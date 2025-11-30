H «χαοτική» παιδική της ηλικία της Ελίζαμπεθ Όλσεν – Ο ρόλος των δίδυμων αδελφών της, Μαίρη-Κέιτ και Άσλεϊ

Η Ελίζαμπεθ Όλσεν περιγράφει μια ταραχώδη παιδική ηλικία, κατά την οποία οι δίδυμες αδελφές της, Μαίρη-Κέιτ και Άσλεϊ Όλσεν, έκαναν ήδη καριέρα ως παιδιά-θαύματα.

Η σταρ της σειράς «WandaVision» περιέγραψε την παιδική της ηλικία ως «αρκετά χαοτική» σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στη βρετανική εφημερίδα The Times.

«Ήμουν η μικρότερη από τα τέσσερα αδέλφια και γεννηθήκαμε όλα μέσα σε πέντε χρόνια», είπε η 36χρονη Ελίζαμπεθ αναπολώντας την ανατροφή της στο Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια της οποίας περνούσε τον χρόνο της στα γυρίσματα ταινιών, ενώ η Μαίρη-Κέιτ και η Άσλεϊ, που σήμερα είναι 39 ετών, δούλευαν.

Καλή θεία

Η Ελίζαμπεθ είπε ότι μερικές φορές δεν μπορούσε να ζήσει καν τα βασικά τελετουργικά της παιδικής ηλικίας. «Τώρα πια, η ιδέα ενός ήρεμου μπάνιου και μιας ρουτίνας με παραμύθια πριν τον ύπνο μου φαίνεται τόσο τρυφερή και γλυκιά, επειδή δεν είχαμε τίποτα τέτοιο», εξήγησε.

«Μου αρέσει πολύ να είμαι η φίλη ή η θεία που έρχεται και βοηθάει με την ώρα του ύπνου».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός των «Avengers» είπε ότι οι πρώην συνάδελφοί της από το «Full House» (Τρελή Οικογένεια) «αναγκάζονταν να παρακολουθούν όλες τις παραστάσεις μου και να πηγαίνουν στις χορευτικές μου παραστάσεις».

Όταν ρωτήθηκε αν οι μεγαλύτερες αδελφές της της έδωσαν κάποια συμβουλή, η Όλσεν απάντησε: «Όχι. Είμαστε απλά μια οικογένεια που υποστηρίζει η μία την άλλη. Μου φαίνεται άσχετο να μιλάω για αυτό μετά από 15 χρόνια καριέρας».

Οι τρεις αδερφές

Η ηθοποιός είναι κόρη των Τζάρνετ και Ντέιβιντ Όλσεν, μαζί με τις Μαίρη-Κέιτ και Άσλεϊ και τον αδελφό τους, Τζέιμς Τρεντ.

Η Τζάρνετ και ο Ντέιβιντ έχουν πλέον χωρίσει, και ο Ντέιβιντ έχει αποκτήσει άλλα δύο παιδιά με τη σύζυγό του ΜακΚένζι Όλσεν.

Η Ελίζαμπεθ, που παντρεύτηκε τον Ρόμπι Άρνετ το 2019, είναι θεία του γιου της Άσλεϊ Όλσεν, Όττο, τον οποίο έφερε κρυφά στον κόσμο με τον σύζυγό της Λούις Άισνερ το 2023.

Οι τρεις αδερφές δεν πολυκυκλοφορούν μαζί, ωστόσο. Η Μαίρη-Κέιτ και η Άσλεϊ είναι οι σχεδιάστριες του πολυτελούς brand της μόδας, The Row, ενώ ο φακός των αυτόκλητων παπαράτσι με τα κινητά απαθανάτισε και τις τρεις αδερφές σε μια σπάνια βραδινή έξοδό τους στη Νέα Υόρκη τον Φεβρουάριο του 2024.

Πριν από αυτό, το 2021, η Ελίζαμπεθ είχε φορέσει ένα αιθέριο λευκό φόρεμα σχεδιασμένο από τις αδελφές της στα βραβεία Emmy.

Παρά την ασυνήθιστη ανατροφή της, η Ελίζαμπεθ μοιράστηκε τον Μάρτιο ότι της άρεσε να είναι μέλος μιας μεγάλης, πολυάσχολης οικογένειας.

«Μου άρεσε πολύ, ειδικά το να είμαι το μωρό», είπε κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στην εκπομπή «Today With Jenna & Friends».

«Πραγματικά το απόλαυσα».

*Με στοιχεία από pagesix.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Mario Anzuoni