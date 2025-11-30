magazin
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 08:54
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
H «χαοτική» παιδική της ηλικία της Ελίζαμπεθ Όλσεν – Ο ρόλος των δίδυμων αδελφών της, Μαίρη-Κέιτ και Άσλεϊ
Fizz 30 Νοεμβρίου 2025 | 15:35

H «χαοτική» παιδική της ηλικία της Ελίζαμπεθ Όλσεν – Ο ρόλος των δίδυμων αδελφών της, Μαίρη-Κέιτ και Άσλεϊ

«Τώρα πια, η ιδέα ενός ήρεμου μπάνιου και μιας ρουτίνας με παραμύθια πριν τον ύπνο μου φαίνεται τόσο τρυφερή και γλυκιά, επειδή δεν είχαμε τίποτα τέτοιο» εξήγησε η ηθοποιός, Ελίζαμπεθ Όλσεν.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Spotlight

Η Ελίζαμπεθ Όλσεν περιγράφει μια ταραχώδη παιδική ηλικία, κατά την οποία οι δίδυμες αδελφές της, Μαίρη-Κέιτ και Άσλεϊ Όλσεν, έκαναν ήδη καριέρα ως παιδιά-θαύματα.

Η σταρ της σειράς «WandaVision» περιέγραψε την παιδική της ηλικία ως «αρκετά χαοτική» σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στη βρετανική εφημερίδα The Times.

«Ήμουν η μικρότερη από τα τέσσερα αδέλφια και γεννηθήκαμε όλα μέσα σε πέντε χρόνια», είπε η 36χρονη Ελίζαμπεθ αναπολώντας την ανατροφή της στο Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια της οποίας περνούσε τον χρόνο της στα γυρίσματα ταινιών, ενώ η Μαίρη-Κέιτ και η Άσλεϊ, που σήμερα είναι 39 ετών, δούλευαν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elizabeth Olsen Now (@lizzieolsennow)

Καλή θεία

Η Ελίζαμπεθ είπε ότι μερικές φορές δεν μπορούσε να ζήσει καν τα βασικά τελετουργικά της παιδικής ηλικίας. «Τώρα πια, η ιδέα ενός ήρεμου μπάνιου και μιας ρουτίνας με παραμύθια πριν τον ύπνο μου φαίνεται τόσο τρυφερή και γλυκιά, επειδή δεν είχαμε τίποτα τέτοιο», εξήγησε.

«Μου αρέσει πολύ να είμαι η φίλη ή η θεία που έρχεται και βοηθάει με την ώρα του ύπνου».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός των «Avengers» είπε ότι οι πρώην συνάδελφοί της από το «Full House» (Τρελή Οικογένεια) «αναγκάζονταν να παρακολουθούν όλες τις παραστάσεις μου και να πηγαίνουν στις χορευτικές μου παραστάσεις».

Όταν ρωτήθηκε αν οι μεγαλύτερες αδελφές της της έδωσαν κάποια συμβουλή, η Όλσεν απάντησε: «Όχι. Είμαστε απλά μια οικογένεια που υποστηρίζει η μία την άλλη. Μου φαίνεται άσχετο να μιλάω για αυτό μετά από 15 χρόνια καριέρας».

«Ήμουν η μικρότερη από τα τέσσερα αδέλφια και γεννηθήκαμε όλα μέσα σε πέντε χρόνια», είπε η 36χρονη Ελίζαμπεθ αναπολώντας την ανατροφή της στο Λος Άντζελες

YouTube thumbnail

Οι τρεις αδερφές

Η ηθοποιός είναι κόρη των Τζάρνετ και Ντέιβιντ Όλσεν, μαζί με τις Μαίρη-Κέιτ και Άσλεϊ και τον αδελφό τους, Τζέιμς Τρεντ.
Η Τζάρνετ και ο Ντέιβιντ έχουν πλέον χωρίσει, και ο Ντέιβιντ έχει αποκτήσει άλλα δύο παιδιά με τη σύζυγό του ΜακΚένζι Όλσεν.

Η Ελίζαμπεθ, που παντρεύτηκε τον Ρόμπι Άρνετ το 2019, είναι θεία του γιου της Άσλεϊ Όλσεν, Όττο, τον οποίο έφερε κρυφά στον κόσμο με τον σύζυγό της Λούις Άισνερ το 2023.

Οι τρεις αδερφές δεν πολυκυκλοφορούν μαζί, ωστόσο. Η Μαίρη-Κέιτ και η Άσλεϊ είναι οι σχεδιάστριες του πολυτελούς brand της μόδας, The Row, ενώ ο φακός των αυτόκλητων παπαράτσι με τα κινητά απαθανάτισε και τις τρεις αδερφές σε μια σπάνια βραδινή έξοδό τους στη Νέα Υόρκη τον Φεβρουάριο του 2024.

Πριν από αυτό, το 2021, η Ελίζαμπεθ είχε φορέσει ένα αιθέριο λευκό φόρεμα σχεδιασμένο από τις αδελφές της στα βραβεία Emmy.

Παρά την ασυνήθιστη ανατροφή της, η Ελίζαμπεθ μοιράστηκε τον Μάρτιο ότι της άρεσε να είναι μέλος μιας μεγάλης, πολυάσχολης οικογένειας.

«Μου άρεσε πολύ, ειδικά το να είμαι το μωρό», είπε κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στην εκπομπή «Today With Jenna & Friends».
«Πραγματικά το απόλαυσα».

*Με στοιχεία από pagesix.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Mario Anzuoni 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Νέο Χωροταξικό Τουρισμού: Επενδύσεις, Airbnb και Natura στο μικροσκόπιο

Νέο Χωροταξικό Τουρισμού: Επενδύσεις, Airbnb και Natura στο μικροσκόπιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Επιστροφή ενοικίου: Παράταση για διορθώσεις – Το παράδοξο με μισθώματα 10 ευρώ…

Επιστροφή ενοικίου: Παράταση για διορθώσεις – Το παράδοξο με μισθώματα 10 ευρώ…

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Τζόνι Κας: Οι κληρονόμοι του θρυλικού μουσικού μηνύουν την Coca-Cola – Ο λόγος
Fizz 30.11.25

Τζόνι Κας: Οι κληρονόμοι του θρυλικού μουσικού μηνύουν την Coca-Cola – Ο λόγος

Η κληρονόμοι του Τζόνι Κας, οι οποίοι διαχειρίζονται την εταιρεία που προστατεύει το έργο του, δήλωσαν ότι, η Coca Cola δεν ζήτησε την άδειά τους για να χρησιμοποιήσει τη φωνή του καλλιτέχνη σε μια νέα διαφήμιση.

Σύνταξη
Μέγκαν Φοξ και MGK ξανά μαζί; – Η οικογενειακή βόλτα, οι φήμες και η «ταμπέλα» που λείπει
Φωτογραφίες 29.11.25

Μέγκαν Φοξ και MGK ξανά μαζί; – Η οικογενειακή βόλτα, οι φήμες και η «ταμπέλα» που λείπει

Μια τρυφερή νυχτερινή βόλτα της Μέγκαν Φοξ και του MGK με την κόρη τους στο LA Zoo άναψε ξανά τις φήμες επανασύνδεσης, με το άλλοτε ταραχώδες ζευγάρι να δείχνει πιο ενωμένο από ποτέ

Σύνταξη
Αντίο, Τομ Στόπαρντ – Ήσουν πολύ κουλ
RIP 29.11.25

Αντίο, Τομ Στόπαρντ – Ήσουν πολύ κουλ

Ο Τομ Στόπαρντ, ο δραματουργός που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε τη σκηνή, την ιστορία και την ίδια τη δύναμη της αφήγησης, πέθανε στα 88 του σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν είναι ο μοναδικός σταρ της οικογένειας: Η 13χρονη κόρη του έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο
Fizz 29.11.25

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν είναι ο μοναδικός σταρ της οικογένειας: Η 13χρονη κόρη του έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο

Ο ποπ σταρ Ρόμπι Γουίλιαμς και η σύζυγός του Άιντα Φιλντ βρέθηκαν στο κόκκινο χαλί, στο πλευρό της 13χρονης κόρης του Τέντι που έκανε την παρθενική της εμφάνιση στον κινηματογράφο.

Σύνταξη
Νέος Ευρωπαίος σεφ της χρονιάς ο Ηρακλειώτης Γιάννης Λιαπάκης με το «Ρεβιθόρυζο με Λαβράκι»
Young chef European 2025 28.11.25

Νέος Ευρωπαίος σεφ της χρονιάς ο Ηρακλειώτης Γιάννης Λιαπάκης με το «Ρεβιθόρυζο με Λαβράκι»

Δεν είναι και λίγο να ανακυρήσσεται κανείς ο νέος Ευρωπαίος σεφ της χρονιάς – μια διάκριση που κέρδισε ο Γιάννης Λιαπάκης σε μια απονομή που έγινε στο ιστορικό κτίριο του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης.

Σύνταξη
Ο πρώην βοηθός της πριγκίπισσας Νταϊάνα λέει ότι εκείνη τον θεωρούσε «εσωτερικό εχθρό» – «Ήταν ανατριχιαστικό»
Τι θα γινόταν αν... 28.11.25

Ο πρώην βοηθός της πριγκίπισσας Νταϊάνα λέει ότι εκείνη τον θεωρούσε «εσωτερικό εχθρό» - «Ήταν ανατριχιαστικό»

Ο στενότερος συνεργάτης της Νταϊάνα — ο πρώην ιδιωτικός γραμματέας της Πάτρικ Τζέφσον — πιστεύει ότι ο γάμος της δεν θα είχε καταστραφεί αν δεν είχε γίνει η συγκλονιστική συνέντευξη στο Panorama του BBC.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη
Fizz 28.11.25

Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη

Η γνωστή influencer Ιωάννη Τούνη βρέθηκε για μια ακόμη φορά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την υπόθεση revenge porn, ξεσπώντας σε κλάματα για αυτά που περνάει εδώ και 8 χρόνια.

Σύνταξη
Το τέλος της εκλεπτυσμένης συγκράτησης της Μισέλ Ομπάμα – Οι ενέσεις αδυνατίσματος, το αιχμηρό ντύσιμο
The Look 28.11.25

Το τέλος της εκλεπτυσμένης συγκράτησης της Μισέλ Ομπάμα – Οι ενέσεις αδυνατίσματος, το αιχμηρό ντύσιμο

Η Μισέλ Ομπάμα έσπασε τους κανόνες της γκαρνταρόμπας των πολιτικών συζύγων φορώντας H&M στο Λευκό Οίκο, επιλέγοντας αμάνικα ρούχα για να αναδείξει τους γυμνασμένους βραχίονές της και προτιμώντας κομψές ζακέτες αντί για σακάκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»
Βίντεο 28.11.25

Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της φωνής των γυναικών στον πολιτισμό, η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας χάρισαν στο «Nos voix pour toutes» μια συγκινητική ερμηνεία του «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Αντί για ενισχύσεις, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιφύλαξε στους αγρότες αστυνομική βία και χημικά
Αγροτικές κινητοποιήσεις 30.11.25

ΠΑΣΟΚ: Αντί για ενισχύσεις, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιφύλαξε στους αγρότες αστυνομική βία και χημικά

Κριτική από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, για την ένταση και τα χημικά με τα οποία αντιμετώπισαν τους αγρότες στα μπλόκα, οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύνταξη
LIVE: Σεβίλλη – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Σεβίλλη – Μπέτις

LIVE: Σεβίλλη – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σεβίλλη – Μπέτις για τη 14η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Όταν το ελληνικό θέατρο συνάντησε την εκλεπτυσμένη ειρωνεία και διανοητική πρόκληση του Τομ Στόπαρντ
Μέγας 30.11.25

Όταν το ελληνικό θέατρο συνάντησε την εκλεπτυσμένη ειρωνεία και διανοητική πρόκληση του Τομ Στόπαρντ

Ο Τομ Στόπαρντ γράφει με εκείνον τον λεπτό, παιχνιδιάρικο τρόπο που μας θυμίζει πως, παρά τα βάρη της καθημερινότητας, ο κόσμος συνεχίζει να είναι γεμάτος εύθραυστη ομορφιά. Το ελληνικό θεατρόφιλο κοινό το αναγνωρίζει αυτό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καρδίτσα: Ουρές χιλιομέτρων από τα εκατοντάδες τρακτέρ των αγροτών στον Ε-65
Ελλάδα 30.11.25

Καρδίτσα: Ουρές χιλιομέτρων από τα εκατοντάδες τρακτέρ των αγροτών στον Ε-65

Οι αγρότες ωστόσο έδρασαν με σχέδιο σπάζοντας το "μπλόκο" της αστυνομίας ανεβάζοντας τρακτέρ στον Ε65 από κόμβους Σοφαδων (Ανώγειο) και Προαστίου και εν συνεχεία από από τον κόμβο της Καρδίτσας

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Αστέρας για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
Αγρότες: Νέο βίντεο ωμής αστυνομικής βίας – ΜΑΤατζής χτυπά με μένος με γκλοπ απροστάτευτο αγρότη που διαμαρτύρεται
Καταστολή 30.11.25

Νέο βίντεο ωμής αστυνομικής βίας - ΜΑΤατζής χτυπά με μένος με γκλοπ απροστάτευτο αγρότη που διαμαρτύρεται

Οι αγρότες αντιμετωπίζονται με αστυνομική βία, την ώρα που εκατοντάδες τρακτέρ έχουν κατακλύσει στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στη μεγαλύτερη κινητοποίηση των τελευταίων ετών.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναιτωλικός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Ολυμπιακός για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Λούτσα: Πώς έγινε το δυστύχημα με τον νεκρό και τους τραυματίες – Ο 24χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα για λίγες ημέρες
Η τραγική ειρωνεία 30.11.25

Πώς έγινε το δυστύχημα με τον νεκρό και τους τραυματίες στη Λούτσα - Ο 24χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα για λίγες ημέρες

Ο 29χρονος οδηγός είχε προκαλέσει και το 2020 σοβαρό τροχαίο με τραυματισμούς, ενώ είχε απασχολήσει τις Αρχές και για υποθέσεις ναρκωτικών - Βίντεο από τη φονική παράσυρση

Σύνταξη
Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2: Ανατροπή από τα… παλιά στο Λονδίνο
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2: Ανατροπή από τα… παλιά στο Λονδίνο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε την Κρίσταλ Πάλας, με ανατροπή στο «Σέλχαρστ Παρκ» κι επέστρεψε στις νίκες με εντυπωσιακό τρόπο - Ζίρκζι και Μάουντ τα γκολ για τους «κόκκινους διαβόλους», άνοιξε το σκορ ο Ματετά.

Σύνταξη
Ουκρανία: Στις ΗΠΑ αντιπροσωπεία για συνομιλίες – Νέα κλιμάκωση μετά το χτύπημα του Κιέβου στα ρωσικά τάνκερ
Επικεφαλής ο Ουμέροφ 30.11.25

Στις ΗΠΑ αντιπροσωπεία της Ουκρανίας για συνομιλίες - Νέα κλιμάκωση μετά το χτύπημα στα ρωσικά τάνκερ

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με βάση το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, Ρωσία και Ουκρανία προχωρούν σε εκατέρωθεν επιθέσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον για τη 13η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Δέρνουν αγρότες για να παρεμποδίσουν τις κινητοποιήσεις τους
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Δέρνουν αγρότες για να παρεμποδίσουν τις κινητοποιήσεις τους

«Αυτή είναι η πολιτική σας κ. Μητσοτάκη. Πρώτα τους κλέβετε. Μετά τους κοροϊδεύετε. Στο τέλος τους δέρνετε», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στηλιτεύοντας την επίθεση των ΜΑΤ στους αγρότες

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ
Premier League 30.11.25

LIVE: Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 16:05 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ για τη 13η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι αρχαιολογικοί χώροι του τόπου μας είναι αγαθό που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι
Από το Ρέθυμνο 30.11.25

Κουτσούμπας: Οι αρχαιολογικοί χώροι του τόπου μας είναι αγαθό που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφτηκε το Μουσείο Αρχαίας Ελευθέρνας στο Ρέθυμνο - Έκανε αναφορά και στο Λόφο της Παπούρας που κινδυνεύει από την τοποθέτηση ραντάρ στο Ηράκλειο

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλία λόγω των αγροτικών μπλόκων – Eναλλακτικές διαδρομές
Οδηγίες Τροχαίας 30.11.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλία λόγω των αγροτικών μπλόκων - Eναλλακτικές διαδρομές

Οι οδηγοί που κινούνται στο οδικό δίκτυο στη Θεσσαλία καλούνται να ακολουθούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των Αρχών για την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας

Σύνταξη
LIVE: Πίζα – Ίντερ
Serie A 30.11.25

LIVE: Πίζα – Ίντερ

LIVE: Πίζα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πίζα – Ίντερ για τη 13η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις στην Πάτρα για πώληση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους
Ελλάδα 30.11.25

Δύο συλλήψεις στην Πάτρα για πώληση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους

Οι συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Πέρασε μια εβδομάδα εξαπάτησης, εμπαιγμού και επιτελικού φιάσκου για την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Πέρασε μια εβδομάδα εξαπάτησης, εμπαιγμού και επιτελικού φιάσκου για την κυβέρνηση

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού - «Η Ελλάδα των λίγων τα μαζεύει και ξεζουμίζει την Ελλάδα των πολλών», σημειώνει

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο