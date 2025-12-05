newspaper
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 14:53
Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες μετά από ταραχές στους δρόμους της Γλασκώβης
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 10:12
Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας - Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού
ΓΣΕΕ: Τι ισχύει για τους εργαζόμενους σε συνθήκες κακοκαιρίας
Ελλάδα 05 Δεκεμβρίου 2025 | 14:00

ΓΣΕΕ: Τι ισχύει για τους εργαζόμενους σε συνθήκες κακοκαιρίας

Σε περίπτωση τηλεργασίας, λόγω συνθηκών, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να παρέχει τον εξοπλισμό ή να καταβάλει το επίδομα τηλεργασίας

Spotlight

Οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων παρέχει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), καθώς, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της 3ης Δεκεμβρίου 2025, η κακοκαιρία BYRON θα συνεχιστεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου 2025 στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής και νότιας χώρας, με ισχυρές βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Σχετικά έχει εκδοθεί και το από 4-12-2025 Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με οδηγίες για την προστασία των κατοίκων των περιοχών που πλήττονται εντονότερα από τα φαινόμενα κακοκαιρίας, με έμφαση στα μέτρα προστασίας, εξαιτίας της διακοπής των μετακινήσεων ή της σημαντικής και κυρίως επικίνδυνης επιβάρυνσής τους.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε σύσταση για τη λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΓΣΕΕ επισημαίνει τα παρακάτω:

«Οι εργαζόμενοι που δεν θα καταφέρουν να προσέλθουν στην εργασία τους όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, αλλά εξαιτίας σπουδαίου λόγου που οφείλεται σε αδυναμία μετακίνησής τους, λόγω της ακραίας βροχόπτωσης και των συνεπειών της, δικαιούνται κανονικά τις αποδοχές τους για την ημέρα ή τις ημέρες αυτές της κακοκαιρίας, αρκεί να έχει προηγηθεί τουλάχιστον δεκαήμερη πραγματική εργασία στον εργοδότη τους (άρθρο 657 ΑΚ, άρθρο 10 ΠΔ 62/2025).

Τυχόν διακοπή των συγκοινωνιών και επικινδυνότητα όλων των δρόμων και όχι μόνο των κεντρικών οδικών αρτηριών, εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης, αλλά και της χαμηλής ορατότητας σε πολλές περιπτώσεις, αποτελούν τυπική περίπτωση σπουδαίου λόγου που δικαιολογεί, σύμφωνα με την καλή πίστη, τη μη παροχή της εργασίας.

Εφόσον υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, το δικαίωμα στις αποδοχές της ημέρας κακοκαιρίας θεμελιώνεται, όταν η επιχείρηση λειτούργησε κανονικά και ο εργαζόμενος δεν κατόρθωσε, παρά την καταβληθείσα από μέρους του προσπάθεια, να μεταβεί στην εργασία του (άρθρο 656 ΑΚ, άρθρο 9 ΠΔ 62/2025).

Επίσης, το δικαίωμα αυτό διατηρείται και, όταν η επιχείρηση δεν λειτούργησε κανονικά, επειδή ο εργοδότης διέκοψε τη λειτουργία της χωρίς να λάβει τα απαιτούμενα «μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης».

Συνεπώς, ο εργαζόμενος που δεν κατόρθωσε να μεταβεί στην επιχείρηση, της οποίας τη λειτουργία διέκοψε ο εργοδότης την ημέρα της κακοκαιρίας, λόγω της εκτίμησής του π.χ. ότι δεν θα υπάρξει επαρκής πελατεία ή και προσέλευση των εργαζομένων, δικαιούται κανονικά τις αποδοχές της ημέρας αυτής.

Πέρα από νομικά είναι και λογικά αυτονόητο ότι στις οικοδομικές εργασίες, στις εργασίες σε υπαίθριους χώρους και σε επιχειρήσεις-εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών, των πληττόμενων περιοχών που απασχολούν εργαζόμενους διανομείς τόσο στον χώρο της εστίασης όσο και σε άλλες δραστηριότητες μεταφορών/διανομής αντικειμένων με δίτροχα οχήματα πρέπει να είναι υποχρεωτική η παύση των εργασιών αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια των ημερών που αφορούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στην επιχείρηση που, λόγω της ασυνήθους σε ένταση βροχόπτωσης, είναι κατ’ αντικειμενική κρίση αδύνατον να λειτουργήσει, τα μέρη απαλλάσσονται αμοιβαία από τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την παροχή εργασίας κατά την ημέρα που παρέμεινε κλειστή (ΑΚ 380).

Σημειώνεται ότι την ημέρα κατά την οποία ο εργαζόμενος δεν κατορθώσει να μεταβεί στην εργασία του, λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, δεν μπορεί να χρεωθεί μονομερώς από τον εργοδότη στον μισθωτό ως ημέρα κανονικής άδειας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση τηλεργασίας, λόγω συνθηκών, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να παρέχει τον εξοπλισμό ή να καταβάλει το επίδομα τηλεργασίας (άρθρο 67 του Ν. 4808/2021)».

Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί πάγιο αίτημα της ΓΣΕΕ προς το Υπουργείο Εργασίας η εισαγωγή στην ισχύουσα νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ρητών ρυθμίσεων για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και κυρίως απαγορεύσεων για τη μη διακινδύνευση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Συνομοσπονδία τονίζει σε ανακοίνωσή της ότι με άτυπες συστάσεις και ανακοινώσεις τα προβλήματα δεν επιλύονται, αλλά χρειάζεται άμεσα ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο και αυστηρές κυρώσεις, βάσει των οποίων να διεξάγονται οι έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας και να δημοσιοποιούνται ακολούθως τα στοιχεία τους.

Τα σωματεία, τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα και οι Ομοσπονδίες δύναμης της ΓΣΕΕ είναι σε επαγρύπνηση για τις καταγγελίες των εργαζομένων.

Η ΓΣΕΕ υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να έχει στη διάθεση των συνδικάτων και των εργαζομένων σε όλη την επικράτεια για κάθε ζήτημα πληροφόρησης, στήριξης και συλλογικής δράσης και στα θέματα υγείας και ασφάλειας, το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ) (https://www.kepea.gr/) και το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ https://www.inegsee.gr/diktio-ipiresion-pliroforisis-simvouleftikis-ergazomenon-anergon/.

«Μετακινούμαστε μόνο, όταν είναι απαραίτητο. Δεν παραγγέλνουμε οτιδήποτε διανέμεται με μετακίνηση εργαζομένων μέσα στην κακοκαιρία», είναι το μήνυμα της Συνομοσπονδίας.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
