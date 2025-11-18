newspaper
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
Μαρτίκας: Που βρήκε τα 720.000 ευρώ που λέει ότι έδωσε στους ψευτοεπενδυτές – Έλεγχος από την ΑΑΔΕ
18 Νοεμβρίου 2025 | 14:01

Μαρτίκας: Που βρήκε τα 720.000 ευρώ που λέει ότι έδωσε στους ψευτοεπενδυτές – Έλεγχος από την ΑΑΔΕ

Ο Μαρτίκας έχει μπει στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ

Συνεχίζονται οι έρευνες σε ότι αφορά στην υπόθεση των ψευτοεπενδυτών του καζίνο, που εξαπάτησε δεκάδες πολίτες με ανύπαρκτα επενδυτικά προγράμματα και που ήρθε στο φως μετά από καταγγελία που έκανε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Οι αρχές έχουν επεκτείνει τις έρευνες και στον Σπύρο Μαρτίκα, πρώην παίκτη ριάλιτι, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς όπως ο ίδιος υποστηρίζει έπεσε θύμα απάτης από την δράσης του επιχειρηματία, ιδιοκτήτη καταστημάτων μασάζ και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος.

Πού βρήκε ο Μαρτίκας τα 720.000 ευρώ που έδωσε στους ψευτοεπενδυτές

Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ εξετάζει πού βρήκε ο Σπύρος Μαρτίκας, τα 720.000 ευρώ που λέει ότι επένδυσε.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, τα ποσά προήλθαν από:

  • 50.000 ευρώ ως αμοιβή από το Survivor
  • 310.000 ευρώ που απέσυρε σπάζοντας ασφαλιστικά προγράμματα,
  • 50.000 ευρώ από την Βρισηίδα Ανδριώτου, όταν ήταν ζευγάρι
  • 110.000 ευρώ από συγγενικό πρόσωπο
  • 200.000 ευρώ από βασικούς προμηθευτές των οικογενειακών φαρμακείων

Το καζίνο στο Λουτράκι

Ο Σπύρος Μαρτίκας είπε την περασμένη Παρασκευή μιλώντας στο Mega, ότι οι απατεώνες έβαζαν «μπροστά» τα δήθεν κέρδη από το καζίνο στο Λουτράκι.

Νωρίτερα, υπήρχε υπερβολική πίεση για συνεργασία από τα μέλη του κυκλώματος. «Με είχε διπλαρώσει και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να στέκεται δίπλα μου», σημείωσε ο ίδιος.

Όπως ανέφερε, για να πείσουν τα θύματά τους, ενέπλεκαν το καζίνο Λουτρακίου, υποστηρίζοντας ότι όποιος τους έδινε χρήματα θα έβγαζε τουλάχιστον 10% την εβδομάδα από τα υπερκέρδη του καζίνο.

Παράλληλα, το κύκλωμα παρείχε δωρεάν δωμάτια και τραπέζια στο συγκεκριμένο καζίνο για να δείξουν ότι «κάνουν κουμάντο» εκεί, όπως σημείωσε ο κ. Μαρτίκας.

«Ζητούσαν αρχικά 50.000 ευρώ και τις πρώτες εβδομάδες σε πλήρωναν. Την Κυριακή έδιναν 55.000 ευρώ για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους» υποστήριξε ο κ. Μαρτίκας, τονίζοντας ότι τις επόμενες φορές χρησιμοποιούσαν δικαιολογίες για να μην γίνουν αυτές οι πληρωμές.

Μιλώντας για την απάτη που στήθηκε εις βάρος του, η οποία είχε μέχρι και σκηνοθετημένη ληστεία, τόνισε: «Δεν φοβάμαι κανέναν εκβιασμό».

«Πιστεύω στην ελληνική Δικαιοσύνη, δεν θα μείνει τίποτα κρυφό» σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι είχε πέσει και ο ίδιος θύμα μιας σκηνοθετημένης ληστείας, κατά τη διάρκεια της εξαπάτησής του από το κύκλωμα.

«Κάποια στιγμή μου είπαν ότι θα με πληρώσουν σε χρυσό, τον οποίο θα εξαργύρωνα σε φίλο τους, γνωστό ενεχυροδανειστή. Όμως πριν φτάσουμε, με το όχημα που οδηγούσε ο υπαρχηγός του κυκλώματος, μας επιτέθηκαν δήθεν κακοποιοί και μας λήστεψαν» πρόσθεσε ο φαρμακοποιός.

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
