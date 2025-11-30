Χονγκ Κονγκ: Στους 146 οι νεκροί από την πυρκαγιά στους ουρανοξύστες – Δεκάδες ακόμη αγνοούνται

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός από τη φονική πυρκαγιά στους ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στα κτήρια που παραδόθηκαν στις φλόγες. Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσαν την Κυριακή (30/11) ότι ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά αυξήθηκε στους 146 μετά την εύρεση περισσότερων σορών. Πάνω από 120 ακόμη άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Επτά από τα οκτώ κτήρια του συγκροτήματος Wang Fuk Court κάηκαν στη φλόγα που ξεκίνησε την Τετάρτη (26/11) το απόγευμα και δεν έσβησε πλήρως μέχρι το πρωί της Παρασκευής (28/11).

Μέχρι στιγμής, η μονάδα αναγνώρισης θυμάτων της αστυνομίας έχει ερευνήσει τέσσερα από τα κτήρια.

A new time-lapse video shows just how dramatic and intense the fire was. The death toll is 83, with many still missing. The incident remains the worst fire in 80 years. Construction company bosses were arrested on manslaughter charges. 📍Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong. pic.twitter.com/Feg9JIjpSK — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 28, 2025

Ξεχειλίζει η οργή στο Χονγκ Κονγκ – Να φιμώσει τις φωνές που ζητούν λογοδοσία επιχειρεί το Πεκίνο

Στο Χονγκ Κονγκ η οργή για το πολύνεκρο περιστατικό, ξεχειλίζει, ενώ το Πεκίνο απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση να μην επιχειρηθεί η εκμετάλλευση της καταστροφής για να αναστατωθεί το χρηματοοικονομικό κέντρο.

Η αστυνομία συνέλαβε χθες Σάββατο έναν 24χρονο φοιτητή που ήταν μέλος μιας ομάδας η οποία ξεκίνησε διαδικτυακή εκστρατεία ζητώντας κυβερνητική λογοδοσία, ανεξάρτητη έρευνα για ενδεχόμενη διαφθορά, άμεση μετεγκατάσταση των ενοίκων του κατεστραμμένου συγκροτήματος και αναθεώρηση της εποπτείας των κατασκευών, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση. Ο φοιτητής πανεπιστημίου Μάιλς Κουάν συνελήφθη ως ύποπτος για υποκίνηση εξέγερσης σε σχέση με την πολύνεκρη πυρκαγιά στο συγκρότημα πολυκατοικιών Wang Fuk Court, στη συνοικία Τάι Πο του βόρειου Χονγκ Κονγκ, όπως μεταδίδει η εφημερίδα South China Morning Post.

Η προαναφερθείσα διαδικτυακή εκστρατεία είχε συγκεντρώσει πάνω από 100.000 υπογραφές μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, όταν έκλεισε.

Μια δεύτερη διαδικτυακή εκστρατεία με τα ίδια αιτήματα ξεκίνησε από πρώην κάτοικο στη συνοικία Τάι Πο, που πλέον ζει στο εξωτερικό. «Οι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ απαιτούν αλήθεια και δικαιοσύνη», έγραψε ο χρήστης ΚΥ στην ενότητα σχολίων αυτής της εκστρατείας.

Η τεράστια πυρκαγιά που κατέστρεψε επτά πολυκατοικίες του συγκροτήματος, κοντά στα σύνορα με την ηπειρωτική Κίνα, έχει συγκλονίσει το Χονγκ Κονγκ. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο διαφθοράς, καθώς η οργή και η αγανάκτηση ξεχειλίζουν.

Τα αίτια της πυρκαγιάς, παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Οι αρχές έχουν τεθεί σε επιφυλακή για να αποτρέψουν τυχόν επεισοδιακές διαμαρτυρίες, ανάλογες με τις διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας που συγκλόνισαν το Χονγκ Κονγκ το 2019 και οδήγησαν στην επιβολή νόμου περί εθνικής ασφάλειας.

Το Πεκίνο απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς επίδοξους ταραξίες να μην επιχειρήσουν να εκμεταλλευθούν την καταστροφή για να αναστατώσουν το Χονγκ Κονγκ: «Όποιες μεθόδους κι αν χρησιμοποιήσετε, σίγουρα θα λογοδοτήσετε και θα τιμωρηθείτε αυστηρά βάσει του νόμου περί εθνικής ασφάλειας του Χονγκ Κονγκ και του Διατάγματος για τη Διαφύλαξη της Εθνικής Ασφάλειας».

Τα συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού δεν λειτουργούσαν σωστά

Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 11 συλλήψεις σε σχέση με την χειρότερη πυρκαγιά των τελευταίων 80 ετών στο Χονγκ Κονγκ, στο πλαίσιο των ερευνών για ενδεχόμενη διαφθορά και χρήση επικίνδυνων υλικών κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης στο συγκρότημα πολυκατοικιών Wang Fuk Court.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, ωστόσο η αστυνομία επισημαίνει πως ενδέχεται να εντοπιστούν κι άλλα πτώματα στα κατεστραμμένα κτίρια τις προσεχείς εβδομάδες.

Οι εκατοντάδες αστυνομικοί που αναπτύχθηκαν στο σημείο δεν εντόπισαν άλλα πτώματα, διέσωσαν όμως τρεις γάτες και μια χελώνα, όπως ανέφερε χθες εκπρόσωπος της αστυνομίας σε συνέντευξη Τύπου.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης και εξαπλώθηκε ταχύτατα σε επτά από τις οκτώ 32ώροφες πολυκατοικίες του συγκροτήματος, υπενθυμίζει το ΑΠΕ. Γύρω από τα κτίρια υπήρχαν σκαλωσιές από μπαμπού και πράσινο πλέγμα, ενώ είχαν καλυφθεί με μονωτικό αφρό για τις εργασίες ανακαίνισης.

Όπως διαπίστωσαν οι αρχές, δεν λειτουργούσαν σωστά τα συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού στο συγκρότημα Wang Fuk Court, που στέγαζε περισσότερους από 4.600 ενοίκους.

Η πυρκαγιά ήταν η φονικότερη στο Χονγκ Κονγκ από το 1948, όταν 176 άνθρωποι είχαν βρει τον θάνατο εξαιτίας φωτιάς σε αποθήκες.

Ένοικοι του Wang Fuk Court είχαν εκφράσει πέρυσι ανησυχία για τον κίνδυνο πυρκαγιάς εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών που χρησιμοποιούνται σε εργασίες ανακαίνισης, αλλά οι τοπικές αρχές τους είχαν καθησυχάσει πως ο κίνδυνος ήταν «σχετικά χαμηλός».