Μαρίνα Σάττι: Οι πρώτες δηλώσεις κατά την έξοδο της από το νοσοκομείο

Η Μαρίνα Σάττι πήρε εξιτήριο σήμερα το πρωί από ιδιωτικό νοσοκομείο. Η τραγουδίστρια μίλησε στους δημοσιογράφους κατά την έξοδο της.

Μαρίνα Σάττι: «Καλά είμαι τώρα»

«Καλά είμαι τώρα. ‘Ημουν εδώ κάποιες αρκετές μέρες και οι γιατροί μου είπαν τώρα ότι μπορώ να πάω στο σπίτι μου να συνεχίσω την ανάρρωση. Έχω λίγο δρόμο ακόμα αλλά από το σπίτι μου, δε χρειάζεται να νοσηλευτώ άλλο. Σήμερα κανονικά θα φεύγαμε για την Αμερική, για την περιοδεία που δε θα γίνει. Μου έχουν δώσει πολλές οδηγίες για τον επόμενο καιρό.

Το ευχαριστώ στους γιατρούς και τον κόσμο

«Αυτό όμως που ήθελα να πω είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς, το λέω και συγκινούμαι, που έκανα τρομερή δουλειά… Δε φοβήθηκα. Δεν ένιωσα καμία ανασφάλεια.

Μια χαρά είμαι…Και από τον κόσμο δέχτηκα πολλά μηνύματα αγάπης. Τους ευχαριστώ όλους πολύ.. Αυτή την εβδομάδα θα κάτσουμε να δούμε τις νέες ημερομηνίες για τις συναυλίες, θέλαμε πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό το ταξίδι» είπε η Μαρίνα Σάττι κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της Minos EMI για την υγεία της

«Η Μαρίνα Σάττι ολοκλήρωσε σήμερα τη σύντομη νοσηλεία της στη Γενική Κλινική του Ιασώ, από όπου και έλαβε εξιτήριο. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση και την άριστη φροντίδα που της παρείχαν κατά τη διάρκεια της παραμονής της.

Σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, η Μαρίνα θα παραμείνει για λίγες ημέρες σε πρόγραμμα ξεκούρασης. Η ομάδα της βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με τους διοργανωτές και πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας.

Προτεραιότητά μας είναι η πλήρης και ασφαλής επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες. Ευχαριστούμε θερμά το κοινό, τους συνεργάτες και τα μέσα ενημέρωσης για τη διακριτικότητα, την κατανόηση και τη στήριξή τους» ενημερώνει η Minos-Emi/Universal.