Κρούσματα Covid στον Παιδικό Σταθμό Αγίου Νικολάου – Λειτουργία με ένα μόνο τμήμα
Γίνεται έκκληση στους γονείς να παρακολουθούν στενά τα παιδιά τους για τυχόν εμφάνιση συμπτωμάτων.
Συναγερμός έχει σημάνει στον Παιδικό Σταθμό Αγίου Νικολάου στα Άνω Λιόσια, μετά την εμφάνιση σημαντικού αριθμού επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Covid-19 μεταξύ του προσωπικού. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Διεύθυνσης Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Φυλής, από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 και έως το τέλος της εβδομάδας, ο σταθμός θα λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα και περιορισμένο ωράριο, από τις 7:00 έως τις 13:00.
Παράλληλα, γίνεται έκκληση στους γονείς να παρακολουθούν στενά τα παιδιά τους για τυχόν εμφάνιση συμπτωμάτων και να ενημερώνουν άμεσα τον σταθμό σε περίπτωση που παρατηρηθεί κάτι ανησυχητικό.
Η κατάσταση αναμένεται να επανεκτιμηθεί στο τέλος της εβδομάδας, οπότε και θα αποφασιστεί αν ο Παιδικός Σταθμός θα επιστρέψει σε πλήρη λειτουργία ή αν θα χρειαστεί παράταση των περιορισμών.
Φωτογραφία αρχείου
