Κυψέλη: Ένα ζευγάρι αστέγων στους δρόμους
Ελλάδα 24 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Κυψέλη: Ένα ζευγάρι αστέγων στους δρόμους

Η οδύσσεια του κυρίου Χρήστου και της κυρίας Ακριβής που, αν και λαμβάνουν στοιχειώδη σύνταξη, βρέθηκαν χωρίς στέγη επί τρία χρόνια και αναγκάστηκαν να ζουν σε ένα αυτοκίνητο στην Κυψέλη

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Πώς είναι, άραγε, να χάνει κανείς το σπίτι του και να αναγκάζεται να ζει επί τρία χρόνια μέσα σε ένα αυτοκίνητο στους πολυσύχναστους δρόμους στην Κυψέλη; Η ερώτηση δεν είναι θεωρητική, καθώς «ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν την οδύσσεια ενός ζευγαριού ελλήνων αστέγων, του κυρίου Χρήστου και της κυρίας Ακριβής, που βίωσαν ακριβώς αυτή τη συνθήκη.

Κάποια στιγμή συνειδητοποίησαν ότι η ηλικία και τα προβλήματα υγείας δεν θα τους επέτρεπαν να συνεχίσουν στο ίδιο μοτίβο

Η αιτία είναι απλή: Παρά τις – πενιχρές, είναι αλήθεια – συντάξεις που λαμβάνουν, το ποσό που συγκεντρώνουν δεν τους αρκεί για να εξασφαλίσουν μια στέγη, στην οποία να μπορούν να επιβιώσουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Ετσι και καθώς επέλεξαν, για τους δικούς τους λόγους, να μην εγκατασταθούν σε κάποια από τις δομές του Δήμου της Αθήνας, επέλεξαν ως σπίτι τους ένα αυτοκίνητο. Μην εγκαταλείποντας, παράλληλα, την προσπάθεια να βρουν ένα διαμέρισμα λίγων τετραγωνικών για να ζήσουν.

Ο χρόνος, όμως, είναι αμείλικτος. Κάποια στιγμή, λοιπόν, συνειδητοποίησαν πως η ηλικία και τα προβλήματα υγείας τους δεν θα τους επέτρεπαν να συνεχίσουν για πολύ στο ίδιο μοτίβο. Ετσι, αφηγήθηκαν την περιπέτειά τους σε εκπομπή του Mega, μετά  την οποία δεκάδες άνθρωποι προσφέρθηκαν να τους βοηθήσουν βρίσκοντάς τους σπίτι και συνδράμοντάς τους με χρήματα, τρόφιμα και αναλώσιμα.

Η αλήθεια είναι πως το ζευγάρι είχε έρθει σε επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και οι streetworkers τούς είχαν παραπέμψει στις κοινωνικές υπηρεσίες, τα υπνωτήρια και τα συσσίτια. Ωστόσο, οι ίδιοι δεν επιθυμούσαν να διαμείνουν σε δομές. «ΤΑ ΝΕΑ» επικοινώνησαν με την αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας Μαρία Στρατηγάκη, η οποία κινητοποιήθηκε για να τους συνδράμει άμεσα σε όλα τα επίπεδα. Πλην, όμως, ο δήμος δεν διαθέτει εξειδικευμένο πρόγραμμα ανεύρεσης κατοικίας.

Η ώρα της δημοσιότητας

Κάπως έτσι χρειάστηκε η συνδρομή της τηλεοπτικής οθόνης για να βρεθεί η αναγκαία λύση. Κάτι που σε μια «κανονική» κοινωνία δεν θα έπρεπε να ισχύει.

Οταν μιλήσαμε για πρώτη φορά στο τηλέφωνο, στην άλλη άκρη της γραμμής άκουσα μια τρεμάμενη φωνή. «Κάνε ό,τι μπορείς, έχουμε απελπιστεί!» ψέλλισε με φωνή γεμάτη αγωνία, αν όχι απόγνωση, η κυρία Ακριβή. Δώσαμε ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας – στην οδό Μηθύμνης, σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της Κυψέλης. Εκεί συνάντησα τον 71χρονο Χρήστο Στεργιόπουλο και την 50χρονη Ακριβή Κίτσου. Δίπλα στο αυτοκίνητό τους, όπου κοιμόντουσαν και ξυπνούσαν ενώ έτρωγαν και περνούσαν όλη την υπόλοιπη ημέρα και τη νύχτα τους στο πεζοδρόμιο.

Ξεκινώ να μιλώ μαζί τους και συνειδητοποίησα πως πρόκειται για δύο ανθρώπους καθόλα αξιοπρεπείς. Κοινωνικοί και – όσο γινόταν – ευδιάθετοι, με υποδέχθηκαν στο παλιό μπλε αμάξι σαν να ήταν κυριολεκτικά το «σπιτικό» τους. Η τελευταία φορά που είχαν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους ήταν τρία χρόνια πριν. Η ιστορία τους είναι, αναμφίβολα, συγκλονιστική – και, συνάμα, εξοργιστική. «Προ τριετίας νοικιάζαμε σπίτι εδώ στην Κυψέλη. Ο ιδιοκτήτης κάποια στιγμή αποφάσισε να το πουλήσει και μας είπε να βρούμε αλλού στέγη. Εκτοτε δεν τα έχουμε καταφέρει. Τα ενοίκια είναι τόσο υψηλά που δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε» είπε με τα μάτια βουρκωμένα η κυρία Ακριβή.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν πρόκειται για δύο ανθρώπους χωρίς εισοδήματα. Ο κ. Χρήστος λαμβάνει σύνταξη ύψους 410 ευρώ και η κυρία Ακριβή σύνταξη αναπηρίας 310 ευρώ. Οπως παραδέχονται, όμως, τα χρήματα αυτά αρκούν για να καλύψουν στοιχειωδώς όλες τις άλλες ανάγκες τους, όχι όμως και μία από τις βασικότερες, καθώς είναι αδύνατο να καλύψουν τα δυσθεώρητα ενοίκια που ζητούνται, ακόμη και για σπίτια ελάχιστων τετραγωνικών.

Τ’ αυτοκινητάκι μου

«Το αυτοκίνητο δεν είναι καν δικό μας. Οταν μείναμε στον δρόμο, ένας ιερέας μας το μεταβίβασε ως δώρο για να μην κοιμόμαστε έξω στο κρύο. Τελικά έμελλε να γίνει το σπίτι μας για τρία ολόκληρα χρόνια. Ο άνδρας μου είναι διαβητικός. Κάθε μέρα πρέπει να κάνει ενέσεις ινσουλίνης και είναι και μεγάλος σε ηλικία, είναι πολύ δύσκολο να κοιμόμαστε στο κάθισμα του αυτοκινήτου» διηγήθηκε με παράπονο η «νοικοκυρά». Και συνέχισε: «Ο καιρός είναι πολύς και έχουμε εξαντληθεί. Με πονάνε τα κόκκαλα, η λεκάνη μου, η μέση μου. Πόσο να αντέξω να κοιμάμαι σε ένα πλαγιασμένο κάθισμα συνοδηγού; Εδώ στη γειτονιά ο κόσμος μάς φροντίζει, μας συνδράμει, μας αγαπούν και εμείς δεν τους ενοχλούμε σε τίποτε. Αλλά αυτό δεν καταλήγει πουθενά! Αλλο το νοικοκυριό, θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια».

Ο κ. Χρήστος πήρε τη σκυτάλη. «Δεν είναι κατάσταση αυτή. Είναι μεγάλα τα ενοίκια. Ξεκινάνε από 400 ευρώ και ζητάνε και τρία ενοίκια μπροστά. Δεν πάει άλλο στο αμάξι. Μεγάλωσα και είμαι ζαχαροδιαβητικός. Κάνω υπομονή, αλλά βλέπω αδιέξοδο. Το αμάξι μας είναι νόμιμο, πληρώνω το σήμα και τα τέλη, το περνάω ΚΤΕΟ. Ο χειμώνας περνάει κουτσά-στραβά με τη θέρμανση του αυτοκινήτου. Το καλοκαίρι η κατάσταση είναι αφόρητη. γι’ αυτό παίρνουμε το αμάξι και πηγαίνουμε κάπου παραθαλάσσια για λίγο καιρό».

Οσο για την «οικοσκευή» των δύο, αποτελούνταν από έναν φακό, ένα μικρό τρανζίστορ, κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα και υγρά απολυμαντικά μαντιλάκια. Αυτά, μαζί με κάποια άλλα μικροπράγματα, συνέθεταν το σκηνικό μέσα στο αυτοκίνητο που για το ζευγάρι αστέγων υπήρξε τραπέζι, κρεβάτι και καθιστικό μαζί. «Ξυπνάμε το πρωί, μαζεύουμε τις κουβέρτες και πηγαίνουμε να πάρουμε τον καφέ μας.

Το μεσημέρι τρώμε σε έναν δίσκο που τοποθετούμε στο μπράτσο του μπροστινού καθίσματος. Βάζουμε χρήματα στην άκρη για να πάμε να κάνουμε μπάνιο σε ένα ξενοδοχείο πού και πού. Τουαλέτα πηγαίνουμε στις καφετέριες» μας είπαν.

Κι εμείς αναρωτηθήκαμε για πολλά. Αλλά δεν μείναμε εκεί.

Stream newspaper
Σχολεία: Τριάντα χρόνια μάθημα στο… κοντέινερ
Κουβάρι αρμοδιοτήτων 24.11.25

Τριάντα χρόνια μάθημα στο... κοντέινερ

Έρευνα των «ΝΕΩΝ» για την τραγική κατάσταση των σχολικών συγκροτημάτων - Οι αρμοδιότητες που αφορούν στα σχολεία χάνονται ανάμεσα σε υπουργεία, εταιρείες και δήμους

Γιάννης Χ. Παπαδόπουλος
Τζουμέρκα: Εικόνες σοκ από το πέρασμα της κακοκαιρίας – Έρχονται καταιγίδες και «βουτιά» της θερμοκρασίας
Δραματική κατάσταση 23.11.25

Εικόνες σοκ από το πέρασμα της κακοκαιρίας στα Τζουμέρκα - Έρχονται καταιγίδες και «βουτιά» της θερμοκρασίας

Μεγάλες καταστροφές στη δυτική Ελλάδα άφησε πίσω η κακοκαιρία που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες την περιοχή. Ξενώνας στα Τζουμέρκα έχει πάρει κλίση και κινδυνεύει να πέσει. Πτώση της θερμοκρασίας και νέο κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες

Ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτει στην «Ιθάκη» τη δική του αποτίμηση για τη διαδρομή του, τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, και τις απόψεις του για την Αριστερά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων
Κόσμος 24.11.25

Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων

Κάτοικος, ο Σαφντάρ Χαν. επιβεβαίωσε ότι η περιοχή στο Πακιστάν έχει αποκλειστεί από τον στρατό, την αστυνομία και άλλα σώματα ασφαλείας κι η κυκλοφορία οχημάτων εμποδίζεται στην περιοχή

Σύνταξη
Αρκάς: Σκίτσο–καρφί για όσους νομίζουν ότι θα ανέβουν ρίχνοντας τους άλλους
Social 24.11.25

Αρκάς: Σκίτσο–καρφί για όσους νομίζουν ότι θα ανέβουν ρίχνοντας τους άλλους

Στο νέο του σκίτσο, ο Αρκάς βάζει στο στόχαστρο τους καιροσκόπους που πιστεύουν ότι θα σωθούν ρίχνοντας τον διπλανό τους· μόνο που στο τέλος, όπως πάντα, είναι οι πρώτοι που πέφτουν, εκτεθειμένοι στη δική τους πονηριά

Σύνταξη
Η κόντρα Κίνας-Ιαπωνίας πάει στον ΟΗΕ – Μπορεί η διπλωματική διαμάχη να εξελιχθεί σε έναν ακόμα πόλεμο;
Κόσμος 24.11.25

Η κόντρα Κίνας-Ιαπωνίας πάει στον ΟΗΕ – Μπορεί η διπλωματική διαμάχη να εξελιχθεί σε έναν ακόμα πόλεμο;

Η διαμάχη ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία έχει εξελιχθεί γρήγορα σε εμπορικό και διπλωματικό πόλεμο που αναμένεται να επηρεάσει την οικονομία και των δύο πλευρών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ένα συλλεκτικό Rolex και μία μπάρα χρυσού: Οι Ελβετοί «χρυσώνουν» τον Τραμπ και προκαλούν «αηδία» στην Ευρώπη
Δώρα ή δωροδοκία 24.11.25

Ένα συλλεκτικό Rolex και μία μπάρα χρυσού: Οι Ελβετοί «χρυσώνουν» τον Τραμπ και προκαλούν «αηδία» στην Ευρώπη

Δισεκατομμυριούχοι δώρισαν ρολόι γραφείου και χαραγμένο χρυσό ράβδο λίγες εβδομάδες πριν ο Τραμπ μειώσει τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ελβετία

Σύνταξη
Τα θερμά χειροκροτήματα στην Πάτρα, το «όλον» ΠΑΣΟΚ και τα μηνύματα για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Τα θερμά χειροκροτήματα στην Πάτρα, το «όλον» ΠΑΣΟΚ και τα μηνύματα για το συνέδριο

Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη από την Πάτρα στο πλαίσιο της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης του ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Ελλάδα. Η παρουσία των κεντρικών στελεχών, το πανηγυρικό κλίμα και το δριμύ «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Επέστρεψε στο Μεξικό το ιστιοφόρο που προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν
Ναυτικό δυστύχημα 24.11.25

Επέστρεψε στο Μεξικό το ιστιοφόρο που προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν

Τα ψηλότερα τμήματα των τριών καταρτιών του εκπαιδευτικού σκάφους του μεξικανικού ναυτικού προσέκρουσαν στη γέφυρα του Μπρούκλιν - Δυο μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους

Σύνταξη
Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα
Vita 24.11.25

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον πιο γιορτινό μήνα της χρονιάς και αυτά είναι τα makeup trends που θα «φορεθούν» πολύ τον Δεκέμβριο.

Σύνταξη
Αιωνία τους η μνήμη: Οι συνταγές που έμειναν χαραγμένες στο μάρμαρο για να πουν τη δική τους ιστορία
Culture Live 24.11.25

Αιωνία τους η μνήμη: Οι συνταγές που έμειναν χαραγμένες στο μάρμαρο για να πουν τη δική τους ιστορία

Σε νεκροταφεία των ΗΠΑ, κάποιες ταφόπλακες δεν γράφουν επιτάφιους λόγους αλλά… συνταγές. Κέικ καρότου, μπισκότα και σπιτικές σάλτσες χαράσσονται πάνω στο μάρμαρο ως τελευταία κληρονομιά — μια γεύση που συνεχίζει να κρατά τους ανθρώπους ζωντανούς στη μνήμη όσων τους αγάπησαν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ελευθερία του Τύπου δέχεται πυρά – Από τον Λευκό Οίκο έως τη Βουδαπέστη ή την αγγλική επαρχία
Η επισφάλεια ως όπλο 24.11.25

Η ελευθερία του Τύπου δέχεται πυρά – Από τον Λευκό Οίκο έως τη Βουδαπέστη ή την αγγλική επαρχία

Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι για τη δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ. Αλλά η ελευθερία του Τύπου δέχεται διαρκώς πλήγματα από κυβερνήσεις που θέλουν να τα ελέγξουν, πιέζοντας τόσο οικονομικά όσο και με άλλα μέσα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αγορά εργασίας: Οι προκλήσεις του μέλλοντος για τους εργαζόμενους και το «τσουνάμι» των αλλαγών
Οικονομία 24.11.25

Το μέλλον της εργασίας: Οι προκλήσεις για τους εργαζόμενους και το «τσουνάμι» των αλλαγών

Η πρόοδος της τεχνολογίας μετασχηματίζει την αγορά εργασίας με τους εργαζόμενους να καλούνται να «επιβιώσουν» σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τραμπ, πόλεμος, απόντα ΜΜΕ: πέντε απειλές για μια βαθιά διχαστική COP30 για το κλίμα
Απογοήτευση 24.11.25

Τραμπ, πόλεμος, απόντα ΜΜΕ: πέντε απειλές για μια βαθιά διχαστική COP30 για το κλίμα

Τα βασικά σημεία για την κλιματική πρόοδο που έπληξαν την COP30 - Άλλη μια κακή στιγμή για την ΕΕ - Τι ρόλο έπαιξε το γεωπολιτικό ναρκοπέδιο στο οποίο πραγματοποιήθηκαν αυτές οι συνομιλίες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Black Friday: Ξέρουμε τι κάνει στο πορτοφόλι μας – Τι κάνει όμως στον εγκέφαλό μας;
Αγοράστε! 24.11.25

Black Friday: Ξέρουμε τι κάνει στο πορτοφόλι μας – Τι κάνει όμως στον εγκέφαλό μας;

Η Black Friday δεν είναι απλώς μια μέρα εκπτώσεων. Είναι επίσης ένα ψυχολογικό γεγονός, προσεκτικά σχεδιασμένο για να εκμεταλλευτεί τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλός μας λαμβάνει αποφάσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σχολεία: Τριάντα χρόνια μάθημα στο… κοντέινερ
Κουβάρι αρμοδιοτήτων 24.11.25

Τριάντα χρόνια μάθημα στο... κοντέινερ

Έρευνα των «ΝΕΩΝ» για την τραγική κατάσταση των σχολικών συγκροτημάτων - Οι αρμοδιότητες που αφορούν στα σχολεία χάνονται ανάμεσα σε υπουργεία, εταιρείες και δήμους

Γιάννης Χ. Παπαδόπουλος
Το Μπανγκλαντές ζητά ξανά από την Ινδία την έκδοση της καταδικασμένης σε θάνατο πρώην πρωθυπουργού Χασίνα
Τρίτο αίτημα 24.11.25

Μπανγκλαντές προς Ινδία: Δώστε μας την πρώην πρωθυπουργό μας να την κρεμάσουμε

Στείλαμε επιστολή στην Ινδία ζητώντας την έκδοση της καταδικασμένης σε θάνατο πρώην πρωθυπουργού του Μπανγκλαντές, Σέιχ Χασίνα, δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης στη χώρα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κοινή δήλωση Ουάσιγκτον – Κιέβου για τη συνάντηση της Γενεύης ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 24.11.25

Κοινή δήλωση ΗΠΑ - Ουκρανίας για τη συνάντηση της Γενεύης

Συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία «πρέπει να σέβεται απόλυτα την εθνική κυριαρχία» της Ουκρανίας, αναφέρεται σε κοινή δήλωση Ουάσιγκτον - Κιέβου, που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
