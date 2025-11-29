Επίθεση με μπογιές στη Δημοτική Αγορά Αγορά Κυψέλης

Επίθεση με μαύρες μπογιές πραγματοποίησαν άγνωστοι στον πολυχώρο στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης στη Φωκίωνος Νέγρη.

Η επίθεση έγινε τις νυχτερινές ώρες στον εξωτερικό χώρο προκαλώντας εκτεταμένες φθορές όπως φαίνεται και στις εικόνες.

Στόχευαν τις κάμερες

Οι δράστες φαίνεται να στόχευαν στις κάμερες ασφαλείας που έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά στον πολυχώρο.

Για την ώρα δεν έχει γίνει ανάληψη ευθύνης από κάποια ομάδα για την επίθεση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους κατοίκους της περιοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης έχουν προγραμματιστεί σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.