συνέχισαν να χτίζουν τον Όμιλο Χιντούτζα.

Σήμερα, ο Όμιλος απασχολεί περισσότερους από 150.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, καθιστώντας τον έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες παγκοσμίως.

Οι βάσεις για την αυτοκρατορία τέθηκαν από τον πατέρα των αδελφών, τον Παρμαμάντ, ο οποίος ξεκίνησε το εμπόριο χαλιών, τσαγιού και μπαχαρικών το 1914, σε μια περιοχή που τότε ανήκε στη Βρετανική Ινδία και σήμερα αποτελεί τμήμα του Πακιστάν. Αργότερα, μετέφερε την επιχείρηση στο Ιράν.

Η επέκταση του ομίλου στη Βρετανία και διεθνώς έγινε μέσω μιας σειράς στρατηγικών εξαγορών. Σημαντικότερες εξ αυτών ήταν η αγορά του ομίλου Ashok Leyland το 1987, ο οποίος περιελάμβανε τμήματα της τότε χρεοκοπημένης βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας British Leyland, αλλά και η απόκτηση της Gulf Oil από την αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Chevron τη δεκαετία του ’80.

Σκάνδαλα και ακίνητα-κοσμήματα

Η ζωή του Γκόπιτσαντ Χιντούτζα είχε σκοτεινές σελίδες. Το 2001 βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαράθεσης, όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε απευθύνει επιστολή στον Πίτερ Μάντελσον, τότε υπουργό της κυβέρνησης, ζητώντας του να μεσολαβήσει για την απόκτηση βρετανικού διαβατηρίου για τον αδελφό του, Πρακάς.

Η αποκάλυψη έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς οι αδελφοί είχαν προηγουμένως δωρίσει 1 εκατομμύριο στερλίνες, μέσω του φιλανθρωπικού τους ιδρύματος, στο πρότζεκτ Millennium Dome στο Λονδίνο, το οποίο ο Μάντελσον επέβλεπε εκείνη την περίοδο. Ο Μάντελσον παραιτήθηκε μετά από τις αποκαλύψεις.

Πέρα από τις επιχειρήσεις, η οικογένεια Χιντούτζα είναι γνωστή για το εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της. Κύρια κατοικία της οικογένειας στο Λονδίνο είναι ένα επιβλητικό ανάκτορο του 18ου αιώνα στην οδό Carlton House Terrace, με θέα στο πάρκο Σεντ Τζέιμς και κοντά στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Στο χαρτοφυλάκιο τους συγκαταλέγεται και το ιστορικό κτίριο του Παλαιού Υπουργείου Πολέμου (Old War Office – OWO) στο Γουάιτχολ, το οποίο μετέτρεψαν σε ένα υπερ-πολυτελές συγκρότημα κατοικιών και ξενοδοχείων.

Η ανάπτυξη του συγκροτήματος OWO αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυνατοτήτων αλλά και των αμφιλεγόμενων πρακτικών της οικογένειας.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς πολεοδομίας, το έργο θα έπρεπε να περιλαμβάνει 98 διαμερίσματα σε 8.000 τ.μ. για ανάγκες κοινωνικής στέγασης.

Ωστόσο, το δημοτικό συμβούλιο του Γουέστμινστερ συμφώνησε να επιτρέψει στην οικογένεια Χιντούτζα να προχωρήσει στην ανάπτυξη του κτιρίου χωρίς καμία πρόβλεψη για κοινωνικές κατοικίες, καθώς οι εκπρόσωποί τους ισχυρίστηκαν ότι κάτι τέτοιο «δεν θα ήταν οικονομικά εφικτό».

Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, δεδομένου του εξαιρετικά πολυτελούς χαρακτήρα του έργου. Ενδεικτικά, ένα μόνο διαμέρισμα τεσσάρων υπνοδωματίων πωλήθηκε για περισσότερα από 40 εκατομμυρίων στερλίνες καθιστώντας τον ισχυρισμό για μη «οικονομική εφικτότητα» ιδιαίτερα αμφίβολο.

Ο Γκόπιτσαντ Χιντούτζα αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Σουνίτα, τους δύο γιους τους, τον Σαντζάι και τον Ντιράτζ, και την κόρη τους, Ρίτα, οι οποίοι καλούνται τώρα να διαχειριστούν την τεράστια αυτή κληρονομιά και να πλοηγηθούν στο δύσκολο μονοπάτι της διαδοχής μιας παγκόσμιας αυτοκρατορίας.