magazin
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
17.08.2025 | 12:10
Kρατούμενος βρέθηκε νεκρός στο αστυνομικό τμήμα Κερατέας
Σημαντική είδηση:
17.08.2025 | 11:10
Φωτιά τώρα στη Μάνη – Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Τζον Κατσιματίδης – Ο ομογενής μεγιστάνας των σούπερ μάρκετ της ΝΥ παίζει στην ταινία του Τιμοτέ Σαλαμέ
Fizz 17 Αυγούστου 2025 | 13:15

Τζον Κατσιματίδης – Ο ομογενής μεγιστάνας των σούπερ μάρκετ της ΝΥ παίζει στην ταινία του Τιμοτέ Σαλαμέ

«Δεν ήξερα ποιος ήταν» είπε ο Ελληνοαμερικανός δισεκατομμυριούχος και φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Κατσιματίδης, στον σκηνοθέτη μιλώντας για τον Τιμοτέ Σαλαμέ. «Παραπονιόμουν ότι είχε μεγαλύτερο ρόλο από μένα!».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Το ψηφιακό μου Εγώ»: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μάς «αντιγράφει» για να μας θεραπεύσει;

«Το ψηφιακό μου Εγώ»: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μάς «αντιγράφει» για να μας θεραπεύσει;

Spotlight

Ο αντισοσιαλιστής δισεκατομμυριούχος της πόλης της Νέας Υόρκης και φίλος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Κατσιματίδης, κάνει το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη στην τελευταία ταινία του γοητευτικού Τιμοτέ Σαλαμέ, με τίτλο «Marty Supreme» -και, όπως και στην πραγματική ζωή, βγάζει λεφτά παζαρεύοντας και διαμαρτυρόμενος για το υψηλό κόστος της ανταλλαγής.

«Πραγματικά πληρώθηκα! Είμαι μέλος της SAG*. Και έτσι, στην ηλικία μου, απέκτησα μια νέα καριέρα», δήλωσε ο 76χρονος μεγιστάνας των σούπερ μάρκετ στην New York Post την Παρασκευή.

(*SAG, Σωματείο Ηθοποιών των ΗΠΑ).

Ο μεγιστάνας των σούπερ μάρκετ της Νέας Υόρκης, Τζον Κατσιματίδης, κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην επερχόμενη ταινία του Τιμοτέ Σαλαμέ «Marty Supreme» / YouTube

Απέναντι από τον Ζόχραν Μαμντάνι 

Για την ιστορία να πούμε ότι σε μια πρόσφατη τοποθέτηση που προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επιχειρηματικών και πολιτικών κύκλων της Νέας Υόρκης, ο Τζον Κατσιματίδης γνωστοποίησε την πρόθεσή του να κλείσει ή να πουλήσει την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Gristedes, στην περίπτωση εκλογής του Δημοκρατικού Σοσιαλιστή υποψήφιου Ζόχραν Μαμντάνι στη δημαρχία σε μια σαφή έκφραση διαφωνίας με μια πολιτική ατζέντα που ο ίδιος θεωρεί ασύμβατη με την ελεύθερη οικονομία.

«Ο Τζος Σάφντι -ο οποίος είναι ο μεγάλος παραγωγός της ταινίας- έψαχνε για ανθρώπους από το Upper West Side και με προσέγγισε, και εγώ είπα “ναι! Ακούγεται διασκεδαστικό!”», είπε ο μεγιστάνας.

Ο Κατσιματίδης -ο οποίος είναι επίσης διάσημος για την ραδιοφωνική του εκπομπή στο WABC, με τίτλο «Cats and Cosby», όπου παραπονιέται τακτικά για την αύξηση του κόστους ζωής στην πόλη -αποκάλυψε ότι θα πρωταγωνιστήσει σε «δύο ή τρεις σκηνές» της νέας ταινίας για τη ζωή ενός φανταστικού αστέρα του πινγκ-πονγκ, του Μάρτι Μάουζερ (Marty Mauser).

Η έμπνευση για τον κύριο χαρακτήρα προέρχεται από τη ζωή του θρυλικού Μάρτι Ράισμαν (Marty Reisman), ο οποίος διατηρούσε μια αίθουσα πινγκ-πονγκ σε ένα κτίριο στην Upper West Side που ανήκε στον Κατσιματίδη, καθώς και από άλλους που σύχναζαν στο χώρο.

Ο Κατσιματίδης κάνει μια σύντομη εμφάνιση στα τελευταία δευτερόλεπτα του τρέιλερ της ταινίας, που κυκλοφόρησε την Τετάρτη

YouTube thumbnail

Υποστηρικτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος

Ο Τζον Κατσιματίδης είναι γνωστός για την ισχυρή του υποστήριξη και τις δωρεές του στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ενώ το 2013 έθεσε υποψηφιότητα για δήμαρχος της Νέας Υόρκης με το σύνθημα «Είμαι ο δισεκατομμυριούχος της διπλανής πόρτας», αν και δεν κατάφερε να κερδίσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών.

Ο Κατσιματίδης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέσει ξανά υποψηφιότητα για δήμαρχος της Νέας Υόρκης το 2021, μάλιστα σκέφτηκε ακόμα και μια εκστρατεία ως Δημοκρατικός υποψήφιος, αλλά τελικά δεν κατέβηκε στον αγώνα.

Στη συνέχεια, το 2022, εξέτασε το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος για Κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, όμως και πάλι αποφάσισε να μην προχωρήσει.

Ο Κατσιματίδης κάνει μια σύντομη εμφάνιση στα τελευταία δευτερόλεπτα του τρέιλερ της ταινίας, που κυκλοφόρησε την Τετάρτη, σε μια σκηνή στην οποία ο Τιμοτέ Σαλαμέ προσπαθεί να πείσει δύο άνδρες με προφορά της Νέας Υόρκης να κλείσουν συμφωνία για μια ειδικά κατασκευασμένη πορτοκαλί μπάλα πινγκ πονγκ με το όνομα του αστέρα του πινγκ-πονγκ χαραγμένο στην επιφάνειά της.

«Μια τέτοια ειδική μπάλα θα κοστίσει πολλά χρήματα» λέει ο Κατσιματίδης στον ηθοποιό.

Που να το φανταζόταν ο Σαμαλέ…

Όσον αφορά τη συνεργασία του με τον υποψήφιο για Όσκαρ Σαλαμέ, ο Κατσιματίδης παραδέχτηκε ότι δεν είχε ιδέα ποιος ήταν ο γοητευτικός ηθοποιός.

«Δεν ήξερα ποιος ήταν! Παραπονιόμουν στον σκηνοθέτη ότι είχε μεγαλύτερο ρόλο από μένα!», είπε χαριτολογώντας στην εφημερίδα The Post.

Δεν είναι σαφές αν ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος είναι επίσης Νεοϋορκέζος και απόφοιτος δημόσιου σχολείου, γνώριζε ποιος ήταν ο Κατσιματίδης πριν από τα γυρίσματα.

Ο Κατσιματίδης είπε ότι η σκηνή με το πινγκ-πονγκ χρειάστηκε επτά ώρες για να γυριστεί.

«Είμαι συνηθισμένος σε ολοήμερη εργασία» είπε ο Κατσιματίδης στην εφημερίδα The Post. «Τα γυρίσματα διαρκούσαν περίπου 14 ώρες την ημέρα. Όταν τελείωνα, ήταν σχεδόν μεσάνυχτα».

Ο Τζον Κατσιματίδης των 4,5 δισ. δολ.

Η πορεία του Τζον Κατσιματίδη αποτελεί παράδειγμα του αμερικάνικου ονείρου, με ελληνικές ρίζες. Γεννημένος το 1948 στη Νίσυρο, έφτασε στη Νέα Υόρκη σε βρεφική ηλικία. Η πορεία του ξεκίνησε από ένα μικρό μπακάλικο στο Χάρλεμ, όπου εργάστηκε σε ηλικία 18 ετών, και δημιούργησε μια εκτεταμένη επιχειρηματική αυτοκρατορία.

Παρά τη φοίτησή του στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ο Κατσιματίδης διέκοψε τις σπουδές του λίγο πριν την αποφοίτηση, για να αφοσιωθεί πλήρως στην επιχείρηση του θείου του, την οποία αργότερα ανέλαβε.

Photo: YouTube

«Γιατί να εργάζομαι για κάποιον άλλον, όταν θα μπορούσα να έχω τη δική μου επιχείρηση; Αυτή δεν είναι η ουσία του αμερικάνικου ονείρου;» είχε δηλώσει στους γονείς του, οι οποίοι είχαν εκφράσει την απογοήτευσή τους.

Η αφοσίωση του έφερε αποτελέσματα. Μέχρι το 1974, το παντοπωλείο του, με την επωνυμία Red Apple, είχε επεκταθεί σε πολλά σημεία της Νέας Υόρκης.

Σε ηλικία μόλις 24 ετών, τα κέρδη του έφταναν το 1 εκατομμύριο δολάρια τον χρόνο.

Το 1986, ο ομογενής δισεκατομμυριούχος εξαγόρασε την Gristedes, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη Νέα Υόρκη. Σήμερα, η Gristedes Foods διαθέτει πάνω από 30 μεγάλα καταστήματα στην πόλη.

Ο Κατσιματίδης δεν είναι γνωστός μόνο για την παρουσία του στον χώρο των σούπερ μάρκετ.

Ο όμιλος Red Apple Group αποτελεί ένα μεγάλο επιχειρηματικό σύνολο με συμμετοχές σε ακίνητα, ενέργεια, αεροπορία και ραδιόφωνο.

Photo: YouTube

Σε δήλωσή του στην εφημερίδα Daily Mail, ο Κατσιματίδης ανέφερε ότι του αρέσει να ασχολείται «με λίγο απ’ όλα» και ότι μπόρεσε να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την αλυσίδα παντοπωλείων του για να αγοράσει ακίνητα «για ένα κομμάτι ψωμί».

«Ένα ακίνητο, το αγόρασα για 400.000 δολάρια και το πούλησα για 40 εκατομμύρια δολάρια, αλλά αυτές είναι οι ευκαιρίες που εκμεταλλεύτηκα», δήλωσε.

Στη λίστα του Forbes, Forbes 400 για το 2024 με τους «πλουσιότερους ανθρώπους στην Αμερική», ο Κατσιματίδης κατέλαβε την 299η θέση, με προσωπική περιουσία που εκτιμάται στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στην παγκόσμια λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes, βρέθηκε στην 734η θέση.

*Με στοιχεία από nypost.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
ExxonMobil: Το διάταγμα Πούτιν που ανοίγει τον δρόμο για επιστροφή στη Ρωσία

ExxonMobil: Το διάταγμα Πούτιν που ανοίγει τον δρόμο για επιστροφή στη Ρωσία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Το ψηφιακό μου Εγώ»: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μάς «αντιγράφει» για να μας θεραπεύσει;

«Το ψηφιακό μου Εγώ»: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μάς «αντιγράφει» για να μας θεραπεύσει;

Κόσμος
Ουκρανία: Ποιες εγγυήσεις ασφαλείας επιδιώκουν οι Ευρωπαίοι

Ουκρανία: Ποιες εγγυήσεις ασφαλείας επιδιώκουν οι Ευρωπαίοι

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Άφαντοι τις τελευταίες εβδομάδες: Τι τρέχει με την Κάιλι Τζένερ και τον Τιμοτέ Σαλαμέ;
Φήμες; 17.08.25

Άφαντοι τις τελευταίες εβδομάδες: Τι τρέχει με την Κάιλι Τζένερ και τον Τιμοτέ Σαλαμέ;

Δυσκολίες με το πρόγραμμα ή προβλήματα στη σχέση; Ένα από τα πιο high profile ζευγάρια του Χόλιγουντ, η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ, δεν βλέπονται συχνά και αυτό κάνεις τις φήμες να οργιάζουν.

Σύνταξη
Μια νέα αρχή: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζονται να μετακομίσουν – το νέο τους σπίτι
Ουίνδσορ 16.08.25

Μια νέα αρχή: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζονται να μετακομίσουν – το νέο τους σπίτι

Το ζευγάρι αισθάνεται έτοιμο να εγκατασταθεί σε έναν χώρο που μπορεί να αποτελέσει το «παντοτινό» σπίτι τους, ακόμη και όταν ο Γουίλιαμ ανέβει στον θρόνο.

Σύνταξη
Πιο δυνατή από ποτέ η Jessie J μετά τη μάχη της με τον καρκίνο: Η ζωή είναι μικρή, θέλω να τα κάνω όλα τώρα
Μαχήτρια 16.08.25

Πιο δυνατή από ποτέ η Jessie J μετά τη μάχη της με τον καρκίνο: Η ζωή είναι μικρή, θέλω να τα κάνω όλα τώρα

«Όταν περνάς κάτι σαν τον καρκίνο, οι άνθρωποι λένε 'έχεις αλλάξει'. Αλλά εγώ πάντα είχα αυτές τις σκέψεις, ο καρκίνος απλώς μας κάνει να τις υλοποιούμε», είπε μεταξύ άλλων η Jessie J σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Η μέρα που σίγησε ο «Βασιλιάς»: Ο θάνατος του Έλβις Πρίσλεϊ, το FBI και οι θεωρίες συνωμοσίας που τον θέλουν ζωντανό
Κρατάει χρόνια... 16.08.25

Η μέρα που σίγησε ο «Βασιλιάς»: Ο θάνατος του Έλβις Πρίσλεϊ, το FBI και οι θεωρίες συνωμοσίας που τον θέλουν ζωντανό

Πριν από 48 χρόνια το rock 'n' roll έχανε τον «Βασιλιά» του. Στις 16 Αυγούστου 1977 ο Έλβις Πρίσλεϊ άφηνε την τελευταία του πνοή στην Graceland, ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι δεν πέθανε ποτέ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από το «απεχθής» στο «τιμή μας»: H απάντηση των Kiss στην βράβευση από τον Τραμπ στα Kennedy Center Honors
Είπα ξείπα 15.08.25

Από το «απεχθής» στο «τιμή μας»: H απάντηση των Kiss στην βράβευση από τον Τραμπ στα Kennedy Center Honors

Πριν λίγα χρόνια oι Kiss χαρακτήριζαν τον Ντόναλντ Τραμπ ως «απεχθή» και επικίνδυνο. Τώρα, δηλώνουν «βαθιά τιμημένοι» για τη βράβευσή τους από τον ίδιο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του
«Μη χαρίζεστε» 15.08.25

Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο Ντένζελ Ουάσινγκτον αποκαλύπτει πώς οι οικονομικές ανάγκες επηρέασαν την καριέρα του, εξηγώντας γιατί μερικές φορές «πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει» πριν ακολουθήσεις το πάθος σου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τηλεφωνικές συμφωνίες Λαβρόφ με Φιντάν και Σιγιάρτο στον απόηχο της συνάντησης Πούτιν με Τραμπ
Μετά την Αλάσκα 17.08.25

Τηλεφωνικές συμφωνίες Λαβρόφ με Φιντάν και Σιγιάρτο στον απόηχο της συνάντησης Πούτιν με Τραμπ

Ο ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με του ομολόγους του της Τουρκίας και της Ουγγαρίας, στον απόηχο της συνάντησης Πούτιν - Τραμπ στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών: «Μπορούσαμε να πάμε στον τελικό αλλά υπερηφάνεια και για το χάλκινο»
Εθνική υπερηφάνεια 17.08.25

Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών: «Μπορούσαμε να πάμε στον τελικό αλλά υπερηφάνεια και για το χάλκινο»

Την ικανοποίηση τους για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Νέων Γυναικών, εξέφρασαν τα κορίτσια της Εθνικής αλλά τονίζουν ότι θα μπορούσαν να παίξουν στον τελικό.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Νέα Ερυθραία: Οδηγούσε μεθυσμένος, αγνόησε σήμα για έλεγχο και συνελήφθη μετά από καταδίωξη
Ελλάδα 17.08.25

Οδηγούσε μεθυσμένος, αγνόησε σήμα για έλεγχο και συνελήφθη μετά από καταδίωξη - Στο Αυτόφωρο αδελφός γνωστής παρουσιάστριας

Ο 38χρονος υπεβλήθη σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,66mg/l - Αντιμετωπίζει και την κατηγορία της «βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων».

Σύνταξη
Ζελένσκι: Συνωστισμός στο Οβάλ Γραφείο – Ποιοι άλλοι εκτός από τη Λάιεν θα συνοδεύσουν τον ουκρανό πρόεδρο
Μίνι Σύνοδος 17.08.25

Συνωστισμός στο Οβάλ Γραφείο - Ποιοι άλλοι εκτός από την Λάιεν θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι

«Μετά από αίτημα του προέδρου Ζελένσκι θα συμμετάσχω στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους ευρωπαίους ηγέτες» έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Χ

Σύνταξη
Κλιματιστικά: Πότε μπορεί να μας αρρωστήσουν – Οι ειδικοί εξηγούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν
Απαιτείται προσοχή 17.08.25

Πότε το κλιματιστικό μπορεί να μας αρρωστήσει - Οι ειδικοί εξηγούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν

Συσσώρευση σκόνης, κακή συντήρηση, άρρωστα κτίρια, παθογόνοι οργανισμοί που προκαλούν αερογενείς λοιμώξεις - Οι φόβοι για τα κλιματιστικά αν και ακούγονται υπερβολικοί, δεν είναι εντελώς αβάσιμοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ουκρανία: Συνάντηση των Ευρωπαίων ενόψει της συνάντησης Ζελένσκι με Τραμπ – Θα πάνε Λευκό Οίκο;
Προς αποφυγή ενός Βατερλώ 17.08.25

Συνάντηση των Ευρωπαίων ενόψει του τετ α τετ Ζελένσκι με Τραμπ - Θα τον συνοδεύσουν στις ΗΠΑ;

Οι Ευρωπαίοι αποφασίζουν εντός της ημέρας για το εάν και ποιοι θα συνοδεύσουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Διεθνή ΜΜΕ ανακοινώνουν ήδη ονόματα - Κρίσιμες ώρες για την Ουκρανία

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 46χρονη που έριξε καυστικό υγρό σε 38χρονο γιατί έκανε… θόρυβο με την παρέα του
Στη Θεσσαλονίκη 17.08.25

Συνελήφθη 46χρονη που έριξε καυστικό υγρό σε 38χρονο γιατί έκανε... θόρυβο με την παρέα του

Η Αστυνομία συνέλαβε και μια 44χρονη γυναίκα η οποία φέρεται να προμήθευσε τη δράστιδα με το καυστικό υγρό - Το θύμα μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Η στάρλετ που έγινε σταρ: Η Πάμελα Άντερσον παραδίδει μαθήματα ζωής και αξιοπρέπειας
Woman 17.08.25

Η στάρλετ που έγινε σταρ: Η Πάμελα Άντερσον παραδίδει μαθήματα ζωής και αξιοπρέπειας

Στα 58 της χρόνια, η Πάμελα Άντερσον όχι απλά κατάφερε να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της, αλλά να πάει την καριέρα της σε άλλο επίπεδο, χωρίς ποτέ να απαρνηθεί το παρελθόν της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Xάλκινη στο Παγκόσμιο η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών στο καλοκαίρι του ελληνικού πόλο
Μεγάλη επιτυχία 17.08.25

Xάλκινη στο Παγκόσμιο η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών στο καλοκαίρι του ελληνικού πόλο

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, το τρίτο μετάλλιο για το ελληνικό πόλο αυτό το καλοκαίρι.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Χαλκιδική: Στον Εισαγγελέα πέντε ανήλικοι που λήστεψαν 15χρονο – Στο νοσοκομείο το θύμα
Στη Χαλκιδική 17.08.25

Στον Εισαγγελέα πέντε ανήλικοι που λήστεψαν 15χρονο - Στο νοσοκομείο το θύμα

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας, όταν ο συλληφθείς με τους συνεργούς του προσέγγισαν τους δύο ανήλικους και προσπάθησαν να αφαιρέσουν ένα τσαντάκι.

Σύνταξη
«Ελ. Βενιζέλος»: Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μισός τόνος ναρκωτικών KHAT αξίας 1,5 εκατ. ευρώ
Σε εμπορεύματα 17.08.25

Μισός τόνος ναρκωτικών εντοπίστηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» αξίας 1,5 εκατ. ευρώ

Αποκαλείται φυσική κόκα, προέρχεται από το φυτό Catha Edulis και καλλιεργείται στο Κέρας της Αφρικής - Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε φορτωτικές με λευκά είδη που είχαν φτάσει στο «Ελ. Βενιζέλος»

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
Απόρρητο