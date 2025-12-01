newspaper
01.12.2025 | 16:43
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ
Ελλάδα 01 Δεκεμβρίου 2025 | 21:17

Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ

Τι έδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα στις αιματολογικές εξετάσεις του 29χρονου που προκάλεσε το τροχαίο στη Λούτσα - Ελέγχεται αν είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών ουσιών

Κατανάλωση αλκοόλ είχε κάνει ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, οι ενδείξεις δείχνουν αρκετά μεγάλη κατανάλωσης αλκοόλ από τον 29χρονο οδηγό. Παράλληλα αναμένονται και τα υπόλοιπα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Όπως επισήμανε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος όταν ο 29χρνος είχε προκαλέσει και πάλι τροχαίο πριν πέντε χρόνια είχε διαπιστωθεί ότι ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Σημειώνεται ότι στο αλκοτέστ αναπνοής που του έγινε μετά το τροχαίο στη Λούτσα είχε βγει αρνητικό.

Έρχονται ναρκοτέστ από την Τροχαία

Στο μεταξύ όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, μετά τα αλκοτέστ η Τροχαία ετοιμάζεται και για τα ναρκοτέστ.

Η απόφαση της κυβέρνησης για τη διενέργεια ελέγχων χρήσης ουσιών από τους οδηγούς έχει ήδη ληφθεί και περιλμβάνεται στον σχετικό νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα.

Αυτό που απομένει είναι μια υπουργική απόφαση και η προμήθεια των σχετικών συσκευών για τη διενέργεια των ελέγχων στους οδηγούς.

Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια

Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια

