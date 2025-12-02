Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 02.12.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Επειδή τα πράγματα γύρω σου χαλαρώνουν, δεν σημαίνει πως πρέπει να κάνεις το ίδιο. Άρα μείνε σε εγρήγορση, ώστε να μπορέσεις να εντοπίσεις τις ευκαιρίες γύρω σου. Στα επαγγελματικά, συζήτησε αυτά που σε απασχολούν με τους ανώτερους και πιο έμπειρους. Και γνώσεις θα πάρεις, αλλά και θα προωθήσεις τους στόχους σου.
DON’TS: Στα οικονομικά, δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος. Κοινώς μην ανοίγεσαι τόσο πολύ! Μην κινείσαι απότομα λόγω του ότι έχεις άγχος. Παράλληλα, μην εκνευριστείς από τις συμβουλές που θα λάβεις και μην θεωρείς πως για να σου τις δίνουν ορισμένοι δεν σε εμπιστεύονται και τόσο, γιατί αυτό δεν είναι κάτι το απολύτως απαραίτητο, έτσι;
Ταύρος
DO’S: Μπορεί η ατμόσφαιρα να είναι έντονη, αλλά αυτό δεν σε εμποδίζει από το να κατανοήσεις καλύτερα τα πράγματα, να προσαρμόσεις τις κινήσεις σου ή και να εμβαθύνεις σε κάποιες σχέσεις τις οποίες, μάλιστα, πρέπει και να αλλάξεις λίγο, έτσι; Πάντως προσοχή απαιτούν τα πάντα. Θετικές εξελίξεις σε περιμένουν όσον αφορά τα οικονομικά σου.
DON’TS: Μην αφήσεις τίποτα να σε ρίξει ψυχολογικά ή και να σε απογοητεύσει. Μην επιτρέπεις στις φοβίες να σε γεμίζουν με πείσμα κι ένταση. Ειδικά στα επαγγελματικά, μην κινηθείς με νεύρα, γιατί θα χαλάσεις την εικόνα σου. Μην πάρεις νευρικές αποφάσεις, γιατί προφανώς θα είναι εντελώς λάθος, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά.
Δίδυμοι
DO’S: Επικεντρώσου στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, καθώς πρέπει να βρεις τρόπους να τις βελτιώσεις κάπως. Μάλιστα κάτι εκεί πέρα υπάρχει που σε αγχώνει. Βρες τι ακριβώς είναι αυτό, ώστε να μπορέσεις να το διαχειριστείς. Πάρε αποστάσεις από οτιδήποτε σε κάνει έντονο. Έτσι θα μπορέσεις, λοιπόν, να παραμείνεις ανεπηρέαστος, σωστά;
DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις δηλώσεις που θα ακούσεις μέσα στη μέρα, γιατί αν μη τι άλλο θα προέρχονται από την πλευρά της αλήθειας. Μην αγνοείς το θετικό αυτού, λοιπόν, που δεν είναι άλλο πέρα από το ότι θα ξεκαθαρίσεις τουλάχιστον τα πράγματα. Μην προβληματιστείς από την εσωτερική ανάλυση των νέων δεδομένων που κάνεις.
Καρκίνος
DO’S: Άλλαξε ό,τι μπορείς στη δουλειά και στην καθημερινότητα. Αυτό αυτομάτως θα αλλάξει την ψυχολογία σου προς το καλύτερο. Αν είσαι αισιόδοξος, τότε μπορείς να το πας ένα βήμα παραπέρα και να κάνεις πιο μόνιμες αλλαγέ,ς χωρίς να επηρεαστείς όμως πολύ. Αν δεν μπορείς να εκφραστείς σωστά, τότε πέρνα υπογείως τα μηνύματα που θέλεις.
DON’TS: Μην εκνευριστείς, αν δεις ότι ορισμένα άτομα από την παρέα σου δεν αλλάζουν το πρόγραμμά τους, έτσι ώστε να βρεθείτε. Ίσως και να σου κάνουν αντίποινα, σωστά; Μην αρχίσεις τα ξεσπάσματα εξαιτίας του πείσματος ή και της απογοήτευσης που νιώθεις. Από την άλλη, αν δεν είσαι σε φάση για συζητήσεις, τότε μην τις ξεκινήσεις καν.
Λέων
DO’S: Η μέρα είναι χαλαρή, αλλά εσύ όχι. Κι αυτό γιατί είναι πολλά αυτά που έχεις- και θέλεις- να διεκπεραιώσεις. Στα επαγγελματικά, θέλεις να κάνεις νέα ξεκινήματα μεν. Θέλεις να δεις ποιοι συνάδελφοι θα σε στηρίξουν δε. Γενικώς είσαι σε φάση για καινούργιες αρχές και, μάλιστα, με αισιοδοξία. Απόφυγε τα νεύρα όμως σε όσους είναι επιφυλακτικοί.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι τόσο απρόσεκτος ως προς τις αποφάσεις που θα πάρεις, γιατί τα πράγματα είναι ελαφρώς περίεργα σήμερα. Μην είσαι όμως ούτε και βιαστικός. Μην αφήσεις το πείσμα ή και την απογοήτευσή σου να σε κάνουν επίμονο, γιατί αυτό θα δημιουργήσει σίγουρα αντιπαραθέσεις και μετά θα χαλάσεις την εικόνα σου.
Παρθένος
DO’S: Νιώθεις καλύτερα, έχεις πιο δυνατή ψυχολογία κι αυτό φαίνεται μέσα από τον τρόπο με τον οποίο δουλεύεις. Θα λάβεις κάποιες νέες πληροφορίες τις οποίες πρέπει να επεξεργαστείς. Έτσι, λοιπόν, εστιάζεις στον σωστό τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινηθείς. Επίσης πρέπει να προφυλαχτείς από κακοτοπιές. Έτσι κι αλλιώς τις περίμενες, έτσι;
DON’TS: Μη διαχειριστείς τα προβλήματά σου με ένταση. Μην επηρεαστείς από τα έντονα συναισθήματά σου και μη γίνεις αμετακίνητος ή και πεισματάρης. Μην επιμένεις να ακούγεσαι εσύ ή να σε ακολουθούν οι άλλοι. Όποιος δεν θέλει, δεν θέλει. Μην ξεσπάς ούτε πάνω στα κοντινά σου άτομα, απλά και μόνο επειδή εκεί είναι που νιώθεις πιο άνετα.
Ζυγός
DO’S: Δώσε χώρο στις ιδέες σου να ανθίσουν. Μάλιστα μπορείς να τις συζητήσεις με τους γύρω σου, ώστε να σου δώσουν ανατροφοδότηση σχετικά με το πως μπορείς να τις βελτιώσεις και να τις βάλεις σε εφαρμογή. Το μόνο σίγουρο, πάντως, είναι πως ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείς με τους άλλους πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει, σωστά;
DON’TS: Μην θεωρείς πως πάντα φταις εσύ για τις συμπεριφορές των άλλων. Ωστόσο μην το αποκλείεις κι εντελώς, γιατί ορισμένες φορές οι άλλοι μας συμπεριφέρονται όπως εμείς τους δείχνουμε ή τους επιτρέπουμε. Μην επιμένεις και μην απαντάς απότομα σε αυτούς που στη λένε. Μήπως έχουν δίκιο; Αυτό σίγουρα δεν πέρασε από το μυαλό σου!
Σκορπιός
DO’S: Η μέρα θέλει προσοχή, γιατί ενώ οι τόνοι πέφτουν, εξακολουθεί να υπάρχει ένταση. Όχι μόνο αυτό, αλλά η ένταση διοχετεύεται κυρίως γύρω από τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Θες να μιλήσεις, θες να πεις αυτά που σε έχουν ενοχλήσει και καλά κάνεις, γιατί μόνο έτσι θα λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν. Ρίξε τις ευθύνες εκεί που πρέπει.
DON’TS: Μην επιμένεις ακραία στο να ακολουθήσουν οι άλλοι αυτά που εσύ θέλεις ή τον τρόπο με τον οποίο θέλεις να γίνουν κάποια πράγματα. Μην ακυρώνεις τη γνώμη των υπολοίπων και μην κάνεις μονάχα του κεφαλιού σου. Στα ερωτικά, αν έχεις σχέση, μη βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα χωρίς να έχεις κάνει συζήτηση με την άλλη πλευρά.
Τοξότης
DO’S: Έχεις καλή διάθεση κι αυτό είναι κάτι που αξίζει να εκμεταλλευτείς. Μπορείς, ας πούμε, να συζητήσεις σχετικά με τη δουλειά ή να κάνεις αυτό το άνοιγμα που σκέφτεσαι εδώ και καιρό. Απόφυγε να πάρεις αποφάσεις, αν νιώθεις ότι σε χειραγωγεί η ένταση, το άγχος και το πείσμα σου. Πάρε αποστάσεις κι εστίασε μόνο σε όσα πρέπει να γίνουν.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος, γιατί η μέρα είναι έντονη από μόνη της σε αυτόν τον τομέα. Αφού παρατηρείς γύρω σου θετικά σημάδια, δεν καταλαβαίνω γιατί έχεις τόσο άγχος; Πολύ απλά θα στο πω, μην είσαι έτσι! Μην απογοητευτείς, όταν αντιληφθείς ότι δεν έχεις την στήριξη που θα ήθελες στα θέματα της καθημερινότητας.
Αιγόκερως
DO’S: Μιας και που νιώθεις πιο κεφάτος σήμερα, γιατί δεν εστιάζεις τόσο στα επαγγελματικά, όσο όμως και στους τρόπους με τους οποίους μπορείς να εκφράσεις τη δημιουργικότητά σου; Πριν ανοιχτείς, εξέτασε το αν νιώθεις ασφαλής να το κάνεις. Κάποιο κρυφό φλερτ εξελίσσεται καλά. Οπότε μήπως να συνεχίσεις να το κρατάς κρυφό;
DON’TS: Στα επαγγελματικά, αν κάνεις συζητήσεις και αυτές δεν εξελίσσονται με τον τρόπο που θα ήθελες, τότε δεν πρέπει να πέσεις ψυχολογικά και να απογοητευτείς. Μην αφήνεις το άγχος σου να σε κάνει επίμονο, γιατί αυτό σίγουρα δεν θα βοηθήσει. Μη γίνεις πεισματάρης. Μην πάρεις μέρος σε παρασκηνιακές συζητήσεις ή και σε κουτσομπολιά.
Υδροχόος
DO’S: Άσε το δημιουργικό σου κομμάτι να σου δείξει τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να βάλεις σε εφαρμογή τα πλάνα σου. Έλα πιο κοντά στην παρέα, καθώς χάθηκες τελευταία. Άρπαξε κάθε νέα ευκαιρία, αλλά επανεξέτασε και όποια παλιά υπάρχει. Γίνε κοινωνικός μεν, μείνε επιφυλακτικός δε σχετικά με αυτούς που θες να φέρεις πιο κοντά σου.
DON’TS: Μην ασχοληθείς με καταστάσεις που σε απογοητεύουν ή σε κάνουν να κολλάς σε λεπτομέρειες. Μην συμβουλεύεσαι το πείσμα σου σχετικά με το πως πρέπει να αντιδράσεις. Μην επιβάλλεις την άποψή σου και μη μιλάς απότομα σε όσους τολμούν να φέρουν αντίρρηση. Μην αγνοείς όσα ακούς, γιατί μπορεί να σου φανούν χρήσιμα μετά.
Ιχθύες
DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες είναι καλύτερα να διεκπεραιωθούν παρασκηνιακά. Αυτό θα σου δώσει τον χρόνο και την ευκαιρία να οργανώσεις σωστά τις απαντήσεις σου και μετά να τις πεις και φωναχτά. Παρατήρησε τα πάντα γύρω σου λίγο πιο προσεκτικά, καθώς αυτό θα τονώσει την αισιοδοξία σου.
DON’TS: Αν θες να φαίνεσαι τυπικός, τότε μην αγνοείς τις δουλειές που έχεις ήδη βάλει στο πρόγραμμα. Κοινώς ολοκλήρωσέ τες άμεσα. Και εντός χρονικού πλαισίου, παρακαλώ! Μην κάνεις έντονες σκέψεις, γιατί αυτό αντικατοπτρίζεται στην συμπεριφορά σου. Μην απογοητευτείς όμως από την στάση που κρατάνε ορισμένοι συνάδελφοί σου.
