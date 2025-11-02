Γουέστ Χαμ – Νιούκαστλ 3-1: Ανατροπή και νίκη για τα «σφυριά»

Ύστερα από δύο μήνες, με πέντε ήττες και μία ισοπαλία, η Γουέστ Χαμ κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες κάμπτοντας την αντίσταση της Νιούκαστλ με 3-1 στο «London Stadium», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Premier League.

Η… ιστορία του αγώνα γράφτηκε ουσιαστικά στο πρώτο μέρος όπου επιτεύχθηκαν τα τρία από τα τέσσερα τέρματα, με τα «σφυριά» μάλιστα να χρειάζεται να κάνουν και ανατροπή για να μπορέσουν επιτέλους να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα.

Οι «καρακάξες» μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και ευτύχισαν να προηγηθούν με δράστη τον Τζέικομπ Μέρφι, που έγραψε το 1-0. Η αντίδραση των Λονδρέζων όμως ήρθε πριν το ημίχρονο. Συγκεκριμένα, ο Λούκας Πακετά στο 35′ έφερε τον αγώνα στα ίσα για το 1-1, με τον Σβεν Μπότμαν να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του στο 45’+5′ για το 2-1 της Γουέστ Χαμ. Μάλιστα τα «σφυριά» είχαν ακόμα ένα γκολ στο φινάλε του αγώνα με τον Τομάς Σούτσεκ να διαμορφώνει το τελικό 3-1.

Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η πρώτη εντός έδρας νίκη για τη Γουέστ Χαμ μετά από 248 μέρες και τον περασμένο Φεβρουάριο, όπως επίσης και η πρώτη της νίκη υπό την τεχνική ηγεσία του Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ: Αρεολά, Τοντιμπό, Κίλμαν, Γουάν Μπισάκα, Φερνάντες (85’ Ιγκόρ Ζούλιο), Ποτς, Ντιούφ, Πακετά, Μπόουεν, Γουίλσον (61’ Σούτσεκ), Σάμερβιλ (79’ Γουόκερ-Πίτερς)

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Πόουπ, Μπότμαν (65’ Μπαρνς), Μπερν, Τιαό, Κραφτ (46’ Σερ), Μέρφι (77’ Ελάνγκα), Ζοέλιντον, Γκόρντον (46’ Ράμσεϊ), Τονάλι, Γκιμαράες, Βολτεμάντε (46’ Οσούλα)

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Premier League:

Σάββατο 01/11

Μπράιτον-Λιντς 3-0

Μπέρνλι-Άρσεναλ 0-2

Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ 2-0

Φούλαμ-Γουλβς 3-0

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

Τότεναμ-Τσέλσι 0-1

Λίβερπουλ-Άστον Βίλα 2-0

Κυριακή 02/11

Γουέστ Χαμ-Νιουκάστλ (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ (18:30)

Δευτέρα 03/11

Σάντερλαντ-Έβερτον (22:00)

Η επόμενη (11η) αγωνιστική:

Σάββατο 08/11

Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:30)

Έβερτον-Φούλαμ (17:00)

Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι (17:00)

Σάντερλαντ-Άρσεναλ (19:30)

Τσέλσι-Γουλβς (22:00)

Κυριακή 09/11

Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ (16:00)

Μπρέντφορντ-Νιούκαστλ (16:00)

Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ (18:30)