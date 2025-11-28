Οι δήμοι και οι περιφέρειες ζητούν ταχύτερες μεταρρυθμίσεις της ενιαίας αγοράς

Η ενιαία αγορά παραμένει ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ευημερίας, στηρίζοντας εκατομμύρια θέσεις εργασίας και διασφαλίζοντας δίκαιες τιμές, καθώς και ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές σε όλες τις περιφέρειες. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της επιτροπής «Οικονομική πολιτική»( ECON)ενέκριναν σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με τη στρατηγική για την ενιαία αγορά κατά τη συνεδρίασή τους στις 27 Νοεμβρίου, ζητώντας ένα μακροπρόθεσμο όραμα με συγκεκριμένους στόχους και ταχεία εφαρμογή των καθυστερημένων μεταρρυθμίσεων για τη μείωση της γραφειοκρατίας και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων.

Στρατηγική για την ενιαία αγορά

Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕτΠ, «είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της επιτροπής ECON ενέκριναν το σχέδιο γνωμοδότησης με θέμα «Στρατηγική για την ενιαία αγορά», ζητώντας τη συστηματική συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της εφαρμογής της πολιτικής, ζητώντας παράλληλα την ταχεία άρση των «τρομερών δέκα» φραγμών έως το 2027, με τη στήριξη σαφών δεικτών επιδόσεων, οροσήμων και ισχυρότερης επιβολής.

Τόνισαν επίσης ότι τα επίμονα εμπόδια εξακολουθούν να υπονομεύουν το δυναμικό της ενιαίας αγοράς και ζήτησαν αποτελεσματικότερα εργαλεία για την πρόληψη της εμφάνισης νέων φραγμών. Τα μέλη της επιτροπής ECON υποστήριξαν περαιτέρω τη δέσμευση για μείωση του διοικητικού φόρτου κατά τουλάχιστον 25 % και τόνισαν ότι οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν πλήρως από την ενιαία αγορά, με ευκολότερη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, καλύτερη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και πραγματικά φιλικά προς τον χρήστη ψηφιακά εργαλεία που μειώνουν τη διοικητική πολυπλοκότητα».

*πηγή: https://cor.europa.eu/el/eidiseis/oi-dimoi-kai-oi-perifereies-zitoyn-tahyteres-metarrythmiseis-tis-eniaias-agoras-gia-ti-meiosi-ton