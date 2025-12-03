«Αποζημιώσεις σε όλους πλην του Σπύρου Μαρτίκα» – Τι λέει ο αρχηγός της συμμορίας με την απάτη του καζίνο

Στον απόηχο καταγγελιών και αποκαλύψεων που οδήγησαν στην προφυλάκισή του, ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που έταζε επενδύσεις σε καζίνο, επικοινωνεί την έντονη ενόχλησή του για τον Σπύρο Μαρτίκα, με αφορμή τις δηλώσεις του φαρμακοποιού, όταν η υπόθεση βρέθηκε στο επίκεντρο.

Μάλιστα, με εξώδικές δηλώσεις που έστειλε σε τέσσερα άτομα που τον κατηγορούν, υπόσχεται ότι θα κάνει τα πάντα, ώστε να τους επιστρέψει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που τους οφείλει.

«Για μια ακόμη φορά την μεταμέλεια μου για την συμπεριφορά μου και σας δηλώνω ότι θα σας προσφέρω ένα ποσό που θα συγκεντρώσουν οι συγγενείς μου για την απάλυνση του πόνου σας και της ζημίας σας και την μερική μείωση των συνεπειών της πράξης μου», αναφέρει στην εξώδικη δήλωσή του ο φερόμενος ως αρχηγός.

Ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης ζητάει συγγνώμη για τα όσα του καταλογίζονται και κάνει λόγο για απερισκεψίες του.

«Αισθάνομαι ηθικό δέος, ντροπή και σεβασμό σε εσάς διότι έπαιξα τα χρήματα σας στο τυχερό παίγνιο (Ρουλέτα) και τα έχασα. Με αποτέλεσμα να σας δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα αφού τα χρήματα που μου δώσατε για να επωφεληθείτε (εβδομαδιαία) άμεση μέγιστη απόδοση από τα κέρδη μου στην ρουλέτα. Σας ζητάω για μία ακόμη φορά ΣΥΓΓΝΩΜΗ για την απερισκεψία μου και σκύβω το κεφάλι με ντροπή για το πρόβλημα που σας δημιούργησα», συνεχίζει την εξώδικη δήλωσή του ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.

Τον Σπύρο Μαρτίκα όμως δεν σκοπεύει να τον αποζημιώσει. Ειδικότερα, στην περίπτωση του φαρμακοποιού υποστηρίζει ότι τον έχει εξοφλήσει, σε αντίθεση με τα όσα υποστηρίζει ο κ. Μαρτίκας.

Στα δικαστήρια η υπόθεση

Οι δύο πλευρές δίνουν ραντεβού στα δικαστήρια και εμμένουν στους ισχυρισμούς τους.

Η πλευρά του Σπύρου Μαρτίκα θεωρεί πως οι ισχυρισμοί του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, κρύβουν μια προσπάθεια εκδίκησης, για την τροπή που πήραν τα πράγματα.

Βρισηίδα Ανδριώτου και Σπύρος Μαρτίκας έχουν καταγγείλει πως έχασαν 720.000 ευρώ από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Η influencer επαναλαμβάνει στο περιβάλλον της, πως έξοδα και υποχρεώσεις την πιέζουν όλο και περισσότερο.

Τι λέει για τις κατηγορίες

Μέσα από τις εξώδικες δηλώσεις του, ο φερόμενος ως αρχηγός κάνει αναφορά σε ορισμένες από τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν για εκείνον και επιφυλάσσεται να ανοίξει τα χαρτιά του, ενώπιον της Δικαιοσύνης.

«Κατηγορούμαι ότι δήθεν είχα την δυνατότητα να σας πουλήσω χρυσές λύρες σε προνομιακή τιμή από το απόθεμα του καζίνο και σας απέσπασα 320.000 ευρώ και 80 χρυσές λίρες ενώ δήθεν ενορχήστρωσα εικονική αστυνομική σύλληψη με 4 αστυνομικούς δήθεν μεταμφιεσμένους, που εμφανίστηκαν και πέρασαν χειροπέδες στο συγκρατούμενο μου», συνεχίζει στην εξώδικη δήλωση του ο φερόμενος ως αρχηγός.

Το μεσημέρι ενώπιον ανακριτή, άρχισε να καταθέτει ο φίλος του Σπύρου Μαρτίκα, που είχε υποστηρίξει ότι έδωσε 200.000 ευρώ στον φαρμακοποιό. Και εκείνος υποστηρίζει ότι τα χρήματά του, «έκαναν φτερά».

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται και μετά τις αρχικές αποκαλύψεις, παίρνουν θέση όπως φαίνεται οι κινήσεις στρατηγικής των πρωταγωνιστών με φόντο τη δίκη.