Χαρίτσης στη ΡΑΑΕΥ: Να υπάρξει επιτέλους σοβαρή στρατηγική για ρεύμα και νερό

Συνάντηση με τη διοίκηση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) πραγματοποίησε σήμερα (2/12) ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, θέτοντας «δύο πολύ κρίσιμα, δύο φλέγοντα ζητήματα», όπως είπε αναφερόμενος στο ρεύμα και το νερό.

Ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι η πρόσφατη Έκθεση του ACER, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, «επιβεβαιώνει αυτό που οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά: ότι πληρώνουν από τα υψηλότερα τιμολόγια ρεύματος σε όλη την Ευρώπη».

Όπως υπογράμμισε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο ACER «μιλάει και για το ενδεχόμενο χειραγώγησης της αγοράς» και ζητά από τη Ρυθμιστική Αρχή και την Επιτροπή Ανταγωνισμού «να προχωρήσουν σε έναν ουσιαστικό έλεγχο της αγοράς, για να διαπιστώσουμε τελικά τι ακριβώς συμβαίνει».

«Χρειαζόμαστε προστασία του καταναλωτή και όχι κερδοσκοπία συμφερόντων»

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι διαφάνεια. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι προστασία του καταναλωτή και όχι βεβαίως κερδοσκοπία λίγων, μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έθεσε και το ζήτημα της λειψυδρίας, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση φαίνεται ότι σχεδιάζει έργα φαραωνικά, έργα επικίνδυνα για το περιβάλλον, έργα επικίνδυνα για το ίδιο το νερό».

Υπενθύμισε ότι η ΡΑΑΕΥ «γνωμοδότησε πριν από λίγες μέρες για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και της Αττικής αλλά και των νησιών της Πάτμου και της Λέρου», υπογραμμίζοντας πως «αυτό που ζητάμε ως Νέα Αριστερά είναι να υπάρξει επιτέλους μια σοβαρή στρατηγική για το ζήτημα του νερού, που θα λαμβάνει υπόψη τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και θα χαράσσει ακριβώς μια πολιτική και τα έργα που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία, έχει ανάγκη το περιβάλλον».

«Συνολικά, το ζήτημα του νερού και το ζήτημα του ρεύματος εμείς το αντιμετωπίζουμε ως ένα κρίσιμο ζήτημα που αφορά δύο βασικά δημόσια κοινά αγαθά. Ως τέτοιο πρέπει να το δούμε και έτσι πρέπει να προστατεύσουμε την ελληνική κοινωνία, τους Έλληνες πολίτες, τους καταναλωτές απέναντι σε φαινόμενα κερδοσκοπίας τα οποία πλήττουν σήμερα την ελληνική οικονομία», σημείωσε καταληκτικά ο Αλέξης Χαρίτσης.