Νέα μελέτη δείχνει ότι με την πάροδο του χρόνου οι άνθρωποι συνηθίζουν την εργένικη ζωή

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Personal Relationships εξετάζει πώς η επιθυμία για ρομαντική σχέση επηρεάζει την ικανοποίηση των μακροχρόνιων εργένηδων με την εργένικη ζωή τους. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η ικανοποίηση μεταβάλλεται με βάση την ηλικία και την ηλικιακή ομάδα.

Οι μεγαλύτεροι συνηθίζουν σιγά-σιγά την εργένικη ζωή

Οι νεότεροι ενήλικες τείνουν να γίνονται λιγότερο ικανοποιημένοι με τον χρόνο, ενώ ορισμένοι μεγαλύτεροι ενήλικες με ανεκπλήρωτη επιθυμία δείχνουν σημάδια προσαρμογής. Η μελέτη αναδεικνύει τη σύνθετη και εξελισσόμενη φύση της εργένικης ζωής και υπογραμμίζει την ανάγκη να τη βλέπουμε ως προσωπική εμπειρία που αλλάζει κατά τη διάρκεια της ζωής.

Το να είναι κάποιος εργένης γίνεται όλο και πιο συνηθισμένο, ιδιαίτερα σε κοινωνίες που τονίζουν την προσωπική ελευθερία, την καριέρα και την αυτονομία. Κάποιοι άνθρωποι «αγκαλιάζουν» την εργένικη ζωή και αντλούν ικανοποίηση από αυτήν, ενώ άλλοι δυσκολεύονται, ιδιαίτερα όταν θέλουν ρομαντικό σύντροφο αλλά παραμένουν χωρίς σχέση.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι εργένηδες που επιθυμούν σχέση συχνά είναι λιγότερο ικανοποιημένοι, αλλά οι εν λόγω μελέτες δεν περιέχουν το στοιχείο της διαχρονικότητας, που μπορεί να αλλάξει καθοριστικά τα πράγματα.

Ο χρόνος παίζει ρόλο

Οι ερευνητές στην παρούσα μελέτη ήθελαν να κατανοήσουν πώς η επιθυμία για ρομαντική σχέση και η απουσία της επηρεάζει τους ανθρώπους σε βάθος χρόνου. Εισήγαγαν, λοιπό, την έννοια της «παρατεταμένης επιθυμίας», που αναφέρεται στην επιθυμία για σχέση που δεν πραγματοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στόχος ήταν να αντιληφθούν αν αυτή η επίμονη επιθυμία οδηγεί σε συναισθηματική πίεση, μείωση της ικανοποίησης από τη ζωή ή τελικά σε προσαρμογή.

Τι έδειξε η έρευνα για αυτούς που δεν έχουν σχέση για καιρό

Η έρευνα εστίασε σε 300 άτομα που παρέμειναν εργένηδες για τουλάχιστον 14 χρόνια. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν κάθε χρόνο πόσο ήθελαν μια ρομαντική σχέση και πόσο ικανοποιημένοι ήταν με την εργένικη ζωή τους

Στην αρχή της μελέτης, όσοι δεν επιθυμούσαν σχέση είχαν υψηλότερη ικανοποίηση, ενώ όσοι επιθυμούσαν σχέση είχαν χαμηλότερη. Τα αποτελέσματα, στη συνέχεια, όμως έδειξαν ότι η ικανοποίηση εξαρτάται όχι μόνο από τα χρόνια εργένικης ζωής, αλλά από την αλληλεπίδραση ηλικίας και επιθυμίας για σχέση.

Όσον αφορά στα φύλα, δεν υπήρχε γενική διαφορά σε επιθυμία ή ικανοποίηση. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, οι γυναίκες με επιθυμία για σχέση παρουσίασαν μικρή αλλά στατιστικά σημαντική πτώση στην ικανοποίηση, ενώ οι άνδρες όχι. Αυτό δείχνει ότι η ανεκπλήρωτη επιθυμία μπορεί να επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες, πιθανόν λόγω κοινωνικών προσδοκιών.

Πηγή: VITA