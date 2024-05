Αναταράξεις σε πτήση της Qatar Airways – Τουλάχιστον 12 τραυματίες

Έξι επιβάτες και έξι μέλη του πληρώματος καμπίνας τραυματίστηκαν λόγω αναταράξεων σε πτήση της Qatar Airways από το Κατάρ προς την Ιρλανδία την Κυριακή.

Όπως μεταδίδουν ιρλανδικά ΜΜΕ σε ανακοίνωσή της, η Αρχή Αεροδρομίου του Δουβλίνου ανέφερε: «Η πτήση QR107 της Qatar Airways από τη Ντόχα προσγειώθηκε με ασφάλεια, όπως ήταν προγραμματισμένο, στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου λίγο πριν από τις 13.00 (τοπική ώρα)».

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά στο αεροσκάφος υπήρξαν αναταράξεις, ενώ πετούσε πάνω από την Τουρκία».

Η Αρχή του Αεροδρομίου του Δουβλίου ανέφερε ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων της αστυνομίας του αεροδρομίου και του τμήματος πυρόσβεσης και διάσωσης.

«Η ομάδα του αεροδρομίου του Δουβλίνου συνεχίζει να παρέχει πλήρη βοήθεια στο έδαφος στους επιβάτες και το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας», πρόσθεσε.

#QatarAirways #QR017 #Doha landed safely @ #DublinAirport before 13.00 on Sunday. Upon landing, was met by emergency services, Police & Fire & Rescue department, due to 6 passengers & 6 crew reporting injuries after the aircraft experienced #turbulence while airborne over Turkey pic.twitter.com/TCcOUDbkBK

— sudhakar (@naidusudhakar) May 26, 2024