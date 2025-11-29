Πειραιάς: Αναζητείται άνδρας που φέρεται να επιτέθηκε σε τρεις γυναίκες

Μέσα σε πέντε ημέρες, τρεις γυναίκες στον Πειραιά έχουν καταγγείλει ότι υπέστησαν σεξουαλική επίθεση από έναν άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίησή του.

Για το πετύχουν, αξιοποιούν βιντεοληπτικό υλικό. Εκτιμούν ότι και στις τρεις περιπτώσεις, δράστης της επίθεσης είναι το ίδιο πρόσωπο. Κατέληξαν στο συμπέρασμα καθώς ακολούθησε τον ίδιο τρόπο δράσης.

Σύμφωνα με θύμα της επίθεσης, που μίλησε στα ΜΜΕ, ο δράστης την πλησίασε νωρίς το πρωί, την ώρα που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της.

Βρισκόταν κοντά στο σπίτι της όταν κάποιος την πλησίασε. Της ζήτησε «συγγνώμη», ενώ φαινόταν ότι προσπαθούσε να περάσει.

Τότε τη θώπευσε με αποτέλεσμα η γυναίκα να βάλει τις φωνές.

Τότε ο δράστης άρχισε να περπατάει πιο γρήγορα και χάθηκε στο επόμενο στενό.

Η γυναίκα περιέγραψε τον άνδρα ως μετρίου αναστήματος, το πολύ 1,70 μ. με μαύρα σγουρά μαλλιά.