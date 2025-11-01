Κολλημένος στο παρελθόν ο αρχιτέκτονας της αίθουσας χορού του Τραμπ

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να κατεδαφίσει την ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου και να οικοδομήσει αίθουσα χορού έφερε στο προσκήνιο μια διαμάχη σχετικά με το αρχιτεκτονικό στιλ, η οποία ίσως είναι πολωτική και άσχετη.

Αν είχε κατασκευαστεί μια νέα αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο τη δεκαετία του 1980, πώς θα μπορούσε να μοιάζει; Ίσως κάτι σαν τις Αίθουσες Συνθηκών του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ: μια σουίτα μεγαλοπρεπών χώρων για υψηλές διπλωματικές τελετές, επενδεδυμένων με ραβδωτές κολώνες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν το 1989. Ο Τζορτζ Σουλτς, τότε υπουργός Εξωτερικών, ήθελε «ένα μέρος όπου ο Τόμας Τζέφερσον θα μπορούσε να μπει και να νιώσει σαν στο σπίτι του». Τότε ενέσκηψε στο έργο ο γεννημένος στη Νότια Αφρική και εκπαιδευμένος στο Γέιλ αρχιτέκτονας Άλαν Γκρίνμπεργκ, ο οποίος ήταν τότε ο κορυφαίος υποστηρικτής του νεοκλασικισμού στις ΗΠΑ.

Αυτό το συγκεκριμένο παρελθόν είναι ξαφνικά ξανά παρόν, επειδή ο Τζέιμς ΜακΚρέρι – επικεφαλής αρχιτέκτονας του αμφιλεγόμενου κτιρίου αίθουσας χορού αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων που σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή για τον Λευκό Οίκο – πέρασε έξι χρόνια εργαζόμενος για τον Γκρίνσμπεργκ, όπου αποκήρυξε τον μοντερνισμο. Μετά ασχολήθηκε κυρίως με εκκλησιαστικά κτίρια.

Θεϊκή αποστολή

Σε μια συνέντευξη που έδωσε νωρίτερα φέτος στην εφημερίδα European Conservative, ο ΜακΚρέρι περιέγραψε αυτή τη μετατόπιση, και την ευρύτερη πορεία της καριέρας του, με θρησκευτικούς όρους. «Ο Θεός βοηθά τους ανθρώπους να καταλάβουν ποιο είναι το θέλημά Του για αυτούς», είπε στη συνέντευξη. «Το πιστεύω ακράδαντα. Είναι πιο αποτελεσματικό όταν το άτομο είναι ανοιχτό σε αυτή τη βοήθεια, αυτή την καθοδήγηση». Ομοίως, απέρριψε τη μοντερνιστική αρχιτεκτονική ως «ασεβή»: «Δεν είναι ακριβώς δημιούργημα. Είναι αντίθετη με τη δημιουργία του Θεού, σε κάθε πτυχή και σε κάθε λεπτομέρεια».

Η συνεχιζόμενη διαμάχη στην αρχιτεκτονική κοινότητα μεταξύ μοντερνιστικών και κλασικών στυλ, δημιουργεί στιλιστικές συγκρούσεις που είναι τελικά αντιπαραγωγικές και ξεπερασμένες. Οι προηγούμενες διαμάχες για το αρχιτεκτονικό στυλ ήταν θλιβεροί περισπασμοί από πιο πιεστικά ζητήματα όπως η βιωσιμότητα και ο κοινός στόχος της βελτίωσης του δομημένου περιβάλλοντος, θεωρεί ο Γκλεν Άνταμσον σε άρθρο του στους Financial Times.

Οι αρχιτέκτονες που ασπάστηκαν την ποικιλομορφία στο σχεδιασμό, αντλώντας τόσο από μοντέρνα όσο και από παραδοσιακά ιδιώματα, αναγνώρισαν την εγγενή «πολυπλοκότητα και αντίφαση» της αρχιτεκτονικής – μια φράση δανεισμένη από τον Ρόμπερτ Βεντούρι, έναν από τους λεγόμενους «γκρίζους», δηλαδή στο ενδιάμεσο της πολωτικής διαμάχης μεταξύ μοντερνισμού και νεοκλασικισμού. Αυτή η προοπτική έβλεπε αξία στην ενσωμάτωση πολλαπλών προσεγγίσεων αντί στην άκαμπτη υπεράσπιση μιας στυλιστικής ιδεολογίας έναντι μιας άλλης.

Μια πόλωση για την αρχιτεκτονική

Αντίθετα, ο ΜακΚρέρι φαίνεται να παραμένει εδραιωμένος στις διχαστικές συζητήσεις μιας προηγούμενης γενιάς. Τα δημόσια σχόλιά του υποδηλώνουν ότι αντιμετωπίζει την επιλογή μεταξύ μοντερνισμού και κλασικισμού ως ηθικό και φιλοσοφικό αγώνα και όχι ως αισθητικό ή πρακτικό.

Ενώ είναι βάσιμο να ασκείται κριτική στον μοντερνισμό, η στάση του ΜακΚρέρι – ότι η κλασική αρχιτεκτονική ενσαρκώνει την «αλήθεια» και ότι η ομορφιά είναι «αδιαμφισβήτητη» και «αυτονόητη» – απλοποιεί τη συζήτηση σε ένα μανιχαϊστικό δίπολο μεταξύ καλού και κακού, αλήθειας και ψεύδους. Αυτή η ακαμψία αγνοεί την λεπτή, ερμηνευτική φύση της αρχιτεκτονικής και τη σχέση της με την κοινωνία.

Ο Άνταμσον αντιπαραβάλει τη σκέψη του ΜακΚρέρι με εκείνη του πρώην μέντορά του, Άλαν Γκρίνμπεργκ, ενός συντηρητικού αρχιτέκτονα που παρ’ όλα αυτά θεωρούσε την κλασική αρχιτεκτονική ως πολύπλοκη και πολιτικά σημαντική. Στο βιβλίο του Architecture of Democracy (Η Αρχιτεκτονική της Δημοκρατίας 2006), ο Γκρίνμπεργκ υποστήριξε ότι η αμερικανική κλασική αρχιτεκτονική συμβόλιζε την ιδέα ότι «Εμείς, ο Λαός» είμαστε η κυβέρνηση – μια δημοκρατική έκφραση που θα μπορούσε να ξεπεράσει τις αυτο-εξυψωτικές τάσεις ισχυρών ηγετών. Ο Γκρίνμπεργκ έτσι είδε την κλασική αρχιτεκτονική όχι ως έμβλημα εξουσίας, αλλά ως μέσο αναπαράστασης της ισότητας των πολιτών και της αυτοσυγκράτησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Άνταμσον εκφράζει σκεπτικισμό σχετικά με τη νέα ανάθεση του ΜακΚρέρι – μια προσθήκη σε αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο – ιδιαίτερα δεδομένης της προσωπικότητας και της φήμης του πελάτη του για ματαιοδοξία και περιφρόνηση της αλήθειας.

Σαν υπερωκειάνιο δίπλα σε βενετσιάνικο palazzo

Σύμφωνα με τον κριτικό Έντουιν Χίθκοουτ που έγραψε πρόσφατα στους Financial Times, τα πρώιμα σχέδια υποδηλώνουν ότι η προτεινόμενη αίθουσα χορού είναι δυσανάλογη σε σχέση με τον υπάρχοντα Λευκό Οίκο, συγκρίνοντάς τον με «ένα υπερωκεάνιο αγκυροβολημένο δίπλα σε ένα βενετσιάνικο palazzo».

Το ζήτημα, υποστηρίζει ο Άνταμσον, δεν είναι η χρήση του ίδιου του κλασικισμού, ο οποίος θα ήταν κατάλληλος για τον Λευκό Οίκο και θα μπορούσε να είχε επιλεγεί από οποιονδήποτε πρόεδρο, αλλά μάλλον ο τρόπος με τον οποίο το σχέδιο του ΜακΚρέρι προβάλλει αλαζονεία και αυτοπεποίθηση. Η αληθινή κλασική αρχιτεκτονική, όπως και η αληθινή δημοκρατία, είναι ικανή να αμφισβητήσει και να μετριάσει μια τέτοια μεγαλοπρέπεια – όχι να την εντείνει.

Το έργο του ΜακΚρέρι, αντί να ασχολείται με τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές και κοινωνικές προκλήσεις, παραμένει παγιδευμένο στους ιδεολογικούς «πολιτισμικούς πολέμους» της Αμερικής στα τέλη του 20ού αιώνα και μάλιστα σε απλουστευτικές μορφές που διχάζουν. Η προσέγγισή του δεν αντανακλά την αρχαία Ελλάδα, αλλά μια μεταμοντέρνα Αμερική που εξακολουθεί να είναι βυθισμένη σε μάταιες συζητήσεις για την αισθητική και την ταυτότητα.

Σύμφωνα με τον Άνταμσον αυτή η εμμονή με το στυλ έναντι της ουσίας συνεχίζει να αποφέρει «ολοένα και πιο μειούμενες αποδόσεις», αποσπώντας την προσοχή των αρχιτεκτόνων και του κοινού από πιο ουσιαστικές συζητήσεις σχετικά με τον ρόλο της αρχιτεκτονικής στη δημοκρατία, τη βιωσιμότητα και την πολιτική ζωή.

Πηγή: ΟΤ