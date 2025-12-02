newspaper
02.12.2025 | 17:05
Τραγωδία εν πλώ: Επιβάτης πέθανε μέσα στο πλοίο «Άρτεμις» κοντά στη Σέριφο
Ελλάδα 02 Δεκεμβρίου 2025 | 17:03

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τραγωδία στη Σέριφο καθώς ένας επιβάτης πέθανε μέσα στο πλοίο «Άρτεμις» το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή στη Σέριφο από τον Πλοίαρχο του «Άρτεμις», ότι ενώ το πλοίο έπλεε προς το λιμάνι της Σερίφου, ένας 86χρονος ημεδαπός επιβάτης απεβίωσε.

Το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Σύρου προς τα λιμάνια Πάρου-Σερίφου-Σίφνου-Κιμώλου-Μήλου, κατέπλευσε στο λιμάνι της Σερίφου, όπου αποβίβασε τον 86χρονο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τον Λιμενικό Σταθμό Σερίφου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

Ελλάδα 02.12.25

Παρότι ο πρώην εργαζόμενος της Intellexa Παναγιώτης Κούτσιος τόνισε στην κατάθεσή του πως παρουσίαζε προϊόντα της εταιρείας μόνον σε κρατικούς φορείς ή υπηρεσίες, ο λογιστής της Intellexa μέχρι τον Μάιο του 2022 δεν επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό.

Κλιμακώνουν 02.12.25

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στα μπλόκα - Δεν υποχωρούν παρά την κυβερνητική καταστολή - Για καταστροφή του πρωτογενούς τομέα καταγγέλλουν το Μαξίμου τα κόμματα

Εφετείο 02.12.25

Ο Άλκης Καμπανός δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 - Ένας από τους καταδικασμένους για τον φόνο του τιμωρήθηκε με την κατηγορία του υπεύθυνου συνδέσμου οπαδών

Ελλάδα 02.12.25

Το Πολεμικό Ναυτικό γιορτάζει τον προστάτη του Άγιο Νικόλαο με σειρά εκδηλώσεις και δίνει τη δυναότητα στο κοινό για επισκέψεις σε μονάδες επιφανείας και υποβρύχια κατόπιν δηλώσεων συμμετοχής.

On Field 02.12.25

Ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας τα έβαλε με την διοίκηση του συλλόγου για τις μεταγραφές, την στιγμή που ο Γάλλος φορ ετοιμάζεται να φύγει από το Σέλχαρστ Παρκ

«Διαφάνεια» 02.12.25

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι διαφάνεια. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι προστασία του καταναλωτή και όχι βεβαίως κερδοσκοπία λίγων, μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων», σημείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης

Στεγαστική κρίση 02.12.25

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μιλά υποκριτικά για επιτυχίες, την ώρα που τα νοικοκυριά παλεύουν να βγάλουν τον μήνα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ελλάδα 02.12.25

Παρότι ο πρώην εργαζόμενος της Intellexa Παναγιώτης Κούτσιος τόνισε στην κατάθεσή του πως παρουσίαζε προϊόντα της εταιρείας μόνον σε κρατικούς φορείς ή υπηρεσίες, ο λογιστής της Intellexa μέχρι τον Μάιο του 2022 δεν επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό.

Τεντώνουν το σχοινί 02.12.25 Upd: 17:46

Ο Ρώσος πρόεδρος δηλώνει ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνική ατζέντα, τάσσονται υπέρ του πολέμου και προβάλλουν απαιτήσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία που δεν είναι αποδεκτές από τη Ρωσία.

Θεότητα 02.12.25

«Πέρασα τη δεκαετία του '90 με την Pam Hogg – πηγαίνοντας σε κλαμπ και πάρτι, όπως απαιτούσε η εποχή. Αυτό που είδα ήταν μια πραγματικά πρωτοποριακή καλλιτέχνιδα και μια ζωή που χαρακτηριζόταν από ανεξαρτησία, θάρρος και καλοσύνη» γράφει ο Σκωτσέζος μυθιστοριογράφος της Gen X, Ίρβιν Γουέλς στον Guardian.

Έντονη κινητικότητα 02.12.25

«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος» δηλώνει από το Δουβλίνο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνοντας πως η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν μετατρέψει τον αρχικό αμερικανικό χάρτη ειρήνης σε ένα σχέδιο 20 σημείων.

Κλιμακώνουν 02.12.25

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στα μπλόκα - Δεν υποχωρούν παρά την κυβερνητική καταστολή - Για καταστροφή του πρωτογενούς τομέα καταγγέλλουν το Μαξίμου τα κόμματα

