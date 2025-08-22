Μια γυναίκα που έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ενώ κοιμόταν σε πτήση προς το Λονδίνο αμφισβητεί τους κανόνες της βρετανικής κυβέρνησης που την αποκλείουν από ένα πρόγραμμα αποζημίωσης επειδή το αεροπλάνο δεν ήταν καταχωρημένο στη Βρετανία.

Δέχτηκε επίθεση σε πτήση της Qatar Airways από τη Ντόχα του Κατάρ προς το Γκάτγουικ του Λονδίνου τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους.

Η σεξουαλική επίθεση σε πτήση

Ο Μομάντε Τζουσάμπ, 66 ετών, από το Φέλθαμ, καθόταν δίπλα της και έβαλε τα χέρια του κάτω από το παντελόνι της. Συνελήφθη κατά την άφιξή του στο Γκάτγουικ.

Τον Μάιο, καταδικάστηκε σε έξιμιση χρόνια φυλάκιση από το δικαστήριο του Λιούις, αφού κρίθηκε ένοχος για μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης με διείσδυση και δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης.

Στο θύμα του, το οποίο έχει διατηρήσει την ανωνυμία του και αναφέρεται ως Κέλι, έχει αρνηθεί την καταβολή αποζημίωσης μέσω του συστήματος αποζημίωσης για ποινικές βλάβες, επειδή το περιστατικό συνέβη σε αεροπλάνο που δεν ήταν καταχωρημένο στη Βρετανία.

Η δικηγορική εταιρεία Leigh Day, η οποία εκπροσωπεί την Kelly, έγραψε στην υπουργό Δικαιοσύνης, Shabana Mahmood, προτρέποντάς την να καλύψει αυτό που πιστεύει ότι είναι ένα κενό στο νόμο.

Η Κέλι, η οποία είναι 20 ετών και κατάγεται από το Λονδίνο, δήλωσε: «Δεν καταλαβαίνω γιατί εγώ, και άλλα θύματα σαν εμένα, έχουμε αποκλειστεί από το πρόγραμμα CIC».

«Δέχτηκα επίθεση σε μια πτήση καθ’ οδόν προς το Ηνωμένο Βασίλειο, είμαι Βρετανός πολίτης και αυτό το έγκλημα διερευνήθηκε και διώχθηκε από τις βρετανικές αρχές».

«Θα έπρεπε να δικαιούμαι αποζημίωση και ο αποκλεισμός μου από το πρόγραμμα είναι άδικος και παράλογος. Εξακολουθώ να υποφέρω από τις συνέπειες της επίθεσης και θέλω να προχωρήσω στη ζωή μου».

Το κενό στο νόμο

Ο νόμος περί πολιτικής αεροπορίας ενημερώθηκε το 1996 για να διασφαλίσει ότι οι εγκληματικές πράξεις σε ξένα αεροπλάνα με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να διωχθούν στα ποινικά δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Claire Powell, δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο Leigh Day, δήλωσε: «Η πελάτισσά μας υπέστη μια φρικτή σεξουαλική επίθεση σε πτήση με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο. Της αρνήθηκαν αποζημίωση βάσει του συστήματος αποζημίωσης για ποινικές βλάβες, απλώς και μόνο επειδή επρόκειτο για ξένη πτήση και οι κανόνες δεν έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ενημερώσεις του Νόμου περί Πολιτικής Αεροπορίας».

«Είναι ένα κενό που πρέπει να κλείσει επειγόντως και πιστεύουμε ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης θα συμφωνήσει, ιδίως υπό το πρίσμα της δέσμευσης αυτής της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών».

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε: «Οι σκέψεις μας παραμένουν με αυτό το θύμα και παραμένουμε αποφασισμένοι στην αποστολή μας να μειώσουμε στο μισό τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών σε μια δεκαετία. Οι κανόνες που ακολουθεί η Αρχή Αποζημίωσης για Ποινικές Βλάβες και οι τιμές των πληρωμών για τραυματισμούς ορίζονται από το κοινοβούλιο».

«Υπάρχουν και άλλες διαθέσιμες οδοί για να λάβουν υποστήριξη τα θύματα».