Συνεχίζονται οι έρευνες σε ότι αφορά στην υπόθεση των ψευτοεπενδυτών του καζίνο, που εξαπάτησε δεκάδες πολίτες με ανύπαρκτα επενδυτικά προγράμματα και που ήρθε στο φως μετά από καταγγελία που έκανε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Οι αρχές έχουν επεκτείνει τις έρευνες και στον Σπύρο Μαρτίκα, πρώην παίκτη ριάλιτι, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς όπως ο ίδιος υποστηρίζει έπεσε θύμα απάτης από την δράσης του επιχειρηματία, ιδιοκτήτη καταστημάτων μασάζ και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος.

Πού βρήκε ο Μαρτίκας τα 720.000 ευρώ που έδωσε στους ψευτοεπενδυτές

Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ εξετάζει πού βρήκε ο Σπύρος Μαρτίκας, τα 720.000 ευρώ που λέει ότι επένδυσε.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, τα ποσά προήλθαν από:

50.000 ευρώ ως αμοιβή από το Survivor

310.000 ευρώ που απέσυρε σπάζοντας ασφαλιστικά προγράμματα,

50.000 ευρώ από την Βρισηίδα Ανδριώτου, όταν ήταν ζευγάρι

110.000 ευρώ από συγγενικό πρόσωπο

200.000 ευρώ από βασικούς προμηθευτές των οικογενειακών φαρμακείων