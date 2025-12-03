newspaper
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
03.12.2025 | 17:57
Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του Μετρό – Μέχρι Εθνική Άμυνα η γραμμή 3
03.12.2025 | 17:17
Φωτιά σε κατάστημα στο Νέο Κόσμο
«Αποζημιώσεις σε όλους πλην του Σπύρου Μαρτίκα» – Τι λέει ο αρχηγός της συμμορίας με την απάτη του καζίνο
Ελλάδα 03 Δεκεμβρίου 2025 | 19:06

«Αποζημιώσεις σε όλους πλην του Σπύρου Μαρτίκα» – Τι λέει ο αρχηγός της συμμορίας με την απάτη του καζίνο

Ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης ζητάει συγγνώμη για τα όσα του καταλογίζονται και κάνει λόγο για απερισκεψίες του.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στον απόηχο καταγγελιών και αποκαλύψεων που οδήγησαν στην προφυλάκισή του, ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που έταζε επενδύσεις σε καζίνο, επικοινωνεί την έντονη ενόχλησή του για τον Σπύρο Μαρτίκα, με αφορμή τις δηλώσεις του φαρμακοποιού, όταν η υπόθεση βρέθηκε στο επίκεντρο.

Μάλιστα, με εξώδικές δηλώσεις που έστειλε σε τέσσερα άτομα που τον κατηγορούν, υπόσχεται ότι θα κάνει τα πάντα, ώστε να τους επιστρέψει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που τους οφείλει.

«Για μια ακόμη φορά την μεταμέλεια μου για την συμπεριφορά μου και σας δηλώνω ότι θα σας προσφέρω ένα ποσό που θα συγκεντρώσουν οι συγγενείς μου για την απάλυνση του πόνου σας και της ζημίας σας και την μερική μείωση των συνεπειών της πράξης μου», αναφέρει στην εξώδικη δήλωσή του ο φερόμενος ως αρχηγός.

Ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης ζητάει συγγνώμη για τα όσα του καταλογίζονται και κάνει λόγο για απερισκεψίες του.

«Αισθάνομαι ηθικό δέος, ντροπή και σεβασμό σε εσάς διότι έπαιξα τα χρήματα σας στο τυχερό παίγνιο (Ρουλέτα) και τα έχασα. Με αποτέλεσμα να σας δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα αφού τα χρήματα που μου δώσατε για να επωφεληθείτε (εβδομαδιαία) άμεση μέγιστη απόδοση από τα κέρδη μου στην ρουλέτα. Σας ζητάω για μία ακόμη φορά ΣΥΓΓΝΩΜΗ για την απερισκεψία μου και σκύβω το κεφάλι με ντροπή για το πρόβλημα που σας δημιούργησα», συνεχίζει την εξώδικη δήλωσή του ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.

Τον Σπύρο Μαρτίκα όμως δεν σκοπεύει να τον αποζημιώσει. Ειδικότερα, στην περίπτωση του φαρμακοποιού υποστηρίζει ότι τον έχει εξοφλήσει, σε αντίθεση με τα όσα υποστηρίζει ο κ. Μαρτίκας.

Στα δικαστήρια η υπόθεση

Οι δύο πλευρές δίνουν ραντεβού στα δικαστήρια και εμμένουν στους ισχυρισμούς τους.

Η πλευρά του Σπύρου Μαρτίκα θεωρεί πως οι ισχυρισμοί του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, κρύβουν μια προσπάθεια εκδίκησης, για την τροπή που πήραν τα πράγματα.

Βρισηίδα Ανδριώτου και Σπύρος Μαρτίκας έχουν καταγγείλει πως έχασαν 720.000 ευρώ από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Η influencer επαναλαμβάνει στο περιβάλλον της, πως έξοδα και υποχρεώσεις την πιέζουν όλο και περισσότερο.

Τι λέει για τις κατηγορίες

Μέσα από τις εξώδικες δηλώσεις του, ο φερόμενος ως αρχηγός κάνει αναφορά σε ορισμένες από τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν για εκείνον και επιφυλάσσεται να ανοίξει τα χαρτιά του, ενώπιον της Δικαιοσύνης.

«Κατηγορούμαι ότι δήθεν είχα την δυνατότητα να σας πουλήσω χρυσές λύρες σε προνομιακή τιμή από το απόθεμα του καζίνο και σας απέσπασα 320.000 ευρώ και 80 χρυσές λίρες ενώ δήθεν ενορχήστρωσα εικονική αστυνομική σύλληψη με 4 αστυνομικούς δήθεν μεταμφιεσμένους, που εμφανίστηκαν και πέρασαν χειροπέδες στο συγκρατούμενο μου», συνεχίζει στην εξώδικη δήλωση του ο φερόμενος ως αρχηγός.

Το μεσημέρι ενώπιον ανακριτή, άρχισε να καταθέτει ο φίλος του Σπύρου Μαρτίκα, που είχε υποστηρίξει ότι έδωσε 200.000 ευρώ στον φαρμακοποιό. Και εκείνος υποστηρίζει ότι τα χρήματά του, «έκαναν φτερά».

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται και μετά τις αρχικές αποκαλύψεις, παίρνουν θέση όπως φαίνεται οι κινήσεις στρατηγικής των πρωταγωνιστών με φόντο τη δίκη.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Metlen πίεσαν στο -1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Metlen πίεσαν στο -1%

AKTOR: Πράσινο φως στο ομολογιακό από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

AKTOR: Πράσινο φως στο ομολογιακό από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Κηφισιά για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Greek Farmers to Receive €500 Million in Payments This Week
English edition 03.12.25

Greek Farmers to Receive €500 Million in Payments This Week

Agriculture Minister Konstantinos Tsiaras announced nearly €500 million in payments to farmers, along with a series of upcoming subsidies, compensation packages and energy support measures as the government seeks to ease pressure on the sector

Σύνταξη
Αστέρας Aktor-Ηλιούπολη 5-0: Οι Πελοποννήσιοι περιμένουν και ελπίζουν σε πρόκριση μετά την πρώτη νίκη
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Αστέρας Aktor-Ηλιούπολη 5-0: Οι Πελοποννήσιοι περιμένουν και ελπίζουν σε πρόκριση μετά την πρώτη νίκη

Ξέσπασε στην Ηλιούπολη ο Αστέρας, όμως περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να δει αν οι τέσσερις βαθμοί αρκούν για την πρόκριση στα νοκ άουτ παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Σύνταξη
Άνοιξε ο Ασκός του Αιόλου στη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Άνοιξε ο Ασκός του Αιόλου στη διαιτησία

Οι αστοχίες στην τηλεκριτική του Λανουά αλλοιώνουν τους κανονισμούς. Αν οι διαιτητές ανέχονται μαρκαρίσματα με τάπες υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα των παικτών

Βάιος Μπαλάφας
«Άφωνος» ο Σιμεόνε με τα… μαγικά του Ραφίνια
On Field 03.12.25

«Άφωνος» ο Σιμεόνε με τα… μαγικά του Ραφίνια

Ο Ραφίνια ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Μπαρτσελόνα στη νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης και ο προπονητής των «ροχιμπλάνκος», εκθείασε τον Βραζιλιάνο άσο των «μπλαουγκράνα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γάζα: Η Αίγυπτος διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα
Σιωπή από ΕΕ 03.12.25

Γάζα: Η Αίγυπτος διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα

Το πέρασμα της Ράφα είναι κρίσιμο για τη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και καυσίμων στη Γάζα. Η Αίγυπτος υποστηρίζει ότι το πέρασμα πρέπει να ανοίξει αμφίδρομα για να υπάρξει συμφωνία.

Σύνταξη
«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν»
Σκηνοθετημένα καπρίτσια 03.12.25

«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν»

Το Belladonna Project είναι μια σειρά φωτογραφιών που απεικονίζει γυναίκες χορεύτριες, πυγμάχους, γιατρίνες και καλλιτέχνιδες που εργάζονται επίσης στον τομέα του σεξ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απάντηση Ρούτε στον Πούτιν: Η Ρωσία «θα νιώσει» την αντίδραση του ΝΑΤΟ στις επιθέσεις
Κλιμακούμενη ρητορική 03.12.25

Απάντηση Ρούτε στον Πούτιν: Η Ρωσία «θα νιώσει» την αντίδραση του ΝΑΤΟ στις επιθέσεις

«Το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία. Θα παραμείνουμε αμυντική συμμαχία, αλλά είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τον λαό μας», είπε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: ΟΠΕΚΕΠΕ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ δείχνουν ότι στη χώρα έχουμε μια πανδημία γαλάζιων ακρίδων
ΣΥΡΙΖΑ 03.12.25

Ζαχαριάδης: ΟΠΕΚΕΠΕ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ δείχνουν ότι στη χώρα έχουμε μια πανδημία γαλάζιων ακρίδων

«Δικαίως οι αγρότες διαμαρτύρονται: με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πρώτα τους έκλεψαν, μετά τους κορόιδεψαν, μετά τους δείρανε κιόλας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Live: Η «Ιθάκη» ως πολιτικό γεγονός – Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το νέο ξεκίνημα
InView 03.12.25

Live: Η «Ιθάκη» ως πολιτικό γεγονός – Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το νέο ξεκίνημα

Επίσημη πρώτη παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη», η έκδοση του οποίου αποτέλεσε σημαντικό πολιτικό γεγονός με αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε μια ομιλία - πολιτική παρέμβαση, με το βλέμμα στο μέλλον. «Ήρθε η ώρα να ακουστεί η δική μου αλήθεια».

Σύνταξη
