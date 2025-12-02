Τραγωδία εν πλώ: Επιβάτης πέθανε μέσα στο πλοίο «Άρτεμις» κοντά στη Σέριφο
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
- Παπαστεργίου για κάμερες στους δρόμους: Την ώρα που κάνεις παράβαση θα σου έρχεται μήνυμα ότι ελέγχεσαι
- «Οδηγός» για τους Έλληνες του εξωτερικού – Πώς θα τακτοποιήσουν τα φορολογικά τους
- Αλβανία: Το βίντεο που δίχασε το ίντερνετ – Τουρίστρια σταματά ηλικιωμένο που χτυπούσε σκυλιά που του επιτέθηκαν
- Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή στη Δήμητρα Ματσούκα - Τα αδικήματα
Τραγωδία στη Σέριφο καθώς ένας επιβάτης πέθανε μέσα στο πλοίο «Άρτεμις» το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου.
Συγκεκριμένα το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή στη Σέριφο από τον Πλοίαρχο του «Άρτεμις», ότι ενώ το πλοίο έπλεε προς το λιμάνι της Σερίφου, ένας 86χρονος ημεδαπός επιβάτης απεβίωσε.
Το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Σύρου προς τα λιμάνια Πάρου-Σερίφου-Σίφνου-Κιμώλου-Μήλου, κατέπλευσε στο λιμάνι της Σερίφου, όπου αποβίβασε τον 86χρονο.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από τον Λιμενικό Σταθμό Σερίφου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.
- Μουρτζούκου: Κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
- Ολυμπιακός: Αποθεώθηκε στη Σύρο η «ερυθρόλευκη» αποστολή (pics)
- Το άρθρο που κυριάρχησε στη Wikipedia το 2025 με 44,9 εκατ. προβολές
- Τι αλλάζει σε διαθήκες και αποποιήσεις κληρονομιάς – Τι προβλέπεται για το σύμφωνο συμβίωσης
- Μόνος στο Σπίτι 2: 303% επιπλέον το κόστος της διαμονής του Κέβιν στο Plaza – «Πληθωρισμός σοκ!»
- Τα (πολλά) νεύρα του Γκλάσνερ και ο Ματετά…
- Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή – Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
- Πάτρα: Σοβαρό με τροχαίο με έγκυο γυναίκα οδηγό – ΙΧ καρφώθηκε κάτω από νταλίκα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις