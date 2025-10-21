newspaper
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τουλάχιστον 1.000 άστεγοι στην Αθήνα – Βράδυ στους δρόμους της πόλης υπό βροχή
Ελλάδα 21 Οκτωβρίου 2025 | 06:23

Τουλάχιστον 1.000 άστεγοι στην Αθήνα – Βράδυ στους δρόμους της πόλης υπό βροχή

Η καταγραφή των αστέγων στον Δήμο της Αθήνας για πρώτη φορά μετά το 2018 σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας – Το in ακολούθησε τις ομάδες καταγραφής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Spotlight

Φθινοπωρινό βράδυ Δευτέρας, ώρα 19.30 στη μητρόπολη, με μια σταθερή ψιλή βροχή να «συνοδεύει» τις δραστηριότητες της Αθήνας από το πρωί. Οι νύχτες είναι πια πιο κρύες.

Οι περισσότεροι βρίσκονται στα σπίτια τους. Οχι όλοι όμως. Οι άστεγοι, μια συχνά αόρατη, όμως υπαρκτή και αυξανόμενη σε πληθυσμό κοινωνική ομάδα της πόλης, βρίσκονται έξω, στον δρόμο, αναζητώντας μια προστατευμένη γωνιά μέχρι να κοπάσει η βροχή.

Οι άστεγοι έχουν αυξηθεί αρκετά από το 2018 όταν και καταγράφηκαν 700 άστεγοι στην Αθήνα

«H δράση μας πραγματοποιείται μια συγκεκριμένη στιγμή. Δεν καταγράφουμε που κοιμούνται οι άστεγοι καθ΄όλη τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου, αλλά που βρίσκονται τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, στις 19.30 συγκεκριμένα. Αυτό που αντικρίζουμε είναι μια φωτογραφία της αστεγίας της πρωτεύουσας μια δεδομένη στιγμή».

Με αυτά τα λόγια περιγράφει η Κατερίνα Μανούσου-Αλεξίου, κοινωνική λειτουργός στον δήμο Αθηναίων, τη δράση καταγραφής των αστέγων που κινούνται και ζουν στον μεγαλύτερο δήμο της χώρας.

«Θέλουμε να ξέρουμε πόσοι είναι οι άστεγοι και γιατί αστεγούν» εξηγεί με τη σειρά της η Μαρία Στρατηγάκη, Αντιδήμαρχος (άμισθη), Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας και Καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Η ίδια ήταν αντιδήμαρχος στο ίδιο πόστο και το 2018 όταν και είχε γίνει μια καταγραφή των αστέγων, με τη βοήθεια του διεθνούς οργανισμού Bloomberg. Η δράση το βράδυ της Δευτέρας, πραγματοποιείται με μεθοδολογία που έχει καταρτίσει το βελγικό πανεπιστήμιο του Λεβέν και με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ταυτόχρονα σε 35 ευρωπαϊκές πόλεις.

Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πως ζει και τι περνά ένας άστεγος αν δεν ζήσει και ο ίδιος στον δρόμο

Από τις 19.00 μέχρι τις 22.00, 60 ομάδες των δύο και τριών ατόμων – το ένα άτομο είναι κοινωνικός/ή λειτουργός που απασχολείται στον δήμο- κατέγραψαν τον αριθμό των αστέγων που διαβιούν στον ιστό της Αθήνας.

Στο πρόγραμμα συμμετείχε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και πλήθος εθελοντών, οι οποίοι «αντλήθηκαν» από τα μητρώα του δήμου, άνθρωποι που έχουν ζητήσει να συμμετέχουν σε δράσεις που αφορούν το κοινωνικό σύνολο.

Αυξάνονται οι άστεγοι λόγω της τοξικοεξάρτησης

Στο ύψος της Αιόλου με τη Σοφοκλέους, η ομάδα streetwork συναντά έξω από ένα κατάστημα ρούχων, σε μια προφυλαγμένη στοά, έναν άστεγο που ζει στον δρόμο εδώ και 13 χρόνια. Δεν θέλει να μεταβεί στο υπνωτήριο του δήμου. Λέει πως δεν του αρέσει το γεγονός πως δεν κλειδώνουν τα δωμάτια στο υπνωτήριο, ενώ πιστεύει πως κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πως ζει και τι περνά ένας άστεγος αν δεν ζήσει και ο ίδιος στον δρόμο. Σε αυτή τη «φέτα» της Αιόλου, η ομάδα καταμετρά τη Δευτέρα το βράδυ τέσσερις άστεγους πολίτες.

Ο γυναίκες πλήττονται από αυτό που αποκαλούμε ‘κεκαλυμμένη αστεγία’. Βρίσκουν κάποιον που τις εκμεταλλεύεται σεξουαλικά, κάποιον στον οποίον θα δώσουν το σώμα τους για να… κερδίσουν στέγη

Καθώς οι ομάδες εισέρχονται στα στενά της πόλης, στις στοές, τα προφανή και τα πιο κρυφά σημεία της Αθήνας, για να χαρτογραφήσουν την τωρινή εικόνα της αστεγίας στην ελληνική πρωτεύουσα, η κ. Στρατηγάκη αναφέρει πως το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων φιλοξενεί 200 άτομα. Η ίδια δηλώνει βέβαιη πως οι άστεγοι έχουν αυξηθεί αρκετά από το 2018 όταν και καταγράφηκαν 700 άστεγοι στην Αθήνα.

«Πιστεύουμε πως τώρα έχουν γίνει τουλάχιστον 1.000. Η αίσθηση μου είναι ότι ο λόγος που θα καταγράψουμε περισσότερους άστεγους αυτή τη φορά, είναι γιατί έχουν αυξηθεί οι τοξικοεξαρτημένοι» σημειώνει η αντιδήμαρχος.

Η κεκαλυμμένη αστεγία των γυναικών

Η εικόνα που μεταφέρουν οι κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται στις streetwork ομάδες του δήμου, είναι πως η συντριπτική πλειονότητα των «ορατών» άστεγων είναι άντρες.

Το γιατί συμβαίνει αυτό εξηγεί η κ. Μανούσου-Αλεξίου. «Οι γυναίκες δεν κοιμούνται ποτέ μόνες τους στον δρόμο, πάντα βρίσκουν κάποιον να κοιμηθούν σπίτι του. Πλήττονται από αυτό που αποκαλούμε ‘κεκαλυμμένη αστεγία’. Βρίσκουν κάποιον που τις εκμεταλλεύεται σεξουαλικά, κάποιον στον οποίον θα δώσουν το σώμα τους για να… κερδίσουν στέγη. Πολύ πιο δύσκολα καταγράφονται γυναίκες στον δρόμο, όμως σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αυτό συμβαίνει γιατί κρύβονται. Και αυτό όμως, αστεγία είναι».

Λίγα λεπτά αργότερα, στη γωνία Αιόλου και Σταδίου, μία από τις ομάδες streetwork συναντά μια γυναίκα, που κουβαλά διαφορά υπάρχοντα σε δύο χαρτοσακούλες. Κάθεται με βλέμμα χαμένο στην είσοδο ενός πολυκαταστήματος. Η ομάδα των δύο κοινωνικών λειτουργών την πλησιάζει και τις απευθύνει μερικές ερωτήσεις.

Στις 20.15, μία από τις ομάδες καταγραφής εντοπίζει μια άστεγη γυναίκα στη γωνία Αιόλου και Σταδίου να κάθεται στην είσοδο ενός πολυκαταστήματος

«Μας είπε πως είναι άστεγη, αλλά πως ‘δεν πειράζει, δεν έχει σημασία’. Μας είπε πως δεν θέλει να το συζητήσουμε περαιτέρω» λέει, μεταφέροντας τον διάλογο που είχαν, η Σοφία Οικονομίδου, κοινωνική λειτουργός στην ομάδα Streetwork του ΚΥΑΔΑ (Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων).

Η έμπειρη κοινωνική λειτουργός συμπληρώνει: «Κάποιες φορές οι άνθρωποι είναι καχύποπτοι. Δεν μας εμπιστεύονται από την αρχή. Πρέπει να πας ξανά και ξανά να τους βρεις. Κάποιοι θέλουν τον χρόνο τους».

Η γραφειοκρατία για να εισέλθει ένας άστεγος σε μια δομή

Οπως μαθαίνουμε πάντως, ακόμα και να ήθελε να φιλοξενηθεί τη Δευτέρα το βράδυ η συγκεκριμένη κυρία στο υπνωτήριο του δήμου της Αθήνας, είναι πολύ πιθανό να μην τα κατάφερνε μιας και θα χρειαζόταν να πραγματοποιήσει πρώτα μια σειρά από ιατρικές εξετάσεις (θώρακος, δερματολογικές αλλά και εξετάσεις ψυχιατρικής εκτίμησης).

Οι εξετάσεις είναι προαπαιτούμενο, για να αποκλειστεί ότι το άτομο δεν πάσχει από κάποια μεταδοτική ασθένεια αλλά και ότι μπορεί να συμβιώσει αρμονικά με τους υπόλοιπους φιλοξενούμενους της δομής. Οπως σχολιάζει μία από τις κοινωνικές λειτουργούς: «Αν την είχαμε εντοπίσει πρωινές ώρες, τότε η συγκεκριμένη κυρία θα μπορούσε να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις σε ένα από τα ιατρεία του δήμου».

«Υπό κανονικές συνθήκες, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν προϋποθέσεις εισόδου. Αυτές οι προδιαγραφές ορίζονται από ΚΥΑ του 2016, του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας» αναφέρει η κ. Στρατηγάκη.

Η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας, Μαρία Στρατηγάκη δίπλα στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Δίπλα του εκ δεξιών η κοινωνική λειτουργός Κατερίνα Μανούσου- Αλεξίου

Οπως προσθέτει η αντιδήμαρχος σχολιάζοντας αυτήν την αστοχία του υποστηρικτικού, στους άστεγους, μηχανισμού: «Ο δήμος έχει κάνει αίτημα από τον Ιούνιο του 2024 στο εν λόγω υπουργείο, να ισχύσει αυτό το μοντέλο που στο εξωτερικό ονομάζεται Safe Haven (Ασφαλές Καταφύγιο). Με αυτό το μοντέλο, κάποιος εισέρχεται σε μια δομή με μόνες προϋποθέσεις να μην έχει πάνω του κάποιο είδος όπλου ή ναρκωτικές ουσίες».

Με το παραπάνω μοντέλο, τα άτομα εισέρχονται άμεσα σε μια δομή και πλαισιώνονται γρήγορα από ένα περιβάλλον που δεν υψώνει τείχη. «Είναι ένας τρόπος για να διευκολύνεις τη μετάβαση από το δρόμο σε ένα δομημένο πλαίσιο» εξηγεί η κ. Στρατηγάκη.

Υποκατάστατα των ανύπαρκτων κοινωνικών δομών του κράτους

Σε κάθε περίπτωση, τόσο οι διαθέσιμες δομές που απευθύνονται στους άστεγους όσο και ο τρόπος λειτουργίας τους, δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η κ. Στρατηγάκη περιγράφει την εικόνα που επικρατεί. « Στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων με τα 54 διαμερίσματα, φιλοξενούνται 200 άνθρωποι. Οι μισοί εξ αυτών, δεν είναι επανεντάξιμα άτομα. Το 40% είναι άνω των 70 ετών. Πολλοί δεν θέλουν να φύγουν. Κάποιοι φτάνουν να κλειδώνουν το δωμάτιο τους».

»Το αποτέλεσμα είναι ο ξενώνας να μην λειτουργεί δυστυχώς ως ξενώνας μεταβατικής φιλοξενίας. Ο δήμος, όμως, και ο κάθε δήμος, δεν διαθέτει γηροκομεία, άσυλα ανιάτων ή κέντρα ψυχικής υγείας. Δεν ανήκουν στους δήμους οι εν λόγω δομές.»

» Ετσι, πολλοί άνθρωποι, λόγω ηλικίας ή νοσηρότητας καθηλώνονται στις δημοτικές κοινωνικές δομές. Το αποτέλεσμα είναι τα υπνωτήρια να μετατρέπονται σε υποκατάστατα των κοινωνικών δομών του κράτους. Το πρόβλημα όμως με τις δημοτικές δομές είναι πως δεν διαθέτουν ούτε νοσηλευτές ούτε ψυχίατρους».

Τα ταξί που μισθώνουν τα νοσοκομεία

Η κ. Στρατηγάκη περιέγραψε και μια ανατριχιαστική, θλιβερή πρακτική των δημόσιων νοσοκομείων μέσα στις πολλές ελλείψεις τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν.

«Οταν θεραπεύονται από ό,τι αντιμετωπίζουν οι άστεγοι, κάποιος από το νοσοκομείο αναλαμβάνει να τους βάλει σε ένα ταξί, με την οδηγία ο οδηγός να τους μεταφέρει στο κέντρο αστέγων του Δήμου».

Το θετικό νέο είναι πως από τον ερχόμενο Ιανουάριο, οι Γιατροί του Κόσμου, θα συμμετάσχουν στη λειτουργία του υπνωτηρίου της Αθήνας, βοηθώντας έτσι στη διεύρυνση της λειτουργίας του τελευταίου. «Το ότι οι ΜΚΟ μπορούν να αξιοποιούν προγράμματα ΕΣΠΑ, είναι βοηθητικό. Είναι θετικό πως υπάρχουν και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως η εκκλησία ή ο ΟΚΑΝΑ αλλά και ΜΚΟ, που λειτουργούν ξενώνες» σημειώνει η κ. Στρατηγάκη.

Η περίπλοκη συνθήκη της καταγραφής

Σύμφωνα με τους κοινωνικούς λειτουργούς, οι δρόμοι που σταθερά φιλοξενούν άστεγους στην πόλη είναι η Πανεπιστήμιου και η Σταδίου, η Αιόλου αλλά και πολλές στοές στο κέντρο της πρωτεύουσας.

«Υπάρχουν όμως και λιγότερο ορατά σημεία. Πολλά άτομα κοιμούνται σε προάστια της πόλης, όπως ο Κολωνός ή σε σημεία επικίνδυνα όπως κάτω από τις Τρεις Γέφυρες» αναφέρει ο Κωνσταντίνος Δημουλάς, Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου.

Την ώρα που συνομιλούμε μαζί του στα γραφεία του ΚΥΑΔΑ, το κλίμα θυμίζει εκλογικό κέντρο, με  κοινωνικούς λειτουργούς και εθελοντές που καταφθάνουν για να φέρουν αποτελέσματα.

«Στο συγκεκριμένο κομμάτι της Πανεπιστημίου, στα Προπύλαια καταγράψαμε 10 άτομα» λέει ένας εθελοντής. «Εμείς καταγράψαμε πολλούς στην Μάρνης» σημειώνει ένας άλλος.

«Κανονικά θα έπρεπε αυτή η καταγραφή να συμπεριλαμβάνει όλη τη μητρόπολη» σχολιάζει ο κ. Δημουλάς και εξηγεί: «Σήμερα που βρέχει για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται σε άλλη περιοχή, εκτός των ορίων του δήμου. Πολλές φορές οι άστεγοι επισκέπτονται περιοχές όπου φτάνει ο ηλεκτρικός ή το μετρό- Μοσχάτο, Πειραιάς, Περιστέρι.

»Το 2018 είχαμε καταγράψει 20 άτομα στην Αθήνα και μετά από πέντε μέρες τα ίδια άτομα τα είδαμε στον Πειραιά. Εχουμε δημιουργήσει ερωτήσεις- κλειδιά για να μειώνουμε τις πιθανότητες διπλοεγγραφής. Με αρχικό ονόματος, επωνύμου και ηλικίας παίρνουμε σημαντικές πληροφορίες.

Από αύριο ξεκινάμε να καταγράφουμε και αυτούς που διαμένουν σε δομές. Το πρώτο που θα  τους ρωτήσουμε είναι: ‘Πού βρισκόσασταν στις 20 Οκτωβρίου το βράδυ;’».

Ο κ. Δημουλάς, ξεκαθαρίζει πάντως, πως υπάρχει ένας συνδυασμός λόγων που ωθούν έναν άνθρωπο στο να βρεθεί στον δρόμο. «Οι λόγοι είναι συχνά οικονομικοί, σε συνδυασμό όμως με διάρρηξη οικογενειακών σχέσεων και χρήσης χρήσης ουσιών ή αλκοόλ. Παίζουν επίσης ρόλο οι ψυχολογικοί λόγοι. Οι αιτίες είναι συνήθως δύο ή και τρεις».

Η κοινωνική προσφορά, μια σημαντική ψηφίδα της καταγραφής

Οι εθελοντές που συμμετέχουν στην καταγραφή φέρνουν στα κεντρικά του ΚΥΑΔΑ, όπου καταφθάνουν με τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, μια νότα αισιοδοξίας.

Εθελοντές και κοινωνικοί λειτουργοί στο κτίριο του ΚΥΑΔΑ, λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής

Ο Περικλής  Χριστοφοράτος λέει πως εργάζεται ως υπάλληλος στο ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων), με έδρα την πλατεία Κλαυθμώνος. «Επειδή βλέπω κάθε μέρα τους άστεγους μπροστά μου και τους πονάω, αποφάσισα να γίνω εθελοντής στον δήμο.

Μου ήρθε ένα  mail για την καταγραφή και θέλησα να συμμετάσχω στη δράση. Δουλεύω 09.00 με 17.00. Η κόρη μου σπουδάζει στην επαρχία. Εχω ελεύθερο χρόνο και θέλω σε αυτόν, να προσφέρω. Σε δύο ώρες, είχαμε γυρίσει δύο φορές την περιοχή που μας είχε δοθεί. Καταγράψαμε έξι άστεγους και μας έδωσαν συνέντευξη οι δύο. Οι δύο από τους έξι είναι γυναίκες. Η μία έχει παιδί. Δύο άτομα είναι περίπου 30 χρονών και οι άλλοι, άνω των 50 ετών. Καταλάβαμε πως οι τέσσερις από τους έξι είναι τοξικοεξαρτημένοι. Μακάρι να με φωνάξουν και σε άλλες δράσεις».

Μετά από αυτά τα λόγια, οι σκληρές, Γκόθαμ Σίτι γωνίες της Αθήνας, φαίνονται πιο στρογγυλές και οι άνθρωποι που ζουν δύσκολα σε αυτές, πιο εφικτό να υποστηριχθούν.

Ο εθελοντής κ. Χριστοφοράτος έλαβε στις 18.00 το απόγευμα της Δευτέρας στο κινητό του, τον χάρτη πάνω στον οποίο θα εργαζόταν, με την κωδική ονομασία Ζώνη 40

«Η ομάδα μας κατέγραψε επτά άστεγους. Οι τέσσερις κοιμόντουσαν. Οι έξι είναι άντρες», περιγράφει τα αποτελέσματα της ομάδας καταγραφής στην οποία ήταν επικεφαλής, η Σοφία Οικονομίδου, κοινωνική λειτουργός στην ομάδα Streetwork του ΚΥΑΔΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Τράπεζες
Τράπεζες: Γιατί δεν τραβάνε τα επιδοτούμενα δάνεια για κατοικίες

Τράπεζες: Γιατί δεν τραβάνε τα επιδοτούμενα δάνεια για κατοικίες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μεσσηνία: Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης για το διπλό φονικό – Ο ηθικός αυτουργός, ο οργανωτής και η μεταφορέας
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης για το διπλό φονικό – Ο ηθικός αυτουργός, ο οργανωτής και η μεταφορέας

Τρία νέα πρόσωπο φέρεται να έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών για εμπλοκή στην υπόθεση με τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Οι δύο συλληφθέντες προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνιες απολογίες

Σύνταξη
Μεσσηνία: Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο με την πρώτη δολοφονική επίθεση κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο με την πρώτη δολοφονική επίθεση κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Η επίθεση είχε γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου σε χώρο πάρκινγκ με δράστη τον 22χρονο ο οποίος μετά τη διπλή δολοφονία στις 5 Οκτωβρίου εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές υποστηρίζοντας ότι ήταν συνεργός στο έγκλημα

Σύνταξη
Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων

Τα στοιχεία από την άρση του απορρήτου 7 τηλεφωνικών συνδέσεων ίσως ρίξουν φως στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης - Νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις 22χρονου και ανιψιού του 68χρονου

Σύνταξη
Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει εν ενεργεία συνάδελφό της για άγριο ξυλοδαρμό σε νυχτερινό κέντρο
Ελλάδα 20.10.25

Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει εν ενεργεία συνάδελφό της για άγριο ξυλοδαρμό σε νυχτερινό κέντρο

Η αστυνομικός υποστηρίζει ότι έχει κάνει μήνυση εις βάρος του πρώην συντρόφου της για revenge pron ωστόσο αυτός συνεχίζει να την εκφοβίζει - Η ανώνυμη «ροζ» καταγγελία που είχε γίνει εις βάρος της

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε η δίκη του πρώην προέδρου Μελά και Ρέππα- Δέχθηκα απειλές λέει η Τυχεροπούλου
Ελλάδα 20.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε η δίκη του πρώην προέδρου Μελά και Ρέππα- Δέχθηκα απειλές λέει η Τυχεροπούλου

Η Παρασκευη Τυχεροπούλου ήταν η πρώτη μάρτυρας η οποία ανέβηκε στο βήμα του δικαστηρίου περιγράφοντας σειρά ελέγχων που διενήργησε το 2020 και τα ευρήματά της για εκτεταμένες παρατυπίες στη διανομή του Εθνικού Αποθέματος ενώ όπως αποκάλυψε δέχθηκε απειλές από τον κ. Ξυλούρη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά

Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη στη Βουλή- Τι θα πει για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τα εργασιακά και την εξωτερική πολιτική

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το Μαξίμου επιστρέφει στην στρατηγική της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Το Μαξίμου επιστρέφει στην στρατηγική της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση

Κυβερνητικοί κύκλοι εκτιμούν πως ελλείψει ενός θετικού αφηγήματος και με δεδομένη την πίεση τόσο από τον αγροτικό κόσμο όσο όμως και από το κίνημα των Τεμπών η μόνη επιλογή που μπορεί να δώσει ώθηση στην κυβέρνηση είναι η ανάδειξη των αδυναμιών της αντιπολίτευσης

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026
Οικονομία 21.10.25

Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026

Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο, ποιοι θα πρέπει να διορθώσουν το Ε9, πότε θα έρθουν τα νέα εκκαθαριστικά και πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Με το πτυχίο ή χωρίς: Οι ανισότητες στην εργασιακή εμπειρία των γυναικών
Eκπαιδευτικό χάσμα 21.10.25

Με το πτυχίο ή χωρίς: Οι ανισότητες στην εργασιακή εμπειρία των γυναικών

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι γυναίκες με πανεπιστημιακό τίτλο επωφελούνται από μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερα προνόμια στις δουλειές τους, ενώ όσες δεν έχουν σπουδάσει βλέπουν τις ευκαιρίες τους να συρρικνώνονται

Σύνταξη
Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες
Κόσμος 21.10.25

Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες

Από την Ευρώπη έως τη Λατινική Αμερική, από την Ασία έως την Αφρική, κινήματα για την δημοκρατία προσπαθούν να εμποδίσουν την εξάπλωση αυταρχικών πρακτικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»
«Όχι στους βασιλιάδες» 21.10.25

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»

«Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, διότι δεν πρόκειται να φύγει από τον Λευκό Οίκο» ανέφερε σε συνέντευξη του ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, καλώντας τον λαό να συνεχίσει να διαδηλώνει εναντίον του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καμπανάκι για την κλιματική κρίση: Τα τοπία του πλανήτη σύντομα δεν θα έχουν άγρια ζώα
«Να δράσουμε» 21.10.25

Καμπανάκι για την κλιματική κρίση: Τα τοπία του πλανήτη σύντομα δεν θα έχουν άγρια ζώα

Η Μάργκο Ράγκετ, φωτογράφος άγριας ζωής, χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον που θα έχουν τα άγρια ζώα του πλανήτη. Προειδοποιεί ότι «δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Ενοχος για ανθρωποκτονία σωφρονιστικός υπάλληλος με θύμα αφροαμερικανό κρατούμενο
Ξυλοδαρμός Αφροαμερικανού 21.10.25

Δικαστικός πέλεκυς σε σωφρονιστικό υπάλληλο για υπόθεση που είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ

Ενοχος για ανθρωποκτονία κρίθηκε σωφρονιστικός υπάλληλος ο οποίος ενεπλάκη στον μέχρι θανάτου ξυλοδαρμό αφροαμερικανού κρατούμενου, υπόθεση που συγκλόνισε τις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει υποδομές παρά την κατάπαυση του πυρός
uncategorized 21.10.25

Λίβανος: Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει υποδομές παρά την κατάπαυση του πυρός

Νέες επιδρομές κατά υποδομών στον νότιο Λίβανο εξαπέλυσαν οι ισραηλινές δυνάμεις, παρά την κατάπαυση του πυρός, ακολουθώντας «συστηματική πολιτική» καταστροφών, σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Βραζιλία: Αδειοδοτούν γεώτρηση για πετρέλαιο στα ανοιχτά του Αμαζονίου παραμονές της COP30
Αντιφάσεις Λούλα 21.10.25

Γεώτρηση πετρελαίου στον Αμαζόνιο μαζί με σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα

Το έργο εξερευνητικής γεώτρησης στα ανοιχτά του Αμαζονίου, το οποίο αδειοδοτήθηκε, προώθησε ο κεντροαριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας, που θα είναι οικοδεσπότης της συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θεωρεί «επιτυχημένη» τη γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ
Ουκρανία 21.10.25

«Πετυχημένη» για τον Ζελένσκι η γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ

Ο Ζελένσκι έκρινε «επιτυχημένη» τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, για την οποία δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ήταν γεμάτη από βωμολοχίες του προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Συρία: Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι κατάσχεσαν 12 εκατομμύρια χάπια Captagon
Συρία 21.10.25

Κατάσχεσαν ένα βουνό... Captagon

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι οι «δυνάμεις ασφαλείας» κατάσχεσαν «περίπου 12 εκατομμύρια χάπια captagon στην περιφέρεια αλ Ντουμάιρ» της χώρας.

Σύνταξη
Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια
Διεθνής Οικονομία 21.10.25

Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια

Τραμπ – Αλμπανέζι συμφώνησαν οι δύο χώρες να επενδύσουν 1 δισ. δολάρια η καθεμία τους επόμενους 6 μήνες σε έργα εξόρυξης και επεξεργασίας

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο