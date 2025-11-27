Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στον υποθαλάσσιο χώρο της Κρήτης
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στον υποθαλάσσιο χώρο ανοιχτά του Ρεθύμνου και έγινε αισθητός στο μεγαλύτερο μέρος των βόρειων παραλίων της Κρήτης.
Σεισμική δόνηση 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη στις 02:08 σήμερα Πέμπτη (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Σε απόσταση 17 χλμ βόρεια-βορειοδυτικά των Σισών εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού
Το επίκεντρο της δόνησης, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», εντοπίστηκε στον υποθαλάσσιο χώρο 17 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά των Σισών Ρεθύμνου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 34 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας.
Ταρακούνησε τα παράλια
Ο σεισμός έγινε αισθητός στο μεγαλύτερο μέρος των βόρειων παραλίων του νησιού.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ή καταγραφές για οποιαδήποτε σοβαρή ζημιά.
