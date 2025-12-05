Αλέξανδρος Κοψιάλης: «Είμαι 120 κιλά, άμα συνεχίσω θα φράξουν όλα»
Ο γνωστός youtuber βρέθηκε καλεσμένος σε ημερίδα κατά της παχυσαρκίας.
Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης μίλησε για το πρόβλημα παχυσαρκίας που ταλαιπωρεί την καθημερινότητα του.
Τα υπερφαγικά επεισόδια
«Άρχισα να τρώω, όχι όταν είχα όρεξη, αλλά ανάλογα με το συναίσθημα. Το είχα, και το έχω ακόμα, συνδυάσει το φαγητό και με μια επιτυχία, και με μια κακή σκέψη, και με μια αποτυχία, και με στρες, με χαρά, με βαρεμάρα, με τα πάντα.
Το καλό συναίσθημα διαρκεί για εμένα λίγο πριν γίνει, αυτά τα 120 δευτερόλεπτα περίπου.
Αυτή η καταστροφική κίνηση που έχουμε με το στόμα, να μασάμε και να καταπίνουμε την τροφή, ήταν όλο στο μυαλό μου φτιαγμένο έτσι ώστε να βγαίνει ένα συναίσθημα καταστροφής.
Για μένα ένα υπερφαγικό επεισόδιο, που για κάποιους διαρκεί μια ώρα, σε μένα μπορεί να διαρκέσει 24ωρα, εβδομάδες…
Αλέξανδρος Κοψιάλης: «Έχει τύχει να κάνω λογαριασμό σε περίπτερο 30 ευρώ»
«Τι μπορεί να πάρεις από ένα περίπτερο 30 ευρώ. Ακόμα και όταν θα είναι να πάω σε ένα παιδότοπο τον μικρό, το μυαλό μου σκέφτεται αυτόματα ποιός παιδότοπος έχει την πιο ωραία κοτομπουκιά.
«Είμαι κοιλιόδουλος σε άλλο επίπεδο»
«Τρώω δίχως αύριο μόνο άσχημα. Αν με δει κάποιος έξω θα πει ότι είμαι άρρωστος, που είναι και η αλήθεια. Το θεωρώ αρρώστια.
Πολλοί λένε, “αγάπα το σώμα σου, αποδέξου το”. Δε μπορώ να αποδεχτώ ότι θα έχω αυτή την εικόνα. Με τίποτα. Τρώω. Είμαι χοντρός. Δε θα αλλάξει αυτό. Είμαι 120 κιλά. Όσο και να με αγαπήσω, άμα κοιταχτώ, ξέρω τι θα δω. Είμαι 120 κιλά. Κι εγώ άμα συνεχίσω, θα φράξουν όλα» ανέφερε στην ομιλία του ο Αλέξανδρος Κοψιάλης.
