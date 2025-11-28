Προφυλακιστέα κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας η 46χρονη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου.

Η 46χρονη είχε ομολογήσει στους αστυνομικούς τη δολοφονία της ηλικιωμένης αλλά κατά στην απολογία της στις εισαγγελικές Αρχές άλλαξε στάση.

Η 46χρονη υποστήριξε στην ανακρίτρια ότι δεν θυμάται απολύτως τίποτα από την ημέρα της δολοφονίας στη Σαλαμίνα και ότι έχει «κενά μνήμης», σύμφωνα με την δικηγόρο της.

Όπως δήλωσε η δικηγόρος της 46χρονης, Ειρήνη Μαρούπα, η 46χρονη «σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς της», ενώ θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο που βρίσκεται στη δικογραφία.

Σε τηλεφωνική παρέμβασή της στο ERTNews, η Ειρήνη Μαρούπα έκανε λόγο για «πρωτοφανή διαδικασία» υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει ακόμα ιατροδικαστική έκθεση στη δικογραφία, ενώ υπάρχουν ασάφειες σχετικά με το υλικό από τις κάμερες, οι οποίες ήταν «απενεργοποιημένες για 36 ώρες».

Επίσης υποστήριξε ότι η κατηγορούμενη δεν θα μπορούσε να υπερπηδήσει την ψηλή μάντρα του σπιτιού και επανέλαβε ότι η εντολέας της «δεν αποδέχεται τη δολοφονία» και ότι η απώλεια μνήμης μπορεί να οφείλεται σε «μετατραυματικό σοκ ή ψυχωσικά επεισόδια».

Θα ζητηθεί επίσης πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο, ώστε να εξεταστεί αν η φωνή που ακούγεται είναι «γυναικεία ή αντρική».

«Η δολοφονία ήταν οργανωμένη» λέει η πλευρά του θύματος

Η δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης που δολοφονήθηκε άγρια στη Σαλαμίνα, Κατερίνα Τσιόνα, αμφισβήτησε πλήρως τους ισχυρισμούς της άλλης πλευράς περί ελλιπών στοιχείων, τονίζοντας ότι στη δικογραφία υπάρχουν το 38λεπτο ηχητικό ντοκουμέντο, οπτικά ντοκουμέντα από κάμερες καθώς και χρονολογημένη καταγραφή των κινήσεων της κατηγορούμενης πριν και μετά το έγκλημα.

«Η δράση της δεν ήταν αποτέλεσμα έκρηξης θυμού, αλλά απολύτως οργανωμένη», τόνισε η ίδια και υπογράμμισε παράλληλα ότι η προηγούμενη ομολογία της 46χρονης είχε γίνει «με όλες τις νόμιμες διατυπώσεις» και περιείχε «λεπτομέρειες που ούτε το ηχητικό δεν θα μπορούσε να δώσει».

Η κ. Τσιόνα είπε επίσης ότι η υπεράσπιση «θέτει ερωτήματα που γεννούν περισσότερα ερωτήματα», υπενθυμίζοντας ότι η 46χρονη είχε ήδη ζητήσει συγγνώμη εκφράζοντας μεταμέλεια.

«Περίμενα μια στάση ειλικρινούς μεταμέλειας. Σήμερα βλέπουμε κενά μνήμης και άρνηση», σημείωσε. Όσο για το ενδεχόμενο ψυχικής διαταραχής, ανέφερε ότι θα διοριστεί τεχνικός σύμβουλος για πλήρη διερεύνηση.

Η οικογένεια του θύματος παραμένει συντετριμμένη. «Χθες έκλαιγαν με αυτά που άκουσαν. Η μητέρα τους πέρασε 20 δραματικά λεπτά παρακαλώντας για τη ζωή της», ανέφερε η δικηγόρος, προσθέτοντας ότι ανέμεναν από τη σημερινή απολογία «μια εξήγηση».