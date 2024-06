Η Singapore Airlines ανακοίνωσε σήμερα ότι προσέφερε αποζημιώσεις 10.000 δολαρίων (9.287 ευρώ) στους επιβάτες που τραυματίσθηκαν ελαφρά τον περασμένο μήνα σε πτήση η οποία αντιμετώπισε αναταράξεις, και ότι θα συζητήσει υψηλότερα ποσά μ’ αυτούς που τραυματίσθηκαν σοβαρά.

Οι επιβάτες που υπέστησαν σοβαρότερα τραύματα «κλήθηκαν να συζητήσουν μια προσφορά αποζημίωσης προσαρμοσμένη στην ειδική κατάστασή τους όταν θα αισθανθούν καλά και έτοιμοι να το πράξουν», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αεροπορική εταιρεία.

Ένας 73χρονος Βρετανός έχασε τη ζωή του και περισσότεροι από εκατό άνθρωποι τραυματίσθηκαν, μερικοί στη σπονδυλική στήλη και στο κρανίο, σε μια πτήση που είχε αναχωρήσει από το Λονδίνο και πραγματοποίησε προσγείωση έκτακτης ανάγκης στην Μπανγκόκ στα τέλη Μαΐου αφού αντιμετώπισε ισχυρές αναταράξεις.

Το Boeing 777 με προορισμό τη Σιγκαπούρη μετέφερε 211 επιβάτες και 18μελές πλήρωμα. Δεκάδες από τους ανθρώπους αυτούς χρειάσθηκε να νοσηλευθούν.

