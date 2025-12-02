Υπό την επήρεια αλκοόλ ήταν ο 29χρονος οδηγός, που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα. Οι αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, έδειξαν ότι το αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,63ml/λίτρο, πάνω, δηλαδή, από το επιτρεπτό όριο, που είναι 0,5 gr/l.

Κάτι που είχε αποκαλύψει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA. Παράλληλα αναμένονται και τα υπόλοιπα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Επιιβεβαιώνεται ότι ο 29χρονος την ώρα του τραγικού δυστυχήματος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Ήταν κάτι το οποίο δεν είχε φανεί στο αλκοτέστ που του είχε γίνει αμέσως μετά με το τροχαίο, με τη μέθοδο της εκπνοής.

Ο 29χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη, ενώ μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Τροχαίο στη Λούτσα: Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή

Ο συλληφθείς, που έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν, θα βρεθεί αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες πλέον βάσει του νέου ΚΟΚ.

Όπως είχε πει στο MEGA, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου: «Αν αποδειχθεί ότι παραβίασε το όριο ταχύτητας ή είχε καταναλώσει αλκοόλ ή ουσίες θα είναι αντιμέτωπος με κακουργηματική παράβαση».

Η Τροχαία έχει συλλέξει βίντεο που αποκαλύπτουν ότι το αυτοκίνητο του συλληφθέντα ήταν «κινούμενη βόμβα». Και αυτό διότι πριν ακόμα εκτραπεί της πορείας του αποκαλύπτεται ότι και πάλι οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα και οδηγούσε με κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς και πεζούς.

Το χρονικό

Το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αρτέμιδος. Ο 29χρονος που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο ασημί αμάξι και σε μία κολόνα, πριν «καρφωθεί» στο μαύρο όχημα, στο πίσω μέρος του οποίου στέκονταν το θύμα, η 22χρονη αδελφή του, η 21χρονη σύντροφός του και η 57χρονη μητέρα του.

Ο 24χρονος, που βρισκόταν στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου της οικογένειάς του, εκτινάχθηκε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε με το κεφάλι στο κράσπεδο, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

Η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου, που τραυματίστηκε σοβαρά από τη σφοδρή σύγκρουση, νοσηλεύεται στη νευροχειρουργκική κλινική στο ΚΑΤ, έχοντας ξεπεράσει τον κίνδυνο, ωστόσο φέρει κάκωση στο κεφάλι.