DO’S: Επειδή τα πράγματα γύρω σου χαλαρώνουν, δεν σημαίνει πως πρέπει να κάνεις το ίδιο. Άρα μείνε σε εγρήγορση, ώστε να μπορέσεις να εντοπίσεις τις ευκαιρίες γύρω σου. Στα επαγγελματικά, συζήτησε αυτά που σε απασχολούν με τους ανώτερους και πιο έμπειρους. Και γνώσεις θα πάρεις, αλλά και θα προωθήσεις τους στόχους σου.

DON’TS: Στα οικονομικά, δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος. Κοινώς μην ανοίγεσαι τόσο πολύ! Μην κινείσαι απότομα λόγω του ότι έχεις άγχος. Παράλληλα, μην εκνευριστείς από τις συμβουλές που θα λάβεις και μην θεωρείς πως για να σου τις δίνουν ορισμένοι δεν σε εμπιστεύονται και τόσο, γιατί αυτό δεν είναι κάτι το απολύτως απαραίτητο, έτσι;