H νέα εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας θυμίζει κάτι από… Euro 2004 και Πορτογαλία! (pics)

Η ιστοσελίδα footyheadlines αποκάλυψε τη νέα εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας, η οποία θυμίζει αυτή που φορούσαν οι παίκτες της γαλανόλευκης το 2004, όταν κατέκτησαν το Euro στην Πορτογαλία.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του ιστότοπου, «Ο σχεδιασμός αντλεί έμπνευση από τις ελληνικές εμφανίσεις των αρχών της δεκαετίας του 2000, θυμίζοντας ιδιαίτερα τα κλασικά σχέδια της Adidas για το Euro 2004 και το 2008, επαναφέροντας μια οπτική ταυτότητα που πολλοί οπαδοί συνδέουν με τη χρυσή εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Η νέα εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας