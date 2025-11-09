Κυψέλη: Τρία χρόνια μετά βρήκαν σπίτι οι άστεγοι που έμεναν στο αυτοκίνητό τους
Εδώ και 3 χρόνια το ζευγάρι κοιμόταν και ξυπνούσε μέσα σε ένα αυτοκίνητο στην Κυψέλη.
- Εξιχνιάστηκε απάτη με το πρόσχημα αγοράς ακινήτου μέσω πλειστηριασμού – Συνελήφθη 29χρονη που είχε πάρει 45.000 ευρώ
- Ο χάρτινος κόσμος των tradwives: Γιατί ούτε οι ίδιες οι «παραδοσιακές σύζυγοι» δεν αγοράζουν αυτό που πουλάνε;
- Ο Όρμπαν, ο Τραμπ και η πιθανή κερδοσκοπική επίθεση στην Ουγγαρία
- Λωρίδα της Γάζας: Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι οι μαχητές της που κρύβονται στη Ράφα δεν θα παραδοθούν
Για τρία ολόκληρα χρόνια περνούσαν τη μέρα και τη νύχτα τους μέσα στο αυτοκίνητό τους στην Κυψέλη.
Πρόκειται για δύο συνταξιούχους, που στην Ελλάδα του 2025 δεν μπορούσαν να βρουν έναν χώρο για να μείνουν αξιοπρεπώς.
Μετά την παρουσία του θέματος στις «Εξελίξεις Τώρα» το ηλικιωμένο ζευγάρι βρήκε σπίτι ώστε να μείνει.
Πολλοί συμπολίτες μας ενδιαφέρθηκαν και αφού κάλεσαν την εκπομπή, πρότειναν να μείνουν στα διαμερίσματα που νοικιάζουν με ένα μικρό ενοίκιο.
«Είμαι πολύ συγκινημένη»
Ωστόσο, ένα ζευγάρι προσφέρθηκε να τους αγοράσει σπίτι καθώς οι ίδιοι είναι οικονομικά ευκατάστατοι.
Το ζευγάρι μάλιστα προτίθεται να πληρώσει το ενοίκιο ώστε το ηλικιωμένο ζευγάρι να ζει αξιοπρεπώς έως την αγορά του σπιτιού.
«Είμαι πολύ συγκινημένη. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Τρία χρόνια περιμένω να κοιμηθώ σ’ ένα κρεβάτι».
«Μόνο ευχαριστώ τον κόσμο και το κανάλι. Δεν το περιμέναμε», πρόσθεσε ο 70χρονος.
- Χωρίς μετρό από Δευτέρα η Θεσσαλονίκη – Πότε ανοίγει ξανά
- Μπολόνια – Νάπολι 2-0: Χαμός στην κορυφή της Serie A
- Ο φόβος επιστρέφει στην αγορά των junk bonds
- LIVE: Ρόμα – Ουντινέζε
- Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 5-2: «Καταιγίδα» οι Βοιωτοί, διέλυσαν τον Πανσερραϊκό
- LIVE: Ατρόμητος – Βόλος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις