Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 08:54
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα
Χονγκ Κονγκ: Στους 146 οι νεκροί από την πυρκαγιά στους ουρανοξύστες – Δεκάδες ακόμη αγνοούνται
Κόσμος 30 Νοεμβρίου 2025 | 12:20

Χονγκ Κονγκ: Στους 146 οι νεκροί από την πυρκαγιά στους ουρανοξύστες – Δεκάδες ακόμη αγνοούνται

Στο Χονγκ Κονγκ η οργή για τη φονική πυρκαγιά ξεχειλίζει με το Πεκίνο να προσπαθεί να φιμώσει τις φωνές που ζητούν λογοδοσία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευημερία με… συνταγή γιατρού: Μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί η γήρανση;

Ευημερία με… συνταγή γιατρού: Μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί η γήρανση;

Spotlight

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός από τη φονική πυρκαγιά στους ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στα κτήρια που παραδόθηκαν στις φλόγες.  Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσαν την Κυριακή (30/11) ότι ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά αυξήθηκε στους 146 μετά την εύρεση περισσότερων σορών. Πάνω από 120 ακόμη άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Επτά από τα οκτώ κτήρια του συγκροτήματος Wang Fuk Court κάηκαν στη φλόγα που ξεκίνησε την Τετάρτη (26/11) το απόγευμα και δεν έσβησε πλήρως μέχρι το πρωί της Παρασκευής (28/11).

Μέχρι στιγμής, η μονάδα αναγνώρισης θυμάτων της αστυνομίας έχει ερευνήσει τέσσερα από τα κτήρια.

Ξεχειλίζει η οργή στο Χονγκ Κονγκ – Να φιμώσει τις φωνές που ζητούν λογοδοσία επιχειρεί το Πεκίνο

Στο Χονγκ Κονγκ η οργή για το πολύνεκρο περιστατικό, ξεχειλίζει, ενώ το Πεκίνο απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση να μην επιχειρηθεί η εκμετάλλευση της καταστροφής για να αναστατωθεί το χρηματοοικονομικό κέντρο.

Η αστυνομία συνέλαβε χθες Σάββατο έναν 24χρονο φοιτητή που ήταν μέλος μιας ομάδας η οποία ξεκίνησε διαδικτυακή εκστρατεία ζητώντας κυβερνητική λογοδοσία, ανεξάρτητη έρευνα για ενδεχόμενη διαφθορά, άμεση μετεγκατάσταση των ενοίκων του κατεστραμμένου συγκροτήματος και αναθεώρηση της εποπτείας των κατασκευών, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση. Ο φοιτητής πανεπιστημίου Μάιλς Κουάν συνελήφθη ως ύποπτος για υποκίνηση εξέγερσης σε σχέση με την πολύνεκρη πυρκαγιά στο συγκρότημα πολυκατοικιών Wang Fuk Court, στη συνοικία Τάι Πο του βόρειου Χονγκ Κονγκ, όπως μεταδίδει η εφημερίδα South China Morning Post.

Η προαναφερθείσα διαδικτυακή εκστρατεία είχε συγκεντρώσει πάνω από 100.000 υπογραφές μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, όταν έκλεισε.

Μια δεύτερη διαδικτυακή εκστρατεία με τα ίδια αιτήματα ξεκίνησε από πρώην κάτοικο στη συνοικία Τάι Πο, που πλέον ζει στο εξωτερικό. «Οι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ απαιτούν αλήθεια και δικαιοσύνη», έγραψε ο χρήστης ΚΥ στην ενότητα σχολίων αυτής της εκστρατείας.

Η τεράστια πυρκαγιά που κατέστρεψε επτά πολυκατοικίες του συγκροτήματος, κοντά στα σύνορα με την ηπειρωτική Κίνα, έχει συγκλονίσει το Χονγκ Κονγκ. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο διαφθοράς, καθώς η οργή και η αγανάκτηση ξεχειλίζουν.

Τα αίτια της πυρκαγιάς, παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Οι αρχές έχουν τεθεί σε επιφυλακή για να αποτρέψουν τυχόν επεισοδιακές διαμαρτυρίες, ανάλογες με τις διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας που συγκλόνισαν το Χονγκ Κονγκ το 2019 και οδήγησαν στην επιβολή νόμου περί εθνικής ασφάλειας.

Το Πεκίνο απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς επίδοξους ταραξίες να μην επιχειρήσουν να εκμεταλλευθούν την καταστροφή για να αναστατώσουν το Χονγκ Κονγκ: «Όποιες μεθόδους κι αν χρησιμοποιήσετε, σίγουρα θα λογοδοτήσετε και θα τιμωρηθείτε αυστηρά βάσει του νόμου περί εθνικής ασφάλειας του Χονγκ Κονγκ και του Διατάγματος για τη Διαφύλαξη της Εθνικής Ασφάλειας».

Τα συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού δεν λειτουργούσαν σωστά

Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 11 συλλήψεις σε σχέση με την χειρότερη πυρκαγιά των τελευταίων 80 ετών στο Χονγκ Κονγκ, στο πλαίσιο των ερευνών για ενδεχόμενη διαφθορά και χρήση επικίνδυνων υλικών κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης στο συγκρότημα πολυκατοικιών Wang Fuk Court.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, ωστόσο η αστυνομία επισημαίνει πως ενδέχεται να εντοπιστούν κι άλλα πτώματα στα κατεστραμμένα κτίρια τις προσεχείς εβδομάδες.

Οι εκατοντάδες αστυνομικοί που αναπτύχθηκαν στο σημείο δεν εντόπισαν άλλα πτώματα, διέσωσαν όμως τρεις γάτες και μια χελώνα, όπως ανέφερε χθες εκπρόσωπος της αστυνομίας σε συνέντευξη Τύπου.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης και εξαπλώθηκε ταχύτατα σε επτά από τις οκτώ 32ώροφες πολυκατοικίες του συγκροτήματος, υπενθυμίζει το ΑΠΕ. Γύρω από τα κτίρια υπήρχαν σκαλωσιές από μπαμπού και πράσινο πλέγμα, ενώ είχαν καλυφθεί με μονωτικό αφρό για τις εργασίες ανακαίνισης.

Όπως διαπίστωσαν οι αρχές, δεν λειτουργούσαν σωστά τα συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού στο συγκρότημα Wang Fuk Court, που στέγαζε περισσότερους από 4.600 ενοίκους.

Η πυρκαγιά ήταν η φονικότερη στο Χονγκ Κονγκ από το 1948, όταν 176 άνθρωποι είχαν βρει τον θάνατο εξαιτίας φωτιάς σε αποθήκες.

Ένοικοι του Wang Fuk Court είχαν εκφράσει πέρυσι ανησυχία για τον κίνδυνο πυρκαγιάς εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών που χρησιμοποιούνται σε εργασίες ανακαίνισης, αλλά οι τοπικές αρχές τους είχαν καθησυχάσει πως ο κίνδυνος ήταν «σχετικά χαμηλός».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Σούπερ μάρκετ: Οι τρεις οικογένειες που έφτιαξαν μεγάλες αλυσίδες και η πορεία ανάπτυξης

Σούπερ μάρκετ: Οι τρεις οικογένειες που έφτιαξαν μεγάλες αλυσίδες και η πορεία ανάπτυξης

Vita.gr
Ευημερία με… συνταγή γιατρού: Μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί η γήρανση;

Ευημερία με… συνταγή γιατρού: Μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί η γήρανση;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναγράφουν» τις πολιτικές ανταμοιβής μετόχων οι εισηγμένες

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναγράφουν» τις πολιτικές ανταμοιβής μετόχων οι εισηγμένες

inWellness
inTown
Φανάρι: Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από Οικουμενικό Πατριάρχη και Πάπα
Κόσμος 30.11.25

Ιστορική στιγμή στο Φανάρι: Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από Οικουμενικό Πατριάρχη και Πάπα

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο Φανάρι χαρακτηρίστηκαν ως «ιδιαίτερα σημαντικές και ιστορικές», αφήνοντας, όπως σημειώθηκε, «ένα έντονο αποτύπωμα» στην πορεία του διαλόγου μεταξύ Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Σύνταξη
Γάζα: Οι IDF σκότωσαν μαχητές – Το Κατάρ ζητά το Ισραήλ να μην μπλοκάρει τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας
Νέα πλήγματα 30.11.25

Οι IDF σκότωσαν μαχητές στη Γάζα - Το Κατάρ ζητά το Ισραήλ να μην μπλοκάρει τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Οι δηλώσεις του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ-Ανσάρι

Σύνταξη
Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0
Αλλαγή δεδομένων 30.11.25

Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0

Μεγιστάνας των ακινήτων και κολλητός του Ντόναλντ Τραμπ, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ενσαρκώνει την εποχή της νέας «ανορθόδοξης διπλωματίας» των ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
«Κερδίστε χρήματα, μην κάνετε πόλεμο» – Το πραγματικό σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία
Business 30.11.25

«Κερδίστε χρήματα, μην κάνετε πόλεμο» – Το πραγματικό σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο πρότεινε στον Λευκό Οίκο την ειρήνη στην Ουκρανία μέσω των επιχειρήσεων. Προς απογοήτευση της Ευρώπης, ο πρόεδρος και ο απεσταλμένος του συμφωνούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βενεζουέλα: Πώς απαντά στον Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου – «Αποικιοκρατική απειλή»
Μαίνεται η ένταση 30.11.25

«Αποικιοκρατική απειλή»: Πώς απαντά η Βενεζουέλα στον Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου της

 Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald Ford, και περίπου 15.000 στρατιώτες σε απόσταση βολής από τη Βενεζουέλα - Στρατιωτικά γυμνάσια από το Καράκας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Φαμπρίς Ποτιέ: Η Ουκρανία πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ
Τι θα απαιτηθεί 30.11.25

«Η Ουκρανία πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ» - Τι εκτιμά ο Φαμπρίς Ποτιέ για τον πόλεμο

Ο πρώην διευθυντής σχεδιασμού πολιτικής στο ΝΑΤΟ εξηγεί στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ποιος είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Μαρία Βασιλείου
Ο Ζελένσκι θέλει συγκεκριμένα βήματα «για να φέρουμε τον πόλεμο σε ένα αξιοπρεπές τέλος» [βίντεο]
Κόσμος 30.11.25

Ο Ζελένσκι θέλει συγκεκριμένα βήματα «για να φέρουμε τον πόλεμο σε ένα αξιοπρεπές τέλος»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με δηλώσεις του ζήτησε συγκεκριμένες προτάσεις για το τέλος του πολέμου, αναφέροντας πως η Ουκρανία έχει σαφείς προτεραιότητες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οδεύει προς δικαστική μεταρρύθμιση η Μεγάλη Βρετανία – Προειδοποιήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου
Παγκόσμιο πρόβλημα 30.11.25

Οδεύει προς δικαστική μεταρρύθμιση η Μεγάλη Βρετανία – Προειδοποιήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου

Η κυβέρνηση Στάρμερ θέλει να προωθήσει με μεγάλη δικαστική μεταρρύθμιση με σκοπό να συντομεύσει ο χρόνος απόδοσης δικαιοσύνης. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βρετανίας και Ουαλίας διαφωνεί σε βασικά ζητήματα

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ συγχαίρει την αεροπορία για την πυρηνική αποτροπή απέναντι στους εχθρούς του
Πυρηνική οικογένεια 2.0 30.11.25

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ συγχαίρει την αεροπορία για την πυρηνική αποτροπή απέναντι στους εχθρούς του

Την ώρα που η Νότια Κορέα συμφώνησε για να κατασκευάσει πυρηνικό υποβρύχιο με τις ΗΠΑ, ο Κιμ Γιονγκ Ουν από τη Βόρεια Κορέα επικροτεί τον ρόλο της αεροπορίας στην πυρηνική αποτροπή

Σύνταξη
ΕΕ: Διευρύνονται οι ανισότητες στη στέγαση, εντείνεται η πίεση στα νοικοκυριά – Οι ευρωπαϊκές τάσεις
Eurostat 30.11.25

Διευρύνονται οι ανισότητες στη στέγαση, εντείνεται η πίεση στα νοικοκυριά της ΕΕ - Οι ευρωπαϊκές τάσεις

Δυσανάλογη πίεση στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά όσον αφορά στη στέγαση δείχνουν τα νέα στοιχεία της Eurostat – Έντονη ανισότητα σε προσιτότητα, ποιότητα, τύπους ακινήτων και ιδιοκτησιακό καθεστώς

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τσουκάλας για ανάρτηση Μητσοτάκη – «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχεις χτυπήσει κόκκινο»
Πολιτική 30.11.25

Τσουκάλας για ανάρτηση Μητσοτάκη – «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχεις χτυπήσει κόκκινο»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μητσοτάκης «προσπαθεί να ωραιοποιήσει καταστάσεις και να "βγει από πάνω" σε ζητήματα, στα οποία η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης του έχει χτυπήσει κόκκινο»

Σύνταξη
Τσατραφύλλιας: Επιστρέφει η κακοκαιρία – Νέος κύκλος βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων από Τετάρτη
Ανάρτηση Τσατραφύλια 30.11.25

«Έρχεται νέος κύκλος βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων» - Πότε επιστρέφει η κακοκαιρία

Το νέο «βροχο-χαμηλό» έρχεται από τον κόλπο της Σύρτης, αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας στην ανάρτησή του για την επερχόμενη κακοκαιρία

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Επιχειρεί να ξορκίσει τα μπλόκα με καλλιέργεια προσδοκιών – Αναμασά ξανά τη «θετική ατζέντα»
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Να ξορκίσει τα μπλόκα με καλλιέργεια προσδοκιών επιχειρεί ο Μητσοτάκης - Αναμασά ξανά τη «θετική ατζέντα»

Με αναμάσημα για ακόμη μια φορά της «θετικής ατζέντας», επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ξεφύγει από επίμονα μέτωπα και να βάλει ανάχωμα στη λαϊκή δυσαρέσκεια - Παράλληλα επιχειρεί να ανακόψει τις κλιμακούμενες κινητοποιήσεις των αγροτών με καλλιέργεια προσδοκιών και υποσχέσεις ότι «ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του αγροτικού κόσμου»

Σύνταξη
Ο Ράφα Ναδάλ ανοίγει την πρώτη του ακαδημία στη Νότια Αμερική
Τένις 30.11.25

Ο Ράφα Ναδάλ ανοίγει την πρώτη του ακαδημία στη Νότια Αμερική

Το Porto Belo της Σάντα Καταρίνα θα φιλοξενήσει το νέο Rafa Nadal Tennis Center, με 17 γήπεδα, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και έναν από τους πιο φιλόδοξους αθλητικούς–τουριστικούς κόμβους της περιοχής.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στο διάστημα δύο ελληνικοί μικροδορυφόροι ραντάρ που παρέχουν στοιχεία για την Άμυνα και την Ασφάλεια
Ελλάδα 30.11.25

Στο διάστημα δύο ελληνικοί μικροδορυφόροι ραντάρ που παρέχουν στοιχεία για την Άμυνα και την Ασφάλεια

Πρόκειται για την υλοποίηση του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε εφαρμογές του προγράμματος, κάνοντας πράξη τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή

Σύνταξη
Η IFAB κηρύσσει πόλεμο στις «βουτιές»
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Η IFAB κηρύσσει πόλεμο στις «βουτιές»

Δυο λεπτά εκτός αγώνα για όσους ζητούν ιατρική βοήθεια: Νέος κανόνας σε δοκιμαστική εφαρμογή σε Premier League, MLS και Κύπελλο Αραβικών Χωρών από την IFAB.

Γεώργιος Μαζιάς
Ανδρουλάκης: Πυρά στην κυβέρνηση για το αγροτικό – Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη
Από την Πάτρα 30.11.25

Ανδρουλάκης: Πυρά στην κυβέρνηση για το αγροτικό – Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη

«Η έλλειψη σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης πλήττει την ύπαιθρο κι αυτό φαίνεται στον πρωτογενή τομέα», τόνισε σε δηλώσεις του από την Πάτρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0
Αλλαγή δεδομένων 30.11.25

Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0

Μεγιστάνας των ακινήτων και κολλητός του Ντόναλντ Τραμπ, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ενσαρκώνει την εποχή της νέας «ανορθόδοξης διπλωματίας» των ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
«Να τα πούμε;» – Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα
Στη Θεσσαλονίκη 30.11.25

«Να τα πούμε;» - Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα

Όταν φτάσει η ημέρα για τα κάλαντα τα ρομπότ θα κάνουν το γιορτινό ντεμπούτο τους στη Θεσσαλονίκη - Στόχος της ομάδας που τα προγραμμάτισε είναι να ενισχυθεί η μαγεία των Χριστουγέννων

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου
Πολιτική 30.11.25

«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου

«Μεταρρυθμίσεις είναι να αντιμετωπίσεις το ζήτημα της στέγασης σοβαρά. Η κυβέρνηση κάνει μία περιορισμένη επιδοματική πολιτική, κι αυτή έχει προβλήματα» τονίζει ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Για το 2/2 στην Πορτογαλία η Ελλάδα – Με Παπανικολάου και Κώστα Αντετοκούνμπο η 12αδα
Μπάσκετ 30.11.25

Για το 2/2 στην Πορτογαλία η Ελλάδα – Με Παπανικολάου και Κώστα Αντετοκούνμπο η 12αδα

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Πορτογαλία (19:00, ERT2 Sports) και θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά την επικράτησή της κόντρα στη Ρουμανία

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
