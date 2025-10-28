Την Εθνική Ελλάδος επέλεξε εκπροσωπήσει παίκτης της Γουέστ Χαμ
Με τα γαλανόλευκα της Εθνικής μας θα αγωνίζεται τα επόμενα χρόνια ο 18χρονος αμυντικός της Γουέστ Χαμ, Ράγιαν Ογεμπάντε.
Ακόμη ένας νεαρός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στο εξωτερικό, με ελληνικές ρίζες, επέλεξε να αντιπροσωπεύει την Εθνική της χώρας μας, σε διεθνές επίπεδο.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι άνθρωποι της ομοσπονδίας εντόπισαν στη Γουέστ Χαμ τον 18χρονο Ράγιαν Ογεμπάντε, ο οποίος πληροί τις προδιαγραφές και θα κληθεί άμεσα στην εθνική Νέων για να συμμετάσχει στους προκριματικούς του Euro K21.
Ποιος είναι ο 18χρονος Ράγιαν Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ
Γεννημένος στις 30 Απριλίου του 2007 από Ελληνίδα μητέρα και Νιγηριανό πατέρα, μιλάει άψογα ελληνικά και ανήκει στα «Σφυριά» από τα 14 του. Ως ποδοσφαιρικό βιογραφικό, ο νεαρός μοιάζει εξαιρετική περίπτωση. Είναι αριστεροπόδαρος αμυντικός που μπορεί να παίξει με την ίδια άνεση ως στόπερ και ως φουλ μπακ.
Έχει αγωνιστεί στην εθνική Αγγλίας Κ15, ενώ ήταν αρχηγός της Κ18 της Γουέστ Χαμ που πέρσι κατέκτησε το κύπελλο της αντίστοιχης ηλικιακής κατηγορίας (Premier League Cup) στην Αγγλία. Τη φετινή σεζόν προβιβάστηκε στην Κ21 η οποία αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Premier League 2.
