Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Σίτι 2-1: Πάρτι του Μπαρνς στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ»

Τεράστια νίκη… ανάσα για τη Νιουκάστλ που επιβλήθηκε της Μάντσεστερ Σίτι με 2-1 στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Premier League, ανεβαίνοντας έτσι στους 15 πόντους (14η), ενώ οι «πολίτες» έμειναν στους 22 βαθμούς (3οι).

Όλη η… ιστορία του αγώνα γράφτηκε στο δεύτερο 45λεπτο, με τον Χάρβεϊ Μπαρνς να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τις «καρακάξες» σκοράροντας δύο φορές σε διάστημα επτά λεπτών, κι ενώ οι «γαλάζιοι» είχαν ισοφαρίσει ενδιάμεσα.

Το πρώτο μέρος ήταν αρκετά… χορταστικό, με τις δύο ομάδες να παράγουν καλές φάσεις και τη Μάντσεστερ Σίτι να είναι εκείνη που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ωστόσο κανείς από τους δύο αντιπάλους δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, με το 0-0 να είναι το αποτέλεσμα της ανάπαυλας.

Στο δεύτερο μέρος, η Νιουκάστλ ήταν εκείνη που κατάφερε να προηγηθεί με τον Χάρβεϊ Μπαρνς στο 63′ κάνοντας το 1-0. Η απάντηση των «πολιτών» δεν άργησε να έρθει αφού ο Ρούμπεν Ντίας ισοφάρισε σε 1-1 στο 68′. Δύο λεπτά μετά όμως, ο Μπαρνς με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα έκανε το 2-1, με το οποίο ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι.

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Πόουπ, Χολ (77’ Μπότμαν), Σερ, Τιαό, Μπαρνς (85’ Ελάνγκα), Ζοέλιντον, Λιβραμέντο, Μέρφι, Τονάλι, Γκιμαράες. Βολτεμάντε (85’ Γουίλοκ).

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Νούνες (87’ Μαρμούς), Ντίας, Γκβάρντιολ, Ο΄Ραιλι, Γκονθάλεθ, Σίλβα (77’ Ράιντερς), Φόντεν, Σερκί (77’ Σαβίνιο), Ντοκού (77’ Μπομπ), Χάαλαντ.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:

Μπέρνλι – Τσέλσι 0-2

Μπόρνμουθ – Γουέστ Χαμ 2-2

Μπράιτον – Μπρέντφορντ 2-1

Φούλαμ – Σάντερλαντ 1-0

Λίβερπουλ – Νότιγχαμ 0-3

Γουλβς – Κρίσταλ Πάλας 0-2

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι 2-1

23/11 16:00 Λιντς – Άστον Βίλα

23/11 18:30 Άρσεναλ – Τότεναμ

24/11 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον

29/11 17:00 Μπρέντφορντ – Μπέρνλι

29/11 17:00Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς

29/11 17:00 Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ

29/11 19:30 Έβερτον – Νιούκαστλ

29/11 22:00 Τότεναμ – Φούλαμ

30/11 14:00 Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

30/11 16:05 Άστον Βίλα – Γουλβς

30/11 16:05 Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον

30/11 16:05 Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ

30/11 18:30 Τσέλσι – Άρσεναλ