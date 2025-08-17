Τζον Κατσιματίδης – Ο ομογενής μεγιστάνας των σούπερ μάρκετ της ΝΥ παίζει στην ταινία του Τιμοτέ Σαλαμέ

Ο αντισοσιαλιστής δισεκατομμυριούχος της πόλης της Νέας Υόρκης και φίλος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Κατσιματίδης, κάνει το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη στην τελευταία ταινία του γοητευτικού Τιμοτέ Σαλαμέ, με τίτλο «Marty Supreme» -και, όπως και στην πραγματική ζωή, βγάζει λεφτά παζαρεύοντας και διαμαρτυρόμενος για το υψηλό κόστος της ανταλλαγής.

«Πραγματικά πληρώθηκα! Είμαι μέλος της SAG*. Και έτσι, στην ηλικία μου, απέκτησα μια νέα καριέρα», δήλωσε ο 76χρονος μεγιστάνας των σούπερ μάρκετ στην New York Post την Παρασκευή.

(*SAG, Σωματείο Ηθοποιών των ΗΠΑ).

Απέναντι από τον Ζόχραν Μαμντάνι

Για την ιστορία να πούμε ότι σε μια πρόσφατη τοποθέτηση που προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επιχειρηματικών και πολιτικών κύκλων της Νέας Υόρκης, ο Τζον Κατσιματίδης γνωστοποίησε την πρόθεσή του να κλείσει ή να πουλήσει την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Gristedes, στην περίπτωση εκλογής του Δημοκρατικού Σοσιαλιστή υποψήφιου Ζόχραν Μαμντάνι στη δημαρχία σε μια σαφή έκφραση διαφωνίας με μια πολιτική ατζέντα που ο ίδιος θεωρεί ασύμβατη με την ελεύθερη οικονομία.

«Ο Τζος Σάφντι -ο οποίος είναι ο μεγάλος παραγωγός της ταινίας- έψαχνε για ανθρώπους από το Upper West Side και με προσέγγισε, και εγώ είπα “ναι! Ακούγεται διασκεδαστικό!”», είπε ο μεγιστάνας.

Ο Κατσιματίδης -ο οποίος είναι επίσης διάσημος για την ραδιοφωνική του εκπομπή στο WABC, με τίτλο «Cats and Cosby», όπου παραπονιέται τακτικά για την αύξηση του κόστους ζωής στην πόλη -αποκάλυψε ότι θα πρωταγωνιστήσει σε «δύο ή τρεις σκηνές» της νέας ταινίας για τη ζωή ενός φανταστικού αστέρα του πινγκ-πονγκ, του Μάρτι Μάουζερ (Marty Mauser).

Η έμπνευση για τον κύριο χαρακτήρα προέρχεται από τη ζωή του θρυλικού Μάρτι Ράισμαν (Marty Reisman), ο οποίος διατηρούσε μια αίθουσα πινγκ-πονγκ σε ένα κτίριο στην Upper West Side που ανήκε στον Κατσιματίδη, καθώς και από άλλους που σύχναζαν στο χώρο.

Ο Κατσιματίδης κάνει μια σύντομη εμφάνιση στα τελευταία δευτερόλεπτα του τρέιλερ της ταινίας, που κυκλοφόρησε την Τετάρτη

Υποστηρικτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος

Ο Τζον Κατσιματίδης είναι γνωστός για την ισχυρή του υποστήριξη και τις δωρεές του στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ενώ το 2013 έθεσε υποψηφιότητα για δήμαρχος της Νέας Υόρκης με το σύνθημα «Είμαι ο δισεκατομμυριούχος της διπλανής πόρτας», αν και δεν κατάφερε να κερδίσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών.

Ο Κατσιματίδης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέσει ξανά υποψηφιότητα για δήμαρχος της Νέας Υόρκης το 2021, μάλιστα σκέφτηκε ακόμα και μια εκστρατεία ως Δημοκρατικός υποψήφιος, αλλά τελικά δεν κατέβηκε στον αγώνα.

Στη συνέχεια, το 2022, εξέτασε το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος για Κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, όμως και πάλι αποφάσισε να μην προχωρήσει.

Ο Κατσιματίδης κάνει μια σύντομη εμφάνιση στα τελευταία δευτερόλεπτα του τρέιλερ της ταινίας, που κυκλοφόρησε την Τετάρτη, σε μια σκηνή στην οποία ο Τιμοτέ Σαλαμέ προσπαθεί να πείσει δύο άνδρες με προφορά της Νέας Υόρκης να κλείσουν συμφωνία για μια ειδικά κατασκευασμένη πορτοκαλί μπάλα πινγκ πονγκ με το όνομα του αστέρα του πινγκ-πονγκ χαραγμένο στην επιφάνειά της.

«Μια τέτοια ειδική μπάλα θα κοστίσει πολλά χρήματα» λέει ο Κατσιματίδης στον ηθοποιό.

Που να το φανταζόταν ο Σαμαλέ…

Όσον αφορά τη συνεργασία του με τον υποψήφιο για Όσκαρ Σαλαμέ, ο Κατσιματίδης παραδέχτηκε ότι δεν είχε ιδέα ποιος ήταν ο γοητευτικός ηθοποιός.

«Δεν ήξερα ποιος ήταν! Παραπονιόμουν στον σκηνοθέτη ότι είχε μεγαλύτερο ρόλο από μένα!», είπε χαριτολογώντας στην εφημερίδα The Post.

Δεν είναι σαφές αν ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος είναι επίσης Νεοϋορκέζος και απόφοιτος δημόσιου σχολείου, γνώριζε ποιος ήταν ο Κατσιματίδης πριν από τα γυρίσματα.

Ο Κατσιματίδης είπε ότι η σκηνή με το πινγκ-πονγκ χρειάστηκε επτά ώρες για να γυριστεί.

«Είμαι συνηθισμένος σε ολοήμερη εργασία» είπε ο Κατσιματίδης στην εφημερίδα The Post. «Τα γυρίσματα διαρκούσαν περίπου 14 ώρες την ημέρα. Όταν τελείωνα, ήταν σχεδόν μεσάνυχτα».

Ο Τζον Κατσιματίδης των 4,5 δισ. δολ.

Η πορεία του Τζον Κατσιματίδη αποτελεί παράδειγμα του αμερικάνικου ονείρου, με ελληνικές ρίζες. Γεννημένος το 1948 στη Νίσυρο, έφτασε στη Νέα Υόρκη σε βρεφική ηλικία. Η πορεία του ξεκίνησε από ένα μικρό μπακάλικο στο Χάρλεμ, όπου εργάστηκε σε ηλικία 18 ετών, και δημιούργησε μια εκτεταμένη επιχειρηματική αυτοκρατορία.

Παρά τη φοίτησή του στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ο Κατσιματίδης διέκοψε τις σπουδές του λίγο πριν την αποφοίτηση, για να αφοσιωθεί πλήρως στην επιχείρηση του θείου του, την οποία αργότερα ανέλαβε.

«Γιατί να εργάζομαι για κάποιον άλλον, όταν θα μπορούσα να έχω τη δική μου επιχείρηση; Αυτή δεν είναι η ουσία του αμερικάνικου ονείρου;» είχε δηλώσει στους γονείς του, οι οποίοι είχαν εκφράσει την απογοήτευσή τους.

Η αφοσίωση του έφερε αποτελέσματα. Μέχρι το 1974, το παντοπωλείο του, με την επωνυμία Red Apple, είχε επεκταθεί σε πολλά σημεία της Νέας Υόρκης.

Σε ηλικία μόλις 24 ετών, τα κέρδη του έφταναν το 1 εκατομμύριο δολάρια τον χρόνο.

Το 1986, ο ομογενής δισεκατομμυριούχος εξαγόρασε την Gristedes, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη Νέα Υόρκη. Σήμερα, η Gristedes Foods διαθέτει πάνω από 30 μεγάλα καταστήματα στην πόλη.

Ο Κατσιματίδης δεν είναι γνωστός μόνο για την παρουσία του στον χώρο των σούπερ μάρκετ.

Ο όμιλος Red Apple Group αποτελεί ένα μεγάλο επιχειρηματικό σύνολο με συμμετοχές σε ακίνητα, ενέργεια, αεροπορία και ραδιόφωνο.

Σε δήλωσή του στην εφημερίδα Daily Mail, ο Κατσιματίδης ανέφερε ότι του αρέσει να ασχολείται «με λίγο απ’ όλα» και ότι μπόρεσε να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την αλυσίδα παντοπωλείων του για να αγοράσει ακίνητα «για ένα κομμάτι ψωμί».

«Ένα ακίνητο, το αγόρασα για 400.000 δολάρια και το πούλησα για 40 εκατομμύρια δολάρια, αλλά αυτές είναι οι ευκαιρίες που εκμεταλλεύτηκα», δήλωσε.

Στη λίστα του Forbes, Forbes 400 για το 2024 με τους «πλουσιότερους ανθρώπους στην Αμερική», ο Κατσιματίδης κατέλαβε την 299η θέση, με προσωπική περιουσία που εκτιμάται στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στην παγκόσμια λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes, βρέθηκε στην 734η θέση.

*Με στοιχεία από nypost.com