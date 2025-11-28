Χονγκ Κονγκ: Aυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τη φωτιά – Συλλήψεις υπευθύνων για την ανακαίνιση των κτιρίων

Καπνός συνεχίζει να βγαίνει από το συγκρότημα ουρανοξυστών στο Χονγκ Κονγκ, δύο ημέρες μετά την έναρξη της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωμένα χάσει τη ζωή τους 128 άνθρωποι, ενώ πολλοί από τους ενοίκους παραμένουν αγνοούμενοι.

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ προχώρησαν επίσης σε οκτώ συλλήψεις προσώπων που σχετίζονται με την πρόσφατη ανακαίνιση των κτιρίων. Οι πρώτες ενδείξεις για την ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς είναι η χρήση πάνελ από εύφλεκτο αφρώδες υλικό.

A new time-lapse video shows just how dramatic and intense the fire was. The death toll is 83, with many still missing. The incident remains the worst fire in 80 years. Construction company bosses were arrested on manslaughter charges. 📍Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong. pic.twitter.com/Feg9JIjpSK — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 28, 2025

Ανασύροντας πτώματα

Οι πυροσβέστες του Χονγκ Κονγκ εντόπισαν και ανέσυραν από τα κατεστραμμένα κτίρια δεκάδες πτώματα. Πλέον οι έρευνες γίνονται από διαμέρισμα σε διαμέρισμα και τα ευρήματα είναι μακάβρια.

Την Παρασκευή, τα συνεργεία έδωσαν προτεραιότητα σε διαμερίσματα από τα οποία είχαν λάβει κλήσεις έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Πρόκειται για διαμερίσματα στα οποία οι πυροσβέστες δεν μπόρεσαν να φτάσουν τις ώρες που η πυρκαγιά έκαιγε εκτός ελέγχου, σύμφωνα με τον Ντέρεκ Άρμστρονγκ Τσαν, αναπληρωτή διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Χονγκ Κονγκ. Χρειάστηκε μια μέρα για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Το πρωί της Παρασκευής, 40 περίπου ώρες αφότου ξεκίνησε, δεν είχε κατασβεστεί πλήρως. Καπνός εξακολουθούσε να βγαίνει, εξαιτίας των συνεχών αναζωπυρώσεων.

After the fire in Hong Kong, people in Rongjiang, Guizhou stepped forward and gave what they could to help. The rest of China stands with Hong Kong. Stay strong! pic.twitter.com/dYB8aojYsQ — Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) November 28, 2025



Οι αρχές εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανό να εντοπιστούν κι άλλοι νεκροί. Σύμφωνα με τον υπουργό Ασφαλείας του Χονγκ Κονγκ, Κρις Τσανγκ, περίπου 200 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Σε αυτούς προσμετρώνται και 89 πτώματα που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Όσο οι έρευνες της πυροσβεστικής και των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται, ενδέχεται να ανακτηθούν περισσότερα πτώματα. Δεν πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρχουν πλέον ζώντες παγιδευμένοι στο κτίριο.

Μεταξύ των νεκρών είναι δύο Ινδονήσιοι μετανάστες εργάτες. Ακόμη 11 μετανάστριες από την Ινδονησία, που εργάζονταν ως οικιακές βοηθοί στο συγκρότημα διαμερισμάτων αγνοούνται.

Δεν λειτούργησαν οι συναγερμοί

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ορισμένοι συναγερμοί πυρκαγιάς στο συγκρότημα, το οποίο στέγαζε πολλούς ηλικιωμένους, δεν ηχούσαν όταν ελέγχθηκαν.

Η φλόγα εξαπλώθηκε γρήγορα από το ένα κτίριο στο άλλο καθώς πάνελ από αφρώδες υλικό και σκαλωσιές από μπαμπού που καλύπτονταν με δίχτυ, και είχαν τοποθετηθεί από την κατασκευαστική εταιρεία, έπιασαν φωτιά.

Οι αρχές συνέλαβαν την Παρασκευή επτά άνδρες και μία γυναίκα, ηλικίας από 40 έως 63 ετών. Μεταξύ αυτών είναι υπεργολάβοι σκαλωσιών, διευθυντές μιας εταιρείας συμβούλων μηχανικών και διαχειριστές έργων που επέβλεπαν την ανακαίνιση των κτιρίων.

Το συγκρότημα διαμερισμάτων οκτώ κτιρίων 31 ορόφων στην περιοχή Τάι Πο, κοντά στα σύνορα του Χονγκ Κονγκ με την ηπειρωτική Κίνα, χτίστηκε τη δεκαετία του 1980. Το τελευταίο διάστημα τελούσε υπό ανακαίνιση. Είχε σχεδόν 2.000 διαμερίσματα και περίπου 4.800 κατοίκους.

Hong Kong’s high-rise fire tragedy killed 128 people and left families desperate for news of missing loved ones as faulty alarms and flammable renovation materials fueled the disaster https://t.co/UlU3lbY6lS pic.twitter.com/JjWhzOzhhO — Reuters (@Reuters) November 28, 2025

Ανθρωποκτονία εξ αμελείας

Οι συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Οι επικεφαλής της εταιρείας είναι ύποπτοι για βαριά αμέλεια.

Η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς έψαξε επίσης τα γραφεία των υπόπτων και κατέσχεσε σχετικά έγγραφα και τραπεζικά αρχεία.

Η αστυνομία δήλωσε ότι βρήκε εύφλεκτα πάνελ πλαστικού αφρού προσαρτημένα στα παράθυρα σε κάθε όροφο του ενός άθικτου πύργου. Τα πάνελ πιστεύεται ότι είχαν εγκατασταθεί από την κατασκευαστική εταιρεία, αλλά ο σκοπός δεν ήταν σαφής.

Οι αρχές υποψιάζονταν ότι ορισμένα υλικά στους εξωτερικούς τοίχους των πολυώροφων κτιρίων δεν πληρούσαν τα πρότυπα πυρασφάλειας.

Αυτή η πυρκαγιά ήταν η πιο θανατηφόρα στο Χονγκ Κονγκ εδώ και δεκαετίες. Το 1996, πυρκαγιά σε εμπορικό κτίριο στο Καουλούν σκότωσε 41 άτομα. Μια πυρκαγιά σε αποθήκη το 1948 σκότωσε 176 άτομα.