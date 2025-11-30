Οδεύει προς δικαστική μεταρρύθμιση η Μεγάλη Βρετανία – Προειδοποιήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου

Η βρετανική κυβέρνηση πρόκειται να προτείνει την επόμενη εβδομάδα μια αναμόρφωση του ποινικού συστήματος (δικαστική μεταρρύθμιση) με στόχο τη μείωση του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων, που ανέρχεται σε σχεδόν 80.000 και έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες άτομα να περιμένουν χρόνια για να αποδοθεί δικαιοσύνη, όπως μετέφερε το πρακτορείο Reuters.

Η κυβέρνηση των Εργατικών, η οποία έχει προειδοποιήσει ότι ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων θα μπορούσε να αυξηθεί σε 100.000 έως το 2028 αν δεν ληφθούν μέτρα, δήλωσε ότι η δικαστική μεταρρύθμιση θα προωθήσει τις συστάσεις που προέκυψαν από μια αναθεώρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα φέτος.

Το γραφείο του υπουργού Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λάμι ανακοίνωσε σε δήλωση την Κυριακή ότι θα παρουσιάσει προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό των δικαστηρίων και την επιτάχυνση της εκδίκασης των υποθέσεων, ώστε να τεθούν τα θύματα «στο επίκεντρο».

«Πίσω από κάθε μία από τις χιλιάδες υποθέσεις που περιμένουν να εκδικαστούν βρίσκεται μια ανθρώπινη ζωή που έχει τεθεί σε αναμονή», δήλωσε ο Λάμι, προσθέτοντας: «Για πολλά θύματα, η καθυστέρηση της δικαιοσύνης ισοδυναμεί με άρνηση δικαιοσύνης».

Ορισμένες ακροάσεις έχουν προγραμματιστεί για το 2030 και τα στοιχεία δείχνουν ότι περισσότερες από το ένα τέταρτο των υποθέσεων περιμένουν ένα χρόνο ή περισσότερο, με πολλά θύματα να εγκαταλείπουν τη διαδικασία. Στις υποθέσεις βιασμού, το 60% των καταγγελλόντων αποσύρουν την καταγγελία πριν από τη δίκη.

Οι συστάσεις για τη δικαστική μεταρρύθμιση πρότειναν τη δημιουργία ενός νέου τμήματος για τα μεσαίου επιπέδου αδικήματα, τον περιορισμό των δικών με ενόρκους για τις ήσσονος σημασίας υποθέσεις και την επιβολή δικών μόνο με δικαστή για τις περίπλοκες υποθέσεις απάτης.

Νομικές ομάδες έχουν προειδοποιήσει κατά του περιορισμού των δικών με ενόρκους, τις οποίες θεωρούν θεμελιώδες δικαίωμα.

Τι λέει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αγγλίας και Ουαλίας για τη δικαστική μεταρρύθμιση

Μιλώντας στον Guardian, η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αγγλίας και Ουαλίας διατυπώνει ξεκάθαρες ενστάσεις κυρίως ως προς την σύσταση ενός ενδιάμεσου δικαστηρίου χωρίς ενόρκους.

«Το Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου χαιρετίζει πολλές από τις συστάσεις της έκθεσης, αλλά θεωρούμε ότι η θέσπιση ενός ενδιάμεσου δικαστηρίου είναι ένα χρονοβόρο μέτρο που απαιτεί νομοθετική αλλαγή και εξαρτάται από την αύξηση των πόρων των δικαστηρίων, οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν καλύτερα για τα υπάρχοντα ζητήματα.

» Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το νέο δικαστήριο υπόσχεται να έχει μειώσει σημαντικά τις 80.000 εκκρεμείς υποθέσεις έως το 2029. Δεδομένου ότι αυτό δεν έχει δοκιμαστεί πιλοτικά ούτε έχει μοντελοποιηθεί διεξοδικά, υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό.

» Η προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί στην επίλυση των πολυάριθμων προβλημάτων αναποτελεσματικότητας που μαστίζουν το σύστημα, τα οποία θα μπορούσαν να επιλυθούν και να κάνουν πραγματική διαφορά τώρα.

» Οι αίθουσες των δικαστηρίων σε ολόκληρη τη χώρα είναι άδειες και οι κρατούμενοι δεν φτάνουν στην ώρα τους, με αποτέλεσμα οι υποθέσεις να ξεκινούν με καθυστέρηση ή να μην ξεκινούν καθόλου. Και όταν αυτά τα εμπόδια ξεπεραστούν, ολόκληρο το σύστημα από την αρχή έως το τέλος είναι γεμάτο προβλήματα λόγω έλλειψης βασικών πόρων. Αυτά τα προβλήματα θα παραμείνουν αν δεν εφαρμοστεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο.

» Η κυβέρνηση θα πρέπει πρώτα να εξετάσει εάν οι μεταρρυθμίσεις για την αποτελεσματικότητα των βασιλικών δικαστηρίων, των υπηρεσιών συνοδείας και κράτησης κρατουμένων και της τεχνολογίας των δικαστηρίων θα κάνουν τη διαφορά, προτού προβεί σε οποιαδήποτε σημαντική συνταγματική αλλαγή.

» Το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης δεν βρίσκεται σε κρίση λόγω των δικών με ενόρκους. Τουλάχιστον θα πρέπει να διαμορφωθεί και να δοκιμαστεί πιλοτικά προτού καταργηθεί μια μακροχρόνια παράδοση, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω έλλειψη εμπιστοσύνης στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης».