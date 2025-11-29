Έβερτον – Νιούκαστλ 1-4: «Πάρτι» στο Μερσεϊσάιντ για τις Καρακάξες

Δεύτερη σερί νίκη για τη Νιούκαστλ που μετά τον θρίαμβο κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι πέρασε με 4-1 από την έδρα της Έβερτον για τη 13η αγωνιστική της Premier League. Στις 18 βαθμούς πλέον και οι δύο ομάδες που είναι μακριά από τη ζώνη του υποβιβασμού αλλά και από τις θέσεις της Ευρώπης.

Μόλις στο 2′ ο Τιαό με κεφαλιά από κόρνερ έκανε το 0-1 ενώ στο 25′ ο Μάιλι με σουτ έγραψε το 0-2. Η Νιούκαστλ είχε και δοκάρι στο 29′ με τον Χολ ενώ στο 45′ ο Βολτεμάντε έγραψε το 0-3 από ασίστ του Ελάνγκα.

Στο 53′ είχε δοκάρι η Έβερτον με τον Αλκαράς και στο 57′ ο Τιαό με νέα κεφαλιά έκανε το 0-4. Το τελικό 1-4 διαμόρφωσε ο Ντιούσμπερι Χολ με πλασέ για τους γηπεδούχους που προσγειώθηκαν απότομα μετά τη μεγάλη νίκη επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Έβερτον: Πίκφορντ, Ο’Μπράιεν, Ταρκόβσκι, Κιν, Μικολένκο, Γκάρνερ, Αϊρογκμπέναμ (46’ Αλκαράς), Εντιαγέ (80’ ΜακΝίλ), Ντιούσμπερι Χολ, Γκρίλις (80’ Ντίμπλινγκ), Μπαρί (85’ Μπέτο)

Νιούκαστλ: Ράμσντεϊλ, Χολ (84′ Σερ), Λιβραμέντο, Τιαό, Γκιμαράες (84′ Γκόρντον), Ζοέλιντον, Μάιλι, Μπαρνς (72’ Γουίλοκ), Ελάνγκα (72’ Ράμσεϊ), Μπερν, Βολτεμάντε (84′ Τονάλι).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής:

Σάββατο 29/11

Μπρέντφορντ-Μπέρνλι 3-1

Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς 3-2

Σάντερλαντ-Μπόρνμουθ 3-2

Έβερτον-Νιούκαστλ 1-4

Τότεναμ-Φούλαμ (22:00)

Κυριακή 30/11

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:00)

Άστον Βίλα-Γουλβς (16:05)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπράιτον (16:05)

Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ (16:05)

Τσέλσι-Άρσεναλ (18:30)

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (14η) αγωνιστική:

Τρίτη 2/12

Μπρέντφορντ – Έβερτον (21:30)

Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι (21:30)

Νιούκαστλ – Τότεναμ (22:15)

Τετάρτη 3/12

Άρσεναλ – Μπρέντφορντ (21:30)

Μπράιτον – Άστον Βίλα (21:30)

Μπέρνλι – Κρίσταλ Πάλας (21:30)

Γουλβς – Λίβερπουλ (21:30)

Λιντς – Τσέλσι (22:15)

Λίβερπουλ – Σάντερλαντ (22:15)

Πέμπτη 4/12

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ (22:00)