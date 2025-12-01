Κρούσματα Covid στον Παιδικό Σταθμό Αγίου Νικολάου – Λειτουργία με ένα μόνο τμήμα

Συναγερμός έχει σημάνει στον Παιδικό Σταθμό Αγίου Νικολάου στα Άνω Λιόσια, μετά την εμφάνιση σημαντικού αριθμού επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Covid-19 μεταξύ του προσωπικού. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Διεύθυνσης Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Φυλής, από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 και έως το τέλος της εβδομάδας, ο σταθμός θα λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα και περιορισμένο ωράριο, από τις 7:00 έως τις 13:00.

Παράλληλα, γίνεται έκκληση στους γονείς να παρακολουθούν στενά τα παιδιά τους για τυχόν εμφάνιση συμπτωμάτων και να ενημερώνουν άμεσα τον σταθμό σε περίπτωση που παρατηρηθεί κάτι ανησυχητικό.

Η κατάσταση αναμένεται να επανεκτιμηθεί στο τέλος της εβδομάδας, οπότε και θα αποφασιστεί αν ο Παιδικός Σταθμός θα επιστρέψει σε πλήρη λειτουργία ή αν θα χρειαστεί παράταση των περιορισμών.

Φωτογραφία αρχείου