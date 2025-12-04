Το άγχος για την κλιματική αλλαγή επηρεάζει την καθημερινότητά μας

Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
04.12.2025 | 07:49
Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία στην Αττική - Συγκέντρωση των αυτοκινητιστών στη λεωφόρο Αθηνών
Έρευνα 04 Δεκεμβρίου 2025 | 06:30

Μπορεί το άγχος για την κλιματική αλλαγή να επηρέαζαν αρνητικά την καθημερινότητά μας; Αυτό δείχνει νέα έρευνα.

Ζούμε σε μια εποχή άγχους. Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πολλαπλές υπαρξιακές κρίσεις. Μία από αυτές, όσο και αν δεν το συνειδητοποιούμε, είναι η κλιματική αλλαγή. Το κλίμα επηρεάζει τη ζωή μας, είτε το θέλουμε, είτε όχι. Στην πραγματικότητα, έχει απόλυτη συνάφεια με αυτή. Είναι φυσιολογικό, επομένως, να αγχωνόμαστε για την εξέλιξη της κατάστασης στο περιβάλλον.

Τι συμβαίνει με το «άγχος για το κλίμα»;

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη σωματική και ψυχική μας υγεία, άμεσα, μέσω ακραίων κλιματικών φαινομένων, όπως ξηρασίες, πυρκαγιές και ισχυρές καταιγίδες. Επηρεάζει, επίσης, έμμεσα ορισμένους ανθρώπους μέσω του λεγόμενου «άγχους για το κλίμα». Ο όρος αυτός καλύπτει ένα εύρος αρνητικών συναισθημάτων και καταστάσεων, όπως άγχος, ανησυχία και ανυπομονησία, απελπισία, θυμό, φόβο, πένθος και θλίψη.

Μια ομάδα ερευνητών πραγματοποίησε μελέτη σε 10.000 έφηβα παιδιά και νέους έως και 25 ετών σε δέκα χώρες: Αυστραλία, Βραζιλία, Φινλανδία, Γαλλία, Ινδία, Νιγηρία, Φιλιππίνες, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.

Στην έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Planetary Health, το 45% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι τα συναισθήματά του για την κλιματική αλλαγή επηρέαζαν αρνητικά την καθημερινή του ζωή. Το ποσοστό ήταν υψηλότερο στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Βέβαια, το «άγχος για το κλίμα» μπορεί εν δυνάμει να επιτελεί θετική λειτουργία. Ο θυμός, για παράδειγμα, μπορεί να ωθήσει τους ανθρώπους στη δράση για τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Αλλά μπορεί, από την άλλη πλευρά, να οδηγήσει σε «οικο-παράλυση». Αυτός είναι ένας όρος που δείχνει την αίσθηση συντριβής για από όλα όσα συμβαίνουν στο περιβάλλον.

Αυτή η αίσθηση εμποδίζει τους ανθρώπους να ενεργήσουν αποτελεσματικά, επηρεάζοντας τον ύπνο, την εργασία και τη μελέτη τους, καθώς συνεχώς βασανίζονται από το πρόβλημα και έτσι δεν μπορούν να χαλαρώσουν ή να συγκεντρωθούν.

Δεν είναι ψυχική διαταραχή

Το «άγχος για το κλίμα» δεν αναγνωρίζεται επίσημα ως ψυχική διαταραχή. Κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι καλό. Ίσως γιατί, όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, έτσι δεν παθολογοποιείται αυτό το ηθικό συναίσθημα, το οποίο πηγάζει από μια ακριβή κατανόηση της σοβαρότητας της κρίσης που περνά η υγεία του πλανήτη μας.

Αλλά αν δεν αναγνωρίζεται επίσημα, θα το παίρνουν οι άνθρωποι αρκετά σοβαρά; Μήπως θα θεωρούν όσους το βιώνουν απλώς υπερβολικά ευαίσθητους και εύκολα πληγωμένους από τις σκληρές πραγματικότητες της ζωής; Αυτό αποτελεί μεγάλο δίλημμα.

Το προσαρμοστικό άγχος απέναντι στην κλιματική κρίση μπορεί να «κινητοποιήσει την κλιματική δράση, όπως προσπάθειες μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος», όπως αναφέρουν οι ερευνητές. Το ζήτημα είναι το άτομο να κινητοποιείται και όχι να νιώθει νικημένο και ανήμπορο να κάνει οτιδήποτε.

Η αναγνώριση των διαφορετικών τύπων άγχους για το κλίμα, η κατανόηση των παραγόντων που το προκαλούν και η αλληλεπίδρασή του με την προσωπικότητα αποτελεί μείζονα ψυχολογική πρόκληση. Η εύρεση τρόπων ανακούφισης του άγχους αυτού και η μετατροπή του σε πιο προσαρμοστικό, προσανατολισμένο σε δράσεις μετριασμού της κλιματικής αλλαγής αποτελεί σημαντική κοινωνική πρόκληση.

* Πηγή: Vita

Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη
Οικογενειακή υπόθεση 04.12.25

Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη

12 παράγοντες κινδύνου για άνοια μπορούν να αλλάξουν, αλλάζοντας μαζί τους και την πορεία της νόσου - Άσκηση, διατροφή και εκπαίδευση προφυλάσσουν από την άνοια

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σκλαβοπάζαρο και σύγχρονο παιδομάζωμα – Το Σουδάν, ο πόλεμος και τα παιδιά «ενός κατώτερου Θεού»
Φρικαλεότητες 04.12.25

Σκλαβοπάζαρο και σύγχρονο παιδομάζωμα – Το Σουδάν, ο πόλεμος και τα παιδιά «ενός κατώτερου Θεού»

Απαγωγές, βιασμοί, σωματεμπορία και στρατολόγηση ανηλίκων προστίθενται στον εφιάλτη των παιδιών στο Σουδάν, εν μέσω εμφυλίου, κλιμακούμενης ανθρωπιστικής κρίσης και οκνηρίας της διεθνούς κοινότητας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Ο Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Το δίλημμα της αυτοδιάλυσης σε Φάμελλο και Χαρίτση, το κάλεσμα στα στελέχη αλλά όχι για την πρώτη θέση και τα νέα πρόσωπα που βγαίνουν μπροστά μέσω της «αυτοοργάνωσης»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Μαρουάν Μπαργούτι: Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωσή του από το Ισραήλ – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
Κοινή επιστολή 04.12.25

Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωση του Μπαργούτι από το Ισραήλ - Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος

Στον Μπαργούτι αποδίδεται συχνά ο χαρακτηρισμός «Παλαιστίνιος Μαντέλα» και θεωρείται ότι θα μπορούσε να ενώσει τις διαφορετικές παρατάξεις των Παλαιστινίων

Σύνταξη
Συγκλονιστική αποκάλυψη: ΝΑΤΟϊκό… ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού
Εγγραφο 04.12.25

Αποκάλυψη βόμβα: ΝΑΤΟϊκό... ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού

Η οικογένεια του σέρβου στρατηγού Πάβκοβιτς μηνύει το ΝΑΤΟ, καθώς εντοπίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις ουρανίου και βαρέων μετάλλων στον καρκινικό ιστό του.

Σύνταξη
Αποζημιώσεις ιδιοκτητών από απαλλοτριώσεις
Οικονομία 04.12.25

Αποζημιώσεις ιδιοκτητών από απαλλοτριώσεις

Ερωτήσεις και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να κόψουν τον γόρδιο δεσμό της γραφειοκρατίας που τους ταλαιπωρεί

Προκόπης Γιόγιακας
Το «plan b» για τα μπλόκα
Ελλάδα 04.12.25

Το «plan b» για τα μπλόκα

Η σύσκεψη στο Μαξίμου, οι οδηγίες της Κατεχάκη και οι φόβοι της ΕΛ.ΑΣ.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ο Μαρβ δεν γιορτάζει τα 35 χρόνια του Home Alone – «Πλέον είμαι σπιτόγατος»
Μόνος στο σπίτι 04.12.25

Ο Μαρβ δεν γιορτάζει τα 35 χρόνια του Home Alone – «Πλέον είμαι σπιτόγατος»

Ο Ντάνιελ Στερν ήταν ένας από ηθοποιούς που συνέβαλαν στην επιτυχία της ταινίας Home Alone το 1990. Ωστόσο αρνείται να συμμετάσχει στους εορτασμούς για τα 35 χρόνα ζωής του φιλμ και έχει τους λόγους του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αλέξης Τσίπρας: Με «σοκ Δημοκρατίας» απέναντι στη «λάθος κυβέρνηση»
Έδωσε το σύνθημα 04.12.25

Με «σοκ Δημοκρατίας» απέναντι στη «λάθος κυβέρνηση» ο Αλέξης Τσίπρας

Ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα εξέπεμψε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», στο κατάμεστο «Παλλάς», δηλώνοντας «παρών» στο αύριο της χώρας καθώς «δεν πάει άλλο».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Ενωση: Συμφώνησαν για την ανάπτυξη φυτών με βάση τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές στη γεωργία
Γεωργία 04.12.25

Συμφωνία στην ΕΕ για την ανάπτυξη νέας γενιάς γονιδιωματικών τεχνικών

ΕΕ και Ευρωβουλή συμφώνησαν στην ανάπτυξη φυτών με βάση τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές στην ευρωπαϊκή γεωργία, που χαρακτηρίζονται «νέοι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί» από τους επικριτές τους.

Σύνταξη
Χιλή: Κύμα απελάσεων μεταναστών αλα Τραμπ προαναγγέλλει ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία
Προεδρικές εκλογές 04.12.25

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ ο ακροδεξιός υποψήφιος στη Χιλή

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ επιχειρεί να προσελκύσει ψηφοφόρους ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Χιλής, δίνοντάς τους διορία 98 ημερών «για να φύγουν από τη χώρα ελεύθερα».

Σύνταξη
Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ εξαιτίας της χρήσης του Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς
Χρήση του Signal 04.12.25

Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αναφέρει πόρισμα

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς, ο Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αποφαίνεται πόρισμα ανεξάρτητου οργάνου, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ.

Σύνταξη
