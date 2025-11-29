ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού
«Αντί για αντιπλημμυρικά έργα, τεχνικά έργα συλλογής και αποθήκευσης βρόχινου νερού και αποκατάστασης του απαρχαιωμένου δικτύου, προωθούνται λύσεις ύδρευσης και άρδευσης με κριτήριο την κερδοφορία», λέει το ΚΚΕ
Στην πιο αποφασιστική προώθηση της πολιτικής «εμπορευματοποίησης του νερού» εκ μέρους της κυβέρνησης αποδίδει το ΚΚΕ την κήρυξη της Αττικής και άλλων περιοχών της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψυδρίας.
Όπως σημειώνει ο Περισσός, «η κήρυξη της Αττικής και μιας σειράς ακόμη περιοχών της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ‘εξαιτίας της λειψυδρίας’ δεν γίνεται για να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο κι επιστημονικά τεκμηριωμένο σχέδιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, αλλά για να προωθηθεί πιο αποφασιστικά η πολιτική εμπορευματοποίησης του νερού και η κατανομή απευθείας αναθέσεων σε επιχειρηματικούς ομίλους».
«Ο λαός να αντιπαλέψει την πολιτική που αντιμετωπίζει το νερό ως εμπόρευμα»
«Είναι χαρακτηριστικό», υπογραμμίζει, «ότι αντί για αντιπλημμυρικά έργα, τεχνικά έργα συλλογής και αποθήκευσης βρόχινου νερού, έργα αποκατάστασης του απαρχαιωμένου δικτύου για να μην χάνονται υδάτινοι πόροι, προωθούνται τεχνικές λύσεις ύδρευσης και άρδευσης με κριτήριο την κερδοφορία των επενδύσεων, ορισμένα τεχνικά έργα μεταφοράς νερού και κυρίως η πανάκριβη λύση της αφαλάτωσης και για την Αττική».
Επισημαίνει, μάλιστα, πως «το γεγονός ότι αυτές οι αποφάσεις παρθήκαν σε μια περίοδο που παρατηρείται μια σχετική αύξηση των βροχοπτώσεων, που οδηγούν ακόμη και σε πλημμυρικά φαινόμενα, δείχνει το αδιέξοδο αυτής της πολιτικής».
Το ΚΚΕ καλεί τον λαό να απορρίψει κατηγορηματικά και να αντιπαλέψει τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, συνολικά την πολιτική που αντιμετωπίζει το νερό ως εμπόρευμα για τη δημιουργία νέων πεδίων κερδοφορίας, διεκδικώντας φτηνό, ελεγμένο, ποιοτικό νερό».
