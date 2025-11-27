Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαφώνησε με τον αρχιτέκτονα που επέλεξε για να σχεδιάσει μια αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο σχετικά με το μέγεθος του έργου, γεγονός που αντανακλά μια σύγκρουση μεταξύ των αρχιτεκτονικών κανόνων και της μεγαλοπρεπούς αισθητικής του Τραμπ.

Η επιθυμία του Τραμπ για τα συνολικά τετραγωνικά του έργου βρίσκει αντίθετο τον αρχιτέκτονα Τζέιμς ΜακΚρέρι.

Τι θέλει ο Τραμπ;

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά 90.000 τετραγωνικά πόδια, κάτι που θα μπορούσε να επισκιάσει την έπαυλη των 55.000 τετραγωνικών ποδιών, παραβιάζοντας έναν γενικό αρχιτεκτονικό κανόνα: μην χτίζετε μια προσθήκη που επισκιάζει το κεντρικό κτίριο.

Σύμφωνα με την Washighton Post, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου παραδέχτηκε ότι οι δύο πλευρές διαφωνούν, αλλά δεν έδωσε εξηγήσεις για το γιατί ούτε επεξήγησε τις εντάσεις, χαρακτηρίζοντας τις συζητήσεις του Τραμπ και του ΜακΚρέρι σχετικά με την αίθουσα χορού ως «εποικοδομητικό διάλογο».

«Όπως συμβαίνει με κάθε κτίριο, υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ του διευθυντή και του αρχιτέκτονα», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στην αμερικανική εφημερίδα υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει ιδιωτικές συνομιλίες. «Όλα τα μέρη είναι ενθουσιασμένα που θα υλοποιήσουν το όραμα του προέδρου για το ποια θα είναι η μεγαλύτερη προσθήκη στον Λευκό Οίκο από την εποχή του Οβάλ Γραφείου».

«Κρυφή» η ανακαίνιση

Η ανακαίνιση αντιπροσωπεύει μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές στον Λευκό Οίκο στην 233χρονη ιστορία του και δεν έχει ακόμη υποβληθεί σε καμία επίσημη δημόσια αξιολόγηση.

Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει δημόσια βασικές λεπτομέρειες σχετικά με το νέο κτίριο, όπως το προβλεπόμενο ύψος του.

Το κτίριο των 90.000 τετραγωνικών ποδιών αναμένεται επίσης να φιλοξενήσει μια σειρά γραφείων που προηγουμένως βρίσκονταν στην Ανατολική Πτέρυγα.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε επίσης να διευκρινίσει τα σχέδιά του για ένα καταφύγιο έκτακτης ανάγκης που βρισκόταν κάτω από την Ανατολική Πτέρυγα, επικαλούμενος ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Τις τελευταίες καθημερινές, ένα πολυσύχναστο εργοτάξιο, σχεδόν εξ ολοκλήρου περιφραγμένο από το κοινό, περιείχε δεκάδες εργάτες και υλικά έτοιμα προς εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων σωλήνων από οπλισμένο σκυρόδεμα και μιας σειράς γερανών, τρυπανιών και άλλων βαρέων μηχανημάτων, σύμφωνα με φωτογραφίες που εξασφάλισε η Washington Post.

Τα σχέδια για την προσθήκη μέχρι την Τρίτη δεν είχαν υποβληθεί στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού Κεφαλαίου, ένα 12μελές συμβούλιο στο οποίο έχει ανατεθεί από το Κογκρέσο η επίβλεψη ομοσπονδιακών κατασκευαστικών έργων και το οποίο τώρα ηγούνται σύμμαχοι του Τραμπ.

Μια προκαταρκτική ημερήσια διάταξη για την επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής, που έχει προγραμματιστεί για τις 4 Δεκεμβρίου, δεν περιλαμβάνει το έργο της αίθουσας χορού στα έργα που αναμένεται να καλυφθούν στη συνεδρίαση ή να εξεταστούν από το σώμα τους επόμενους έξι μήνες.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου λένε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να σχεδιάζει να υποβάλει τα σχέδιά της για την αίθουσα χορού στην επιτροπή «την κατάλληλη στιγμή».

Κανείς δεν ξέρει πόσο θα κοστίσει το νέο κτίριο

Η ταχεία κατεδάφιση του παραρτήματος της Ανατολικής Πτέρυγας από την κυβέρνηση και οι εκκλήσεις από εταιρείες και ιδιώτες για τη χρηματοδότηση της νέας κατασκευής έχουν προκαλέσει διαμάχη σχετικά με το έργο, το οποίο ο Τραμπ πιστεύει ότι ο Λευκός Οίκος χρειάζεται για να φιλοξενήσει ειδικές εκδηλώσεις.

Δημοκρατικοί, ομάδες διατήρησης ιστορικών μνημείων και ορισμένοι αρχιτέκτονες έχουν επικρίνει τον ρυθμό του έργου, τη μυστικότητα και τις μεταβαλλόμενες προδιαγραφές.

BREAKING: White House begins demolishing the East Wing to build $250 million ballroom. The project is privately funded by President Trump & other donors. pic.twitter.com/gJSfxPOTGR — Breaking911 (@Breaking911) October 20, 2025

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε αρχικά αυτό το καλοκαίρι ότι η αίθουσα χορού θα κοστίσει 200 ​​εκατομμύρια δολάρια και θα χωρέσει 650 άτομα, ενώ ο Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσε να κοστίσει 300 εκατομμύρια δολάρια ή και περισσότερο και θα χωρέσει περίπου 1.000 άτομα.

Οι Δημοκρατικοί έχουν πιέσει τον Λευκό Οίκο και τους δωρητές του για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την σχεδιαζόμενη κατασκευή και τι υποσχέθηκε στους οικονομικούς συνεισφέροντες. Η αίθουσα χορού χρηματοδοτείται από πλούσια άτομα και μεγάλες εταιρείες που έχουν συμβόλαια με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων της Amazon.

Αρκετοί δωρητές έχουν χαρακτηρίσει την απόφαση σε δηλώσεις τους ως επένδυση στο μέλλον ενός κτιρίου που ανήκει στον αμερικανικό λαό, αντικρούοντας τον ισχυρισμό ότι η γενναιοδωρία τους είχε σκοπό να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ.

Μια λίστα δωρητών που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος με 37 επιχειρήσεις και άτομα που χρηματοδότησαν την αίθουσα χορού δεν είναι πλήρης, παραδέχτηκαν αξιωματούχοι της κυβέρνησης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εκατομμύρια δολάρια να έχουν διοχετευτεί προς το αγαπημένο έργο του προέδρου χωρίς καμία εποπτεία.