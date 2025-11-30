newspaper
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 17:05
Για αρπαγή και δολοφονία του γιου της μιλά η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 17:02
Βίντεο: Η στιγμή που drone χτυπά ρωσικό τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 18:14
Οι απάτες χτυπούν και τη δική σας πόρτα - Πώς να προστατευτείτε
Οδεύει προς δικαστική μεταρρύθμιση η Μεγάλη Βρετανία – Προειδοποιήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου
Κόσμος 30 Νοεμβρίου 2025 | 05:10

Οδεύει προς δικαστική μεταρρύθμιση η Μεγάλη Βρετανία – Προειδοποιήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου

Η κυβέρνηση Στάρμερ θέλει να προωθήσει με μεγάλη δικαστική μεταρρύθμιση με σκοπό να συντομεύσει ο χρόνος απόδοσης δικαιοσύνης. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βρετανίας και Ουαλίας διαφωνεί σε βασικά ζητήματα

ΕπιμέλειαΣύνταξη
A
A
Vita.gr
Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Spotlight

Η βρετανική κυβέρνηση πρόκειται να προτείνει την επόμενη εβδομάδα μια αναμόρφωση του ποινικού συστήματος (δικαστική μεταρρύθμιση) με στόχο τη μείωση του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων, που ανέρχεται σε σχεδόν 80.000 και έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες άτομα να περιμένουν χρόνια για να αποδοθεί δικαιοσύνη, όπως μετέφερε το πρακτορείο Reuters.

Η κυβέρνηση των Εργατικών, η οποία έχει προειδοποιήσει ότι ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων θα μπορούσε να αυξηθεί σε 100.000 έως το 2028 αν δεν ληφθούν μέτρα, δήλωσε ότι η δικαστική μεταρρύθμιση θα προωθήσει τις συστάσεις που προέκυψαν από μια αναθεώρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα φέτος.

Το γραφείο του υπουργού Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λάμι ανακοίνωσε σε δήλωση την Κυριακή ότι θα παρουσιάσει προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό των δικαστηρίων και την επιτάχυνση της εκδίκασης των υποθέσεων, ώστε να τεθούν τα θύματα «στο επίκεντρο».

«Πίσω από κάθε μία από τις χιλιάδες υποθέσεις που περιμένουν να εκδικαστούν βρίσκεται μια ανθρώπινη ζωή που έχει τεθεί σε αναμονή», δήλωσε ο Λάμι, προσθέτοντας: «Για πολλά θύματα, η καθυστέρηση της δικαιοσύνης ισοδυναμεί με άρνηση δικαιοσύνης».

Ορισμένες ακροάσεις έχουν προγραμματιστεί για το 2030 και τα στοιχεία δείχνουν ότι περισσότερες από το ένα τέταρτο των υποθέσεων περιμένουν ένα χρόνο ή περισσότερο, με πολλά θύματα να εγκαταλείπουν τη διαδικασία. Στις υποθέσεις βιασμού, το 60% των καταγγελλόντων αποσύρουν την καταγγελία πριν από τη δίκη.

Οι συστάσεις για τη δικαστική μεταρρύθμιση πρότειναν τη δημιουργία ενός νέου τμήματος για τα μεσαίου επιπέδου αδικήματα, τον περιορισμό των δικών με ενόρκους για τις ήσσονος σημασίας υποθέσεις και την επιβολή δικών μόνο με δικαστή για τις περίπλοκες υποθέσεις απάτης.

Νομικές ομάδες έχουν προειδοποιήσει κατά του περιορισμού των δικών με ενόρκους, τις οποίες θεωρούν θεμελιώδες δικαίωμα.

Τι λέει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αγγλίας και Ουαλίας για τη δικαστική μεταρρύθμιση

Μιλώντας στον Guardian, η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αγγλίας και Ουαλίας διατυπώνει ξεκάθαρες ενστάσεις κυρίως ως προς την σύσταση ενός ενδιάμεσου δικαστηρίου χωρίς ενόρκους.

«Το Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου χαιρετίζει πολλές από τις συστάσεις της έκθεσης, αλλά θεωρούμε ότι η θέσπιση ενός ενδιάμεσου δικαστηρίου είναι ένα χρονοβόρο μέτρο που απαιτεί νομοθετική αλλαγή και εξαρτάται από την αύξηση των πόρων των δικαστηρίων, οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν καλύτερα για τα υπάρχοντα ζητήματα.

» Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το νέο δικαστήριο υπόσχεται να έχει μειώσει σημαντικά τις 80.000 εκκρεμείς υποθέσεις έως το 2029. Δεδομένου ότι αυτό δεν έχει δοκιμαστεί πιλοτικά ούτε έχει μοντελοποιηθεί διεξοδικά, υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό.

» Η προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί στην επίλυση των πολυάριθμων προβλημάτων αναποτελεσματικότητας που μαστίζουν το σύστημα, τα οποία θα μπορούσαν να επιλυθούν και να κάνουν πραγματική διαφορά τώρα.

» Οι αίθουσες των δικαστηρίων σε ολόκληρη τη χώρα είναι άδειες και οι κρατούμενοι δεν φτάνουν στην ώρα τους, με αποτέλεσμα οι υποθέσεις να ξεκινούν με καθυστέρηση ή να μην ξεκινούν καθόλου. Και όταν αυτά τα εμπόδια ξεπεραστούν, ολόκληρο το σύστημα από την αρχή έως το τέλος είναι γεμάτο προβλήματα λόγω έλλειψης βασικών πόρων. Αυτά τα προβλήματα θα παραμείνουν αν δεν εφαρμοστεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο.

» Η κυβέρνηση θα πρέπει πρώτα να εξετάσει εάν οι μεταρρυθμίσεις για την αποτελεσματικότητα των βασιλικών δικαστηρίων, των υπηρεσιών συνοδείας και κράτησης κρατουμένων και της τεχνολογίας των δικαστηρίων θα κάνουν τη διαφορά, προτού προβεί σε οποιαδήποτε σημαντική συνταγματική αλλαγή.

» Το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης δεν βρίσκεται σε κρίση λόγω των δικών με ενόρκους. Τουλάχιστον θα πρέπει να διαμορφωθεί και να δοκιμαστεί πιλοτικά προτού καταργηθεί μια μακροχρόνια παράδοση, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω έλλειψη εμπιστοσύνης στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης».

inStream - Ροή Ειδήσεων
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ συγχαίρει την αεροπορία για την πυρηνική αποτροπή απέναντι στους εχθρούς του
Πυρηνική οικογένεια 2.0 30.11.25

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ συγχαίρει την αεροπορία για την πυρηνική αποτροπή απέναντι στους εχθρούς του

Την ώρα που η Νότια Κορέα συμφώνησε για να κατασκευάσει πυρηνικό υποβρύχιο με τις ΗΠΑ, ο Κιμ Γιονγκ Ουν από τη Βόρεια Κορέα επικροτεί τον ρόλο της αεροπορίας στην πυρηνική αποτροπή

Σύνταξη
Ονδούρα: Η υποψήφια της αριστεράς Ρίξι Μονκάδα καταδικάζει την «παρέμβαση» του Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 30.11.25

Ονδούρα: Η υποψήφια της αριστεράς Ρίξι Μονκάδα καταδικάζει την «παρέμβαση» του Ντόναλντ Τραμπ

Η υποψήφια της αριστεράς στις προεδρικές εκλογές της Ονδούρας, Ρίξι Μονκάδα, καταδίκασε χθες Σάββατο την παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέρ του κυριότερου αντιπάλου της

Σύνταξη
Η Τουρκία καταδικάζει την επίθεση εναντίον τάνκερ της Ρωσίας από την Ουκρανία [βίντεο]
Κόσμος 30.11.25

Η Τουρκία καταδικάζει την επίθεση εναντίον τάνκερ της Ρωσίας από την Ουκρανία

Την ώρα που έχει καταγραφεί σε βίντεο το ηχητικό από την στιγμή της επίθεσης στο πλοίο Virat και η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για το χτύπημα, η Τουρκία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την επίθεση

Σύνταξη
Μετά την επίθεση σε κοίτασμα φυσικού αερίου στο Ιρακινό Κουρδιστάν χτυπήθηκαν βυτιοφόρα με καύσιμα
Επίθεση σε κοίτασμα 30.11.25

Μετά την επίθεση σε κοίτασμα φυσικού αερίου στο Ιρακινό Κουρδιστάν χτυπήθηκαν βυτιοφόρα με καύσιμα

Το Ιρακινό Κουρδιστάν δέχτηκε επιθέσεις πρώτα στο κοίτασμα φυσικού αερίου Χορ Μορ την Τετάρτη και το Σάββατο βυτιοφόρα που προσπαθούσαν να καλύψουν το κενό δέχθηκαν επίθεση

Σύνταξη
Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει κοντά στο 2% – Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια
Διεθνής Οικονομία 30.11.25

Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει κοντά στο 2% – Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια

Με τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης να αναμένεται να κλείσει κοντά στο 2%, τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα όπως και η στρατηγική της

Σύνταξη
Ξεφεύγει η κατάσταση στην Παρτιζάν: Οπαδοί απειλούν να μην επιτρέψουν τη διεξαγωγή του αγώνα με τη Μπάγερν!
Μπάσκετ 29.11.25

Ξεφεύγει η κατάσταση στην Παρτιζάν: Οπαδοί απειλούν να μην επιτρέψουν τη διεξαγωγή του αγώνα με τη Μπάγερν!

Τους... ασκούς του Αιόλου έχει ανοίξει η οριστική αποχώρηση του Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της Παρτιζάν, με τους οπαδούς να απειλούν ακόμη και να μην επιτρέψουν την τέλεση του αγώνα με τη Μπάγερν στην Ευρωλίγκα!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αιγάλεω: Ο πρόεδρος της ομάδας χαστούκισε τον τερματοφύλακα – Η θέση του ΠΣΑΠΠ
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Αιγάλεω: Ο πρόεδρος της ομάδας χαστούκισε τον τερματοφύλακα – Η θέση του ΠΣΑΠΠ

Ο τερματοφύλακας Κυρίτσης του Αιγάλεω έκανε μήνυση στον πρόεδρο της ομάδας Καραχάλιο που τον χαστούκισε στην ανάπαυλα της αναμέτρησης με τη Μαρκό. Ανακοίνωση εξέδωσε για το περιστατικό ο ΠΣΑΠΠ.

Σύνταξη
Παράνομο κέντρο απεξάρτησης εντοπίστηκε στην Ιπποκράτειο Πολιτεία – Ζητούσαν 1.400 ευρώ τον μήνα
Ελλάδα 29.11.25

Παράνομο κέντρο απεξάρτησης εντοπίστηκε στην Ιπποκράτειο Πολιτεία – Ζητούσαν 1.400 ευρώ τον μήνα

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 46χροονο ο οποίος είχε συλληφθεί και τον Απρίλιο του 2024 για τη λειτουργεία παρόμοιου κέντρου στην Ιπποκράτειο Πολιτεία και είχε αφεθεί ελεύθερος

Σύνταξη
Μέγκαν Φοξ και MGK ξανά μαζί; – Η οικογενειακή βόλτα, οι φήμες και η «ταμπέλα» που λείπει
Φωτογραφίες 29.11.25

Μέγκαν Φοξ και MGK ξανά μαζί; – Η οικογενειακή βόλτα, οι φήμες και η «ταμπέλα» που λείπει

Μια τρυφερή νυχτερινή βόλτα της Μέγκαν Φοξ και του MGK με την κόρη τους στο LA Zoo άναψε ξανά τις φήμες επανασύνδεσης, με το άλλοτε ταραχώδες ζευγάρι να δείχνει πιο ενωμένο από ποτέ

Σύνταξη
Μενίδι: 35χρονος διέρρηξε τρεις φορές σε μία ημέρα το ίδιο σπίτι – Επιτέθηκαν στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του
Ελλάδα 29.11.25

Μενίδι: 35χρονος διέρρηξε τρεις φορές σε μία ημέρα το ίδιο σπίτι – Επιτέθηκαν στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του

Στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων φαίνεται ο 35χρονος να εισβάλλει ανενόχλητος στο σπίτι και να παίρνει ένα πλυντήριο

Σύνταξη
Μετά την Ουκρανία: Η επόμενη αναμέτρηση των παγκόσμιων ανταγωνισμών – Πού μπορεί να ξεσπάσει νέος πόλεμος
Τι λένε ειδικοί 29.11.25

Μετά την Ουκρανία: Η επόμενη αναμέτρηση των παγκόσμιων ανταγωνισμών – Πού μπορεί να ξεσπάσει νέος πόλεμος

Οι εκτιμήσεις περί ταχείας επαναχωροθέτησης των ενόπλων συρράξεων μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. «Χάρτης» των περιοχών όπου μπορεί να λύσουν ξανά διαφορές τους οι παγκόσμιοι ανταγωνισμοί.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Άρης: Αποδοκιμασίες από τους οπαδούς, παρά τη νίκη επί της ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Άρης: Αποδοκιμασίες από τους οπαδούς, παρά τη νίκη επί της ΑΕΛ

Ο Άρης πήρε μια βαθιά βαθμολογική ανάσα επικρατώντας στο τελευταίο δευτερόλεπτο της ΑΕΛ με 2-1, ωστόσο ο Θόδωρος Καρυπίδης δέχθηκε και πάλι έντονες αποδοκιμασίες από μεγάλη μερίδα του κόσμου.

Σύνταξη
Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320
Παγκόσμια αναστάτωση 29.11.25

Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320

Η επισκευή του προβλήματος που εντοπίστηκε περιλαμβάνει κυρίως την επαναφορά σε παλαιότερο λογισμικό, αλλά πρέπει να γίνει πριν τα αεροσκάφη μπορέσουν να πετάξουν ξανά

Σύνταξη
