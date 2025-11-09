Κυψέλη: Τρία χρόνια μετά βρήκαν σπίτι οι άστεγοι που έμεναν στο αυτοκίνητό τους

Για τρία ολόκληρα χρόνια περνούσαν τη μέρα και τη νύχτα τους μέσα στο αυτοκίνητό τους στην Κυψέλη.

Πρόκειται για δύο συνταξιούχους, που στην Ελλάδα του 2025 δεν μπορούσαν να βρουν έναν χώρο για να μείνουν αξιοπρεπώς.

Μετά την παρουσία του θέματος στις «Εξελίξεις Τώρα» το ηλικιωμένο ζευγάρι βρήκε σπίτι ώστε να μείνει.

Πολλοί συμπολίτες μας ενδιαφέρθηκαν και αφού κάλεσαν την εκπομπή, πρότειναν να μείνουν στα διαμερίσματα που νοικιάζουν με ένα μικρό ενοίκιο.

«Είμαι πολύ συγκινημένη»

Ωστόσο, ένα ζευγάρι προσφέρθηκε να τους αγοράσει σπίτι καθώς οι ίδιοι είναι οικονομικά ευκατάστατοι.

Το ζευγάρι μάλιστα προτίθεται να πληρώσει το ενοίκιο ώστε το ηλικιωμένο ζευγάρι να ζει αξιοπρεπώς έως την αγορά του σπιτιού.

«Είμαι πολύ συγκινημένη. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Τρία χρόνια περιμένω να κοιμηθώ σ’ ένα κρεβάτι».

«Μόνο ευχαριστώ τον κόσμο και το κανάλι. Δεν το περιμέναμε», πρόσθεσε ο 70χρονος.