magazin
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
01.12.2025 | 16:43
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 02.12.2025]
Ημερήσια 02 Δεκεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 02.12.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Επειδή τα πράγματα γύρω σου χαλαρώνουν, δεν σημαίνει πως πρέπει να κάνεις το ίδιο. Άρα μείνε σε εγρήγορση, ώστε να μπορέσεις να εντοπίσεις τις ευκαιρίες γύρω σου. Στα επαγγελματικά, συζήτησε αυτά που σε απασχολούν με τους ανώτερους και πιο έμπειρους. Και γνώσεις θα πάρεις, αλλά και θα προωθήσεις τους στόχους σου.

DON’TS: Στα οικονομικά, δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος. Κοινώς μην ανοίγεσαι τόσο πολύ! Μην κινείσαι απότομα λόγω του ότι έχεις άγχος. Παράλληλα, μην εκνευριστείς από τις συμβουλές που θα λάβεις και μην θεωρείς πως για να σου τις δίνουν ορισμένοι δεν σε εμπιστεύονται και τόσο, γιατί αυτό δεν είναι κάτι το απολύτως απαραίτητο, έτσι;

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Μπορεί η ατμόσφαιρα να είναι έντονη, αλλά αυτό δεν σε εμποδίζει από το να κατανοήσεις καλύτερα τα πράγματα, να προσαρμόσεις τις κινήσεις σου ή και να εμβαθύνεις σε κάποιες σχέσεις τις οποίες, μάλιστα, πρέπει και να αλλάξεις λίγο, έτσι; Πάντως προσοχή απαιτούν τα πάντα. Θετικές εξελίξεις σε περιμένουν όσον αφορά τα οικονομικά σου.

DON’TS: Μην αφήσεις τίποτα να σε ρίξει ψυχολογικά ή και να σε απογοητεύσει. Μην επιτρέπεις στις φοβίες να σε γεμίζουν με πείσμα κι ένταση. Ειδικά στα επαγγελματικά, μην κινηθείς με νεύρα, γιατί θα χαλάσεις την εικόνα σου. Μην πάρεις νευρικές αποφάσεις, γιατί προφανώς θα είναι εντελώς λάθος, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Επικεντρώσου στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, καθώς πρέπει να βρεις τρόπους να τις βελτιώσεις κάπως. Μάλιστα κάτι εκεί πέρα υπάρχει που σε αγχώνει. Βρες τι ακριβώς είναι αυτό, ώστε να μπορέσεις να το διαχειριστείς. Πάρε αποστάσεις από οτιδήποτε σε κάνει έντονο. Έτσι θα μπορέσεις, λοιπόν, να παραμείνεις ανεπηρέαστος, σωστά;

DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις δηλώσεις που θα ακούσεις μέσα στη μέρα, γιατί αν μη τι άλλο θα προέρχονται από την πλευρά της αλήθειας. Μην αγνοείς το θετικό αυτού, λοιπόν, που δεν είναι άλλο πέρα από το ότι θα ξεκαθαρίσεις τουλάχιστον τα πράγματα. Μην προβληματιστείς από την εσωτερική ανάλυση των νέων δεδομένων που κάνεις.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Άλλαξε ό,τι μπορείς στη δουλειά και στην καθημερινότητα. Αυτό αυτομάτως θα αλλάξει την ψυχολογία σου προς το καλύτερο. Αν είσαι αισιόδοξος, τότε μπορείς να το πας ένα βήμα παραπέρα και να κάνεις πιο μόνιμες αλλαγέ,ς χωρίς να επηρεαστείς όμως πολύ. Αν δεν μπορείς να εκφραστείς σωστά, τότε πέρνα υπογείως τα μηνύματα που θέλεις.

DON’TS: Μην εκνευριστείς, αν δεις ότι ορισμένα άτομα από την παρέα σου δεν αλλάζουν το πρόγραμμά τους, έτσι ώστε να βρεθείτε. Ίσως και να σου κάνουν αντίποινα, σωστά; Μην αρχίσεις τα ξεσπάσματα εξαιτίας του πείσματος ή και της απογοήτευσης που νιώθεις. Από την άλλη, αν δεν είσαι σε φάση για συζητήσεις, τότε μην τις ξεκινήσεις καν.

Λέων

Λέων

DO’S: Η μέρα είναι χαλαρή, αλλά εσύ όχι. Κι αυτό γιατί είναι πολλά αυτά που έχεις- και θέλεις- να διεκπεραιώσεις. Στα επαγγελματικά, θέλεις να κάνεις νέα ξεκινήματα μεν. Θέλεις να δεις ποιοι συνάδελφοι θα σε στηρίξουν δε. Γενικώς είσαι σε φάση για καινούργιες αρχές και, μάλιστα, με αισιοδοξία. Απόφυγε τα νεύρα όμως σε όσους είναι επιφυλακτικοί.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι τόσο απρόσεκτος ως προς τις αποφάσεις που θα πάρεις, γιατί τα πράγματα είναι ελαφρώς περίεργα σήμερα. Μην είσαι όμως ούτε και βιαστικός. Μην αφήσεις το πείσμα ή και την απογοήτευσή σου να σε κάνουν επίμονο, γιατί αυτό θα δημιουργήσει σίγουρα αντιπαραθέσεις και μετά θα χαλάσεις την εικόνα σου.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Νιώθεις καλύτερα, έχεις πιο δυνατή ψυχολογία κι αυτό φαίνεται μέσα από τον τρόπο με τον οποίο δουλεύεις. Θα λάβεις κάποιες νέες πληροφορίες τις οποίες πρέπει να επεξεργαστείς. Έτσι, λοιπόν, εστιάζεις στον σωστό τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινηθείς. Επίσης πρέπει να προφυλαχτείς από κακοτοπιές. Έτσι κι αλλιώς τις περίμενες, έτσι;

DON’TS: Μη διαχειριστείς τα προβλήματά σου με ένταση. Μην επηρεαστείς από τα έντονα συναισθήματά σου και μη γίνεις αμετακίνητος ή και πεισματάρης. Μην επιμένεις να ακούγεσαι εσύ ή να σε ακολουθούν οι άλλοι. Όποιος δεν θέλει, δεν θέλει. Μην ξεσπάς ούτε πάνω στα κοντινά σου άτομα, απλά και μόνο επειδή εκεί είναι που νιώθεις πιο άνετα.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Δώσε χώρο στις ιδέες σου να ανθίσουν. Μάλιστα μπορείς να τις συζητήσεις με τους γύρω σου, ώστε να σου δώσουν ανατροφοδότηση σχετικά με το πως μπορείς να τις βελτιώσεις και να τις βάλεις σε εφαρμογή. Το μόνο σίγουρο, πάντως, είναι πως ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείς με τους άλλους πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει, σωστά;

DON’TS: Μην θεωρείς πως πάντα φταις εσύ για τις συμπεριφορές των άλλων. Ωστόσο μην το αποκλείεις κι εντελώς, γιατί ορισμένες φορές οι άλλοι μας συμπεριφέρονται όπως εμείς τους δείχνουμε ή τους επιτρέπουμε. Μην επιμένεις και μην απαντάς απότομα σε αυτούς που στη λένε. Μήπως έχουν δίκιο; Αυτό σίγουρα δεν πέρασε από το μυαλό σου!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Η μέρα θέλει προσοχή, γιατί ενώ οι τόνοι πέφτουν, εξακολουθεί να υπάρχει ένταση. Όχι μόνο αυτό, αλλά η ένταση διοχετεύεται κυρίως γύρω από τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Θες να μιλήσεις, θες να πεις αυτά που σε έχουν ενοχλήσει και καλά κάνεις, γιατί μόνο έτσι θα λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν. Ρίξε τις ευθύνες εκεί που πρέπει.

DON’TS: Μην επιμένεις ακραία στο να ακολουθήσουν οι άλλοι αυτά που εσύ θέλεις ή τον τρόπο με τον οποίο θέλεις να γίνουν κάποια πράγματα. Μην ακυρώνεις τη γνώμη των υπολοίπων και μην κάνεις μονάχα του κεφαλιού σου. Στα ερωτικά, αν έχεις σχέση, μη βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα χωρίς να έχεις κάνει συζήτηση με την άλλη πλευρά.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Έχεις καλή διάθεση κι αυτό είναι κάτι που αξίζει να εκμεταλλευτείς. Μπορείς, ας πούμε, να συζητήσεις σχετικά με τη δουλειά ή να κάνεις αυτό το άνοιγμα που σκέφτεσαι εδώ και καιρό. Απόφυγε να πάρεις αποφάσεις, αν νιώθεις ότι σε χειραγωγεί η ένταση, το άγχος και το πείσμα σου. Πάρε αποστάσεις κι εστίασε μόνο σε όσα πρέπει να γίνουν.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος, γιατί η μέρα είναι έντονη από μόνη της σε αυτόν τον τομέα. Αφού παρατηρείς γύρω σου θετικά σημάδια, δεν καταλαβαίνω γιατί έχεις τόσο άγχος; Πολύ απλά θα στο πω, μην είσαι έτσι! Μην απογοητευτείς, όταν αντιληφθείς ότι δεν έχεις την στήριξη που θα ήθελες στα θέματα της καθημερινότητας.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Μιας και που νιώθεις πιο κεφάτος σήμερα, γιατί δεν εστιάζεις τόσο στα επαγγελματικά, όσο όμως και στους τρόπους με τους οποίους μπορείς να εκφράσεις τη δημιουργικότητά σου; Πριν ανοιχτείς, εξέτασε το αν νιώθεις ασφαλής να το κάνεις. Κάποιο κρυφό φλερτ εξελίσσεται καλά. Οπότε μήπως να συνεχίσεις να το κρατάς κρυφό;

DON’TS: Στα επαγγελματικά, αν κάνεις συζητήσεις και αυτές δεν εξελίσσονται με τον τρόπο που θα ήθελες, τότε δεν πρέπει να πέσεις ψυχολογικά και να απογοητευτείς. Μην αφήνεις το άγχος σου να σε κάνει επίμονο, γιατί αυτό σίγουρα δεν θα βοηθήσει. Μη γίνεις πεισματάρης. Μην πάρεις μέρος σε παρασκηνιακές συζητήσεις ή και σε κουτσομπολιά.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Άσε το δημιουργικό σου κομμάτι να σου δείξει τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να βάλεις σε εφαρμογή τα πλάνα σου. Έλα πιο κοντά στην παρέα, καθώς χάθηκες τελευταία. Άρπαξε κάθε νέα ευκαιρία, αλλά επανεξέτασε και όποια παλιά υπάρχει. Γίνε κοινωνικός μεν, μείνε επιφυλακτικός δε σχετικά με αυτούς που θες να φέρεις πιο κοντά σου.

DON’TS: Μην ασχοληθείς με καταστάσεις που σε απογοητεύουν ή σε κάνουν να κολλάς σε λεπτομέρειες. Μην συμβουλεύεσαι το πείσμα σου σχετικά με το πως πρέπει να αντιδράσεις. Μην επιβάλλεις την άποψή σου και μη μιλάς απότομα σε όσους τολμούν να φέρουν αντίρρηση. Μην αγνοείς όσα ακούς, γιατί μπορεί να σου φανούν χρήσιμα μετά.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες είναι καλύτερα να διεκπεραιωθούν παρασκηνιακά. Αυτό θα σου δώσει τον χρόνο και την ευκαιρία να οργανώσεις σωστά τις απαντήσεις σου και μετά να τις πεις και φωναχτά. Παρατήρησε τα πάντα γύρω σου λίγο πιο προσεκτικά, καθώς αυτό θα τονώσει την αισιοδοξία σου.

DON’TS: Αν θες να φαίνεσαι τυπικός, τότε μην αγνοείς τις δουλειές που έχεις ήδη βάλει στο πρόγραμμα. Κοινώς ολοκλήρωσέ τες άμεσα. Και εντός χρονικού πλαισίου, παρακαλώ! Μην κάνεις έντονες σκέψεις, γιατί αυτό αντικατοπτρίζεται στην συμπεριφορά σου. Μην απογοητευτείς όμως από την στάση που κρατάνε ορισμένοι συνάδελφοί σου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Economy
Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Σιωνιστές, η 11η Σεπτεμβρίου και ο νεκρός Τσάρλι Κερκ – Ο Γκάι Πιρς αναπαράγει Νικ Φουέντες πριν αποσυρθεί από τα social media
Δηλητήριο online 01.12.25

Σιωνιστές, η 11η Σεπτεμβρίου και ο νεκρός Τσάρλι Κερκ – Ο Γκάι Πιρς αναπαράγει Νικ Φουέντες πριν αποσυρθεί από τα social media

Ο Γκάι Πιρς εξέδωσε επίσημη συγγνώμη για τη διάδοση «ανακριβούς περιεχομένου και ψευδών πληροφοριών» από τον ακροδεξιό Νικ Φουέντες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν μετανιώνει που υποστήριξε δημοσίως τον Γούντι Άλεν: «Eίναι σημαντικό να ορθώνουμε ανάστημα»
«Η κατάλληλη στιγμή» 01.12.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν μετανιώνει που υποστήριξε δημοσίως τον Γούντι Άλεν: «Eίναι σημαντικό να ορθώνουμε ανάστημα»

Η Σκάρλετ Γιόχανσον είναι μία από τις λίγες προσωπικότητες του Χόλιγουντ που τάχθηκαν υπέρ του Γούντι Άλεν σχετικά με τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Για χρόνια ο Τζορτζ Κλούνεϊ απέφευγε να δει το «Θέλμα και Λουίζ» επειδή ο Μπραντ Πιτ κέρδισε τον ρόλο που ήθελε
«Γαμώτο!» 01.12.25

Για χρόνια ο Τζορτζ Κλούνεϊ απέφευγε να δει το «Θέλμα και Λουίζ» επειδή ο Μπραντ Πιτ κέρδισε τον ρόλο που ήθελε

«Έφτασα στον τελικό γύρο των οντισιόν για το έργο Θέλμα και Λουίζ», θυμήθηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Sunday Times. «Και, γαμώτο, ο Μπραντ πήρε τον ρόλο», πρόσθεσε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ψευδείς πληροφορίες» – Η Μπριζίτ Μπαρντό επιτίθεται σε fake news για την υγεία της, απαιτεί σεβασμό
Ενημέρωση 01.12.25

«Ψευδείς πληροφορίες» – Η Μπριζίτ Μπαρντό επιτίθεται σε fake news για την υγεία της, απαιτεί σεβασμό

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η ζωντανή θρυλική μορφή του γαλλικού κινηματογράφου και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων αναγκάστηκε να αντιδράσει στις επίμονες φήμες και τα δημοσιεύματα σχετικά με τη νέα εισαγωγή της σε νοσοκομείο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί οι ρομαντικές κωμωδίες έχουν χάσει τη μαγεία τους; Πρωταγωνιστής της ταινίας «Love Actually» εξηγεί
Τις Πταίει; 01.12.25

Γιατί οι ρομαντικές κωμωδίες έχουν χάσει τη μαγεία τους; Πρωταγωνιστής της ταινίας «Love Actually» εξηγεί

Ο Τόμας Μπρόντι-Σάνγκστερ, που υποδύθηκε τον Σαμ στην ταινία «Love Actually» του Ρίτσαρντ Κέρτις, πιστεύει ότι το streaming σηματοδότησε την παρακμή του είδους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Αριάνα Γκράντε ξεκαθαρίζει ξανά: Σταματήστε να σχολιάζετε τα σώματα και τις ζωές των άλλων
Δεν σε αφορά 01.12.25

Η Αριάνα Γκράντε ξεκαθαρίζει ξανά: Σταματήστε να σχολιάζετε τα σώματα και τις ζωές των άλλων

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η Αριάνα Γκράντε υπενθυμίζει ότι τα σχόλια για την εμφάνιση δεν είναι αθώα ούτε καλοπροαίρετα, αλλά μια επικίνδυνη συνήθεια της εποχής που δεν θέλει πια στη ζωή της

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: «Η ζωή μου μετά…»
Media 02.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: «Η ζωή μου μετά…»

Η εξομολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη - Τι αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός στην Οξφόρδη • «Ελπίζω ότι υπάρχει καριέρα για εμένα και έξω από την πολιτική»

Σύνταξη
Στη φυλακή οδηγείται 55χρονος ο οποίος κατηγορείται πως βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της παιδί
Ρόδος 02.12.25

Στη φυλακή οδηγείται 55χρονος ο οποίος κατηγορείται πως βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της παιδί

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του, 55χρονος πατέρας ο οποίος για 12 χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη του και απέκτησε μαζί της παιδί ηλικίας σήμερα τριών ετών!

Σύνταξη
Agrotica: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της έκθεσης – Ντόμινο εξελίξεων από τις αγροτικές κινητοποιήσεις
40 χρόνια ιστορίας 01.12.25

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της Agrotica - Ντόμινο εξελίξεων από τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Στον «αέρα» η κορυφαία αγροτική έκθεση της χώρας. Πολλές εταιρείες δεν θα συμμετάσχουν στον απόηχο του κλίματος που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο. Πυκνώνουν τα μπλόκα. Η χώρα έχει «κοπεί» σε τρία σημεία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
O Ρούμπεν Αμορίμ θα πάει τη Γιουνάιτεντ σε «άλλο» επίπεδο με τον «δυστυχισμένο» στη Ρεάλ Βαλβέρδε
Ποδόσφαιρο 01.12.25

O Ρούμπεν Αμορίμ θα πάει τη Γιουνάιτεντ σε «άλλο» επίπεδο με τον «δυστυχισμένο» σταρ της Ρεάλ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει τον Φεντερίκο Βαλβέρδε! Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» στοχεύουν σε μια «ηχηρή» μεταγραφή 100 εκατομμυρίων λιρών, ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Diddy: The Reckoning»: Στο τρέιλερ της σειράς, ο Sean Combs αναζητά άτομα που γνωρίζουν από βρωμοδουλειές
Culture Live 01.12.25

«Diddy: The Reckoning»: Στο τρέιλερ της σειράς, ο Sean Combs αναζητά άτομα που γνωρίζουν από βρωμοδουλειές

Η επίσημη σύνοψη της σειράς «Diddy: The Reckoning» κάνει λόγο για μια βουτιά στην ζωή «του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, του θρύλου της μουσικής βιομηχανίας και του καταδικασμένου εγκληματία».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ατάκα του Μουζακίτη που ξεχώρισε: «Νομίζω είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ απ’ ό,τι στο ποδόσφαιρο!»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Η ατάκα του Μουζακίτη που ξεχώρισε: «Νομίζω είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ απ’ ό,τι στο ποδόσφαιρο!»

Η ατάκα του Χρήστου Μουζακίτη που ξεχώρισε κατά την απονομή του Golden Boy Web, ήταν ότι στο πινγκ πονγκ ενδέχεται να είναι ακόμη καλύτερος σε σχέση με το ποδόσφαιρο!

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη δικύκλου – Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με υπερβολική ταχύτητα
Θεσσαλονίκη 01.12.25

Κινηματογραφική καταδίωξη δικύκλου – Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με υπερβολική ταχύτητα

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός ενός δίκυκλου αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο - Ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Σύνταξη
Amazon: Η Ευρώπη έκρινε το mega-deal
Μπάσκετ 01.12.25

Η Ευρώπη έκρινε το mega-deal

Η Amazon «κλειδώνει» τα δικαιώματα NBA στις ΗΠΑ χάρη στη δύναμη της Prime Video στην ευρωπαϊκή αγορά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία στέλνει μήνυμα αδιαλλαξίας στον απόηχο των συνομιλιών στις ΗΠΑ
Η «βάση» του Πούτιν 01.12.25

Το Κρεμλίνο στέλνει μήνυμα αδιαλλαξίας στον απόηχο των συνομιλιών στη Φλόριντα

Οι «εξελίξεις» αυτής της εβδομάδας δεν φέρνουν τα εμπλεκόμενα μέρη πιο κοντά· απλά ξεκαθαρίζουν πόσο μακριά παραμένουν από μια τελική συμφωνία για την Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γκίλφοϊλ: Ακλόνητη η συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ
Διπλωματία 01.12.25

Γκίλφοϊλ: Ακλόνητη η συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ

Τι ανέφερε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην εκδήλωση του ΑΗΙ για την συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου αλλά και της Άμυνας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ναδάλ for President
Άλλα Αθλήματα 01.12.25

Ναδάλ for President

Από τα 22 Grand Slam στο πάθος για τους Blancos - Ο Ράφα Ναδάλ μιλά για το μέλλον, τον Φλορεντίνο, τη Μαδρίτη και τον δεσμό ζωής με τη Ρεάλ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο