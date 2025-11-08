newspaper
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
08.11.2025 | 18:31
Συναγερμός στην Πάτρα - Φωτιά σε ορφανοτροφείο
08.11.2025 | 16:40
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, «ασφυξία» στο κέντρο - Οι κλειστοί δρόμοι
Κυψέλη: Ζευγάρι συνταξιούχων ζει σε αυτοκίνητο τρία χρόνια – «Μπορεί να είμαστε άστεγοι αλλά είμαστε αξιοπρεπείς»
Ελλάδα 08 Νοεμβρίου 2025 | 18:02

Κυψέλη: Ζευγάρι συνταξιούχων ζει σε αυτοκίνητο τρία χρόνια – «Μπορεί να είμαστε άστεγοι αλλά είμαστε αξιοπρεπείς»

Δεν ζητούν πολλά, παρά μόνο μία στέγη για να μπορούν να επιβιώσουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια, λένε μιλώντας στην κάμερα του MEGA

Σύνταξη
Κοιμούνται και ξυπνούν μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Εδώ και τρία ολόκληρα χρόνια περνούν τη μέρα και τη νύχτα τους στο πεζοδρόμιο. Πρόκειται για δύο συνταξιούχους στην Κυψέλη, που στην Ελλάδα του 2025 δεν μπορούν να βρουν έναν χώρο για να μείνουν αξιοπρεπώς.

«Ένα σπίτι να μπούμε μέσα, δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα, απελπίστηκα» λέει η κα Ακριβή.

«Μπορεί να είμαστε άστεγοι, αλλά είμαστε αξιοπρεπείς», είναι τα λόγια του 70χρονου κύριου Χρήστου που πάσχει από ζαχαρώδη διαβήτη. «Υπομονή, είναι αδιέξοδο».

«Πολύ δύσκολα»

Η γειτονιά τούς αγαπά, τους προσέχει, τους συνδράμει. Όμως εκείνοι δεν αντέχουν πλέον να μην έχουν ένα κρεμμύδι πάνω από το κεφάλι τους.

«Πολύ δύσκολα. Στεναχωριέμαι. Να βρούμε ένα φθηνό σπίτι. Μπορούμε να βρούμε ένα μικρό σπιτάκι».

Οι ώρες στο αμάξι κυλούν βασανιστικά. Για πόσο ακόμη θα κοιμούνται σε ένα κάθισμα; Για πόσο ακόμη θα παρακαλούν για τα αυτονόητα;

Δεν ζητούν πολλά, παρά μόνο μία στέγη για να μπορούν να επιβιώσουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

Ενας δάσκαλος στα Βορίζια: «Εφυγα από το σχολείο νύχτα, κυνηγημένος»
Πόλεμος, όχι βεντέτα 08.11.25

Ενας δάσκαλος στα Βορίζια: «Εφυγα από το σχολείο νύχτα, κυνηγημένος»

Ενας εκπαιδευτικός που δίδαξε στα Βορίζια θυμάται: «Οι δάσκαλοι βρισκόμασταν υπό διαρκή κίνδυνο». Ένα ζευγάρι παλιών κατοίκων του χωριού μιλά για τις παλιές βεντέτες και τη νέα βία που μετασχηματίστηκε στην Κρήτη λόγω της διαφθοράς και της ανοχής των πολιτικών. «Οι επιδοτήσεις έγιναν όπλα και 4x4».

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου – «Χτενίζει» το χωριό η ΕΛΑΣ για να βρει τα όπλα
Ελλάδα 08.11.25

Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου – «Χτενίζει» το χωριό η ΕΛΑΣ για να βρει τα όπλα

Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου οδηγήθηκε ο γαμπρός του 39χρονου θύματος, ενώ το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 15 προσαγωγές κατοίκων του χωριού, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύνταξη
Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς
Ελλάδα 08.11.25

Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς

Στο πρωτόδικο στάδιο ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και το δικαστήριο τότε απέρριψε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών.

Σύνταξη
Βορίζια: «Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας – Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης
Μακελειό στα Βορίζια 08.11.25

«Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας - Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης

«Δεν μπορούν να διαψεύσουν ότι άνοιξε πρώτος πυρ. Δεν γίνεται αυτό. Η οικογένειά του λέει ότι θέλει...», ανέφερε χαρακτηριστικά η Γεωργία Φραγκιαδάκη - Συνεχίζονται οι έρευνες στα Βορίζια

Σύνταξη
Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο
Ελλάδα 08.11.25

Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο

Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο 13χρονος μαθητής στην Αχαΐα, είχε αγοράσει τις ναρκωτικές ουσίες, από δύο 15χρονους μαθητές, έναντι του χρηματικού ποσού των 15 ευρώ.το ΑΠΕ.

Σύνταξη
Απανθρακωμένη σορός στη Βοιωτία: Οι αρχές ερευνούν σύνδεση με τη δολοφονία Λάλα
Ελλάδα 08.11.25

Απανθρακωμένη σορός στη Βοιωτία: Οι αρχές ερευνούν σύνδεση με τη δολοφονία Λάλα

Στην περίπτωση της Φωκίδας αλλά και της Βοιωτίας, τα δύο αυτοκίνητα ήταν κλεμμένα από την Αττική, οι δράστες είχαν τοποθετήσει πλαστές πινακίδες, ενώ τα έκαψαν για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Σύνταξη
Η όμορφη κίνηση του Σλούκα προκειμένου νεαρός παίκτης του Περιστεριού να σκοράρει (vid)
Μπάσκετ 08.11.25

Η όμορφη κίνηση του Σλούκα προκειμένου νεαρός παίκτης του Περιστεριού να σκοράρει (vid)

Ο Κώστας Σλούκας έκανε εσκεμμένα φάουλ στον 18χρονο Δημήτρη Παπαγεωργίου προκειμένου ο νεαρός καλαθοσφαιριστής να σημειώσει τους πρώτους του πόντους με το Περιστέρι.

Σύνταξη
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στα 5χλμ – Νικήτρια με ρεκόρ η Αναστασάκη, πρωτιά και ο Γεωργίου
Μοναδικές στιγμές 08.11.25

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στα 5χλμ – Νικήτρια με ρεκόρ η Αναστασάκη, πρωτιά και ο Γεωργίου

Οι αγώνες ξεκίνησαν από τη Λεωφόρο Αμαλίας και τερμάτισαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με τη συμμετοχή χιλιάδων δρομέων όλων των ηλικιών

Σύνταξη
Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο
Αθλητισμός & Σπορ 08.11.25

Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα αναδείξει τους νέους Πανελληνιονίκες προσδίδοντας επιπλέον ενδιαφέρον και ένταση στη μεγάλη αυτή γιορτή.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media
Φαύλος κύκλος 08.11.25

Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media

Έρευνες δείχνουν ότι αλγόριθμοι social media και η θεματολογία πολλών ΜΜΕ έχουν κάτι κοινό. Επιλέγουν, στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής, να ενισχύουν τη διχόνοια με θέματα «πολιτιστικού πολέμου»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ

LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Σάντερλαντ – Άρσεναλ για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Διαιτητής Γ’ Εθνικής κατάγγειλε απειλές πριν από αγώνα – ΕΠΟ: «Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας»
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Διαιτητής Γ’ Εθνικής κατάγγειλε απειλές πριν από αγώνα – ΕΠΟ: «Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας»

Ξεπέρασαν κάθε όριο στη Γ’ Εθνική καθώς ο Μεσσήνιος διαιτητής Αλέξανδρος Τσαμούρης κατάγγειλε στην αστυνομία απειλητικό τηλεφώνημα. Δήλωσε κώλυμα και αντικαταστάθηκε από το ματς Πύργος-Ζάκυνθος

Βάιος Μπαλάφας
Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Ανάσα για τους γηπεδούχους, «καμπανάκια» για τους Θεσσαλούς
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Ανάσα για τους γηπεδούχους, «καμπανάκια» για τους Θεσσαλούς

Ηταν ανώτερος και το έδειξε ο Παναιτωλικός, ο οποίος νίκησε άνετα 3-0 την ΑΕΛ, πετυχαίνοντας δυο γκολ με πέναλτι. Οι Αγρινιώτες ανέβηκαν στην 9η θέση και οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να ζορίζονται

Σύνταξη
Τραμπ: Προτείνει την απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές
Εν μέσω shutdown 08.11.25

Ο Τραμπ προτείνει την... απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι στόχος είναι να μπορούν οι Αμερικανοί να αγοράσουν μόνοι τους μια «καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη υγείας» και να τους περισσεύουν χρήματα

Σύνταξη
Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»
Μήλο και μηλιά 08.11.25

Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»

Καθώς ο Ζοράν Μαμντάνι γράφει ιστορία στη Νέα Υόρκη, όλοι συμφωνούν σε ένα. Η μητέρα του Μίρα Ναΐρ και οι ταινίες της είναι γεμάτες από τις αξίες που ο απόγονος της έφερε με κρότο στην πολιτική σκηνή της καπιταλιστικής υπερδύναμης των ΗΠΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ολυμπιακός – Ούιπεστ
Πόλο 08.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ούιπεστ

LIVE: Ολυμπιακός – Ούιπεστ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ούιπεστ για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League Γυναικών.

Σύνταξη
Η σφαγή της οικογένειας Moore: Το ανεξιχνίαστο έγκλημα που στοιχειώνει την Βιλίσκα για πάνω από έναν αιώνα
ΗΠΑ 08.11.25

Η σφαγή της οικογένειας Moore: Το ανεξιχνίαστο έγκλημα που στοιχειώνει την Βιλίσκα για πάνω από έναν αιώνα

Το 1912, μια ήσυχη πόλη των ΗΠΑ έγινε μάρτυρας ενός φρικτού εγκλήματος όταν κάποιος άγνωστος δράστης σκότωσε με τσεκούρι μία ολόκληρη οικογένεια και άλλα δύο μικρά κοριτσάκια που φιλοξενούσε

Σύνταξη
Προσφυγή στη βάση της Νέας Αριστεράς ζητεί ο Χαρίτσης για το ζήτημα των συνεργασιών
Ομιλία στην ΚΕ 08.11.25

Προσφυγή στη βάση της Νέας Αριστεράς ζητεί ο Χαρίτσης για το ζήτημα των συνεργασιών

«Να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία που να εμπλέκει όλα -ανεξαιρέτως- τα μέλη του κόμματος», επισήμανε ο Αλέξης Χαρίτσης κατά τη διάρκεια της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς

Σύνταξη
Πού είναι τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας; – Κανείς, εκτός από το Βέλγιο, δεν θέλει να πει
Τείχος σιωπής 08.11.25

Πού είναι τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας; – Κανείς, εκτός από το Βέλγιο, δεν θέλει να πει

Η συζήτηση για την έκδοση δανείου επανορθώσεων στην Ουκρανία έχει οδηγήσει σε ένα φλέγον ερώτημα: Πού ακριβώς βρίσκονται τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Περιστέρι – Παναθηναϊκός 72-89: Με ηγέτη τον Κέντρικ Ναν οι «πράσινοι» (vid)
Μπάσκετ 08.11.25

Περιστέρι – Παναθηναϊκός 72-89: Με ηγέτη τον Κέντρικ Ναν οι «πράσινοι» (vid)

Επιστροφή στις νίκες μετά τη βαριά ήττα στο Βελιγράδι για τον Παναθηναϊκό, καθώς επικράτησε με 89-72 εναντίον του Περιστερίου. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Κέντρικ Ναν με 27 πόντους.

Σύνταξη
Ματωμένα κραγιόν: Φασισμός, παιδική εργασία και κλιματική κρίση – Η απαγορευμένη αλήθεια της βιομηχανίας ομορφιάς των 415 δισ. €
Live in Style 08.11.25

Ματωμένα κραγιόν: Φασισμός, παιδική εργασία και κλιματική κρίση – Η απαγορευμένη αλήθεια της βιομηχανίας ομορφιάς των 415 δισ. €

Η συγγραφέας και ακτιβίστρια Aραμπέλ Σικάρντι εκθέτει σε νέο βιβλίο τη βιομηχανία ομορφιάς και τα «τέρατα» πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
