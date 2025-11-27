Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τα 4,8 Ρίχτερ στην Κρήτη
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στον υποθαλάσσιο χώρο ανοιχτά του Ρεθύμνου
Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι για τον σεισμό των 4,8 Ρίχτερ που ταρακούνησε τα ξημερώματα της Πέμπτης την Κρήτη.
Ο σεισμός σημειώθηκε οκτώ λεπτά μετά τις 2, με επίκεντρο 17 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοδυτικά των Σισών Ρεθύμνου. Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 59,5 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.
Όπως ανέφερε στο patris.gr, ο καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ κ. Ευθύμιος Λέκκας «Ήταν ένας σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ 30 χιλιόμετρα βόρεια της ακτογραμμής Ηρακλείου – Ρεθύμνου. Έγινε στον υποθαλάσσιο χώρο και είχε αρκετό βάθος πάνω από 50 χιλιόμετρα. Αυτοί οι σεισμοί, που είναι σε τόσο μεγάλο βάθος δεν προκαλούν ούτε μετασεισμούς. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας».
Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος επεσήμανε πως δεν διαφαίνεται κάποιος περαιτέρω κίνδυνος.
