Το self-check-in «οδηγεί σε ακατάλληλη χρήση δημόσιου χώρου προς όφελος ιδιωτών», επισήμανε ο δημοτικός σύμβουλος Μικέλε Αλμπιάνι. Και πρόσθεσε ότι προκαλεί ταλαιπωρία στους κατοίκους».
Η δημοτική αρχή του Μιλάνου έδωσε εντολή στους ιδιοκτήτες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης να αφαιρέσουν τις κλειδοθήκες αυτοεξυπηρέτησης (self-check-in keyboxes) από δημόσιους χώρους. Στόχος της απόφασης είναι η αντιμετώπιση του υπερτουρισμού σε αυτήν τη μεγαλούπολη του ιταλικού βορρά.
Οι ιδιοκτήτες χρησιμοποιούν συχνά κλειδοθήκες για να επιτρέπουν στους επισκέπτες να κάνουν check-in χωρίς να συναντούν τους οικοδεσπότες. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομείται χρόνος τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και για τους παραθεριστές.
Ωστόσο, οι επικριτές λένε ότι είναι αντιαισθητικές και υπογραμμίζουν πως το check-in χωρίς προσωπική επαφή ενέχει κινδύνους για την ασφάλεια.
Το αυτοεξυπηρετούμενο check-in «οδηγεί σε ακατάλληλη χρήση δημόσιου χώρου προς όφελος ιδιωτών», επισήμανε ο δημοτικός σύμβουλος Μικέλε Αλμπιάνι. Και πρόσθεσε ότι «ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός κλειδοθηκών ενδέχεται να προκαλέσει ταλαιπωρία στους κατοίκους».
Πρόστιμα από τον Ιανουάριο
Σε όσους ιδιοκτήτες δεν συμμορφωθούν με την απόφαση, από τον Ιανουάριο, θα επιβάλλονται πρόστιμα έως και 400 ευρώ.
Η απαγόρευση των κλειδοθηκών αυτοεξυπηρέτησης είναι μέτρο που έχει τεθεί σε εφαρμογή ήδη στη Φλωρεντία.
Οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, όπως η Airbnb, είναι διαδεδομένες σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Ωστόσο, έχουν προκαλέσει εντάσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, με τους επικριτές να εστιάζουν στα προβλήματα που προκαλεί ο υπερτουρισμός και στην άνοδο των ενοικίων.
Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Μελόνι απέσυρε πρόσφατα τη σχεδιαζόμενη κατάργηση φοροελαφρύνσεων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ένα μέτρο που είχε στόχο να ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες να ενοικιάζουν τα καταλύματά τους σε κατοίκους και όχι σε τουρίστες.
- Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες self-check-in για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης
