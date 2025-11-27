newspaper
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
26.11.2025 | 23:16
Μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στον υποθαλάσσιο χώρο της Κρήτης
Ελλάδα 27 Νοεμβρίου 2025 | 03:00

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στον υποθαλάσσιο χώρο της Κρήτης

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στον υποθαλάσσιο χώρο ανοιχτά του Ρεθύμνου και έγινε αισθητός στο μεγαλύτερο μέρος των βόρειων παραλίων της Κρήτης.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σεισμική δόνηση 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη στις 02:08 σήμερα Πέμπτη (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Σε απόσταση 17 χλμ βόρεια-βορειοδυτικά των Σισών εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού

Τα στοιχεία του σεισμού από bbnet2.gein.noa.gr

Το επίκεντρο της δόνησης, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», εντοπίστηκε στον υποθαλάσσιο χώρο 17 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά των Σισών Ρεθύμνου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 34 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας.

Ταρακούνησε τα παράλια

Ο σεισμός έγινε αισθητός στο μεγαλύτερο μέρος των βόρειων παραλίων του νησιού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ή καταγραφές για οποιαδήποτε σοβαρή ζημιά.

Λειψυδρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» Πάτμος, Λέρος και Αττική

Λειψυδρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» Πάτμος, Λέρος και Αττική

Business
Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

Συναγερμός για τη λειψυδρία: Fast track έργα σε Πάτμο, Λέρο και Αττική
Διαδικασίες-εξπρές 26.11.25

Συναγερμός για τη λειψυδρία: Fast track έργα σε Πάτμο, Λέρο και Αττική

Οι κινήσεις της ΡΑΑΕΥ για ενεργοποίηση του πλαισίου έκτακτης διαχείρισης υπαγορεύονται από την επιτακτική ανάγκη να επισπευστούν τα έργα υποδομής που θα θωρακίσουν την υδροδότηση τόσο στα νησιά όσο και στην Αττική

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Καιρός: Κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα – Live η πορεία των φαινομένων
Συναγερμός 26.11.25

Live η πορεία της κακοκαιρίας - 112 σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία, πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ο καιρός ήδη «δείχνει τα δόντια» του σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ η κακοκαιρία θα συνεχισθεί με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά και τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται επί ποδός.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Δοκιμάζεται το νησί από το νέο κύμα κακοκαιρίας – Πλημμύρισαν δρόμοι, σε αυξημένη ετοιμότητα οι Αρχές
Συναγερμός 26.11.25

Δοκιμάζεται η Κέρκυρα από το νέο κύμα κακοκαιρίας - Πλημμύρισαν δρόμοι, σε αυξημένη ετοιμότητα οι Αρχές

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η επέλαση της κακοκαιρίας στην Κέρκυρα. Η καταιγίδα έχει προκαλέσει προβλήματα στους δρόμους ενώ τμήμα της οροφής κολυμβητηρίου αποκολλήθηκε.

Σύνταξη
Και οι αγρότες των Χανίων στους δρόμους – Κινητοποιήσεις από την Παρασκευή
Πανελλαδικός αγώνας 26.11.25

Και οι αγρότες των Χανίων στους δρόμους – Κινητοποιήσεις από την Παρασκευή

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Χανίων αποφάσισαν στη σύσκεψη των συλλόγων τους να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές δράσεις, με αιτήματα την πληρωμή των χρωστούμενων και κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Σύνταξη
Μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας – Έληξε η έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ
Δείτε χάρτη 26.11.25

Μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας – Έληξε η έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ

Ολοκληρώθηκε στις 18:00 η έκτακτη στάση εργασίας των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ που πραγματοποιήθηκε λόγω εργατικού δυστυχήματος το πρωί της Τετάρτης - Πού έχει μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών – Κουκάκης: Ο Μητσοτάκης υπάκουσε σε ό,τι του είπε ο Δημητριάδης για τη θέση του διοικητή της ΕΥΠ
Όσα κατέθεσε 26.11.25

Δίκη υποκλοπών – Κουκάκης: Ο Μητσοτάκης υπάκουσε σε ό,τι του είπε ο Δημητριάδης για τη θέση του διοικητή της ΕΥΠ

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, που ήταν διπλός στόχος (ΕΥΠ και Predator), ζήτησε από το δικαστήριο να κληθούν να καταθέσουν δυο γυναίκες που τότε βρίσκονταν σε κρίσιμα πόστα στην ΕΥΠ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Πέμπτη και την Παρασκευή – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ. 26.11.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Πέμπτη και την Παρασκευή – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

«Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών», σημειώνεται από την ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στη ΣΤΑΣΥ: Να αποδοθούν ευθύνες χωρίς συγκάλυψη, ζητά η ομοσπονδία σιδηροδρομικών
Συστηματική απαξίωση 26.11.25

«Να αποδοθούν ευθύνες, χωρίς συγκάλυψη» ζητά η ομοσπονδία σιδηροδρομικών για το εργατικό δυστύχημα στη ΣΤΑΣΥ

«Ούτε τυχαίο, ούτε μεμονωμένο» το περιστατικό με το εργατικό δυστύχημα στην επισκευαστική βάση της ΣΤΑΣΥ, αναφέρει η ομοσπονδία σιδηροδρομικών

Σύνταξη
Αναγνωρίστηκε ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 27.11.25

Αναγνωρίστηκε ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον

Ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά των ΗΠΑ έχει αναγνωριστεί από τα δακτυλικά του αποτυπώματα του, καθώς φέρονται να υπήρχαν στην βάση δεδομένων του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Το διεθνές δίκαιο απειλείται με εξαφάνιση λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ
Βενεζουέλα 27.11.25

«Το διεθνές δίκαιο απειλείται με εξαφάνιση από τις ΗΠΑ»

Οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς, «καίγοντας» το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα

Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της UEFA για την Ελλάδα, μετά την ήττα του Ολυμπιακού με 4-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης - Αύξησαν τη διαφορά οι Τσέχοι.

Σύνταξη
Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς
Βίντεο 27.11.25

Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς

Ο πρωθυπουργός βρήκε τον τρόπο να πει κάτι για την «Ιθάκη», χωρίς να πει. Με ένα μεγάλο χαμόγελο να φωτίζει το πρόσωπό του είπε την ατάκα της βραδιάς αλλά δεν γέλασε κανείς ή σχεδόν κανείς.

Σύνταξη
Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα
On Field 27.11.25

Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν λιοντάρι απέναντι στη Ρεάλ και οι οπαδοί των πειραιωτών αποθέωσαν τους «ερυθρόλευκους» γιατί είδαν μια προσπάθεια επικών διαστάσεων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: «Ζωντανή» για πρόκριση με Χιμένες στο 90+3′! (vid)
Champions League 27.11.25

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: «Ζωντανή» για πρόκριση με Χιμένες στο 90+3′! (vid)

O Χοσέ Μαρία Χιμένες «χτύπησε» στο 90+3' με «αρχοντική» κεφαλιά κι έτσι η Ατλέτικο νίκησε στη Μαδρίτη με 2-1 την Ίντερ με 2-1, μένοντας ζωντανή για πρόκριση από τη League Phase του Champions League!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Παρί Σεν Ζερμέν -Τότεναμ 5-3: Σόου Βιτίνια με χατ τρικ (vid)
Champions League 27.11.25

Παρί Σεν Ζερμέν -Τότεναμ 5-3: Σόου Βιτίνια με χατ τρικ (vid)

Επίδειξη δύναμης από την Παρί Σεν Ζερμέν, με την Τότεναμ να προηγείται δυο φορές αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα. Δυο γκολ και μια ασίστ ο Κόλο Μουανί κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Βάιος Μπαλάφας
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Περηφάνια για τον Θρύλο που κοίταξε στα μάτια τη Βασίλισσα (vids)
Champions League 26.11.25

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Περηφάνια για τον Θρύλο που κοίταξε στα μάτια τη Βασίλισσα (vids)

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, έπαιξε γενναία σε όλο το 90λεπτο κόντρα στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, της έβαλε 3 γκολ, όμως Βινίσιους και Εμπαπέ δεν είχαν αντίπαλο – Ο Βραζιλιάνος έφτιαξε δύο και ο Γάλλος πέτυχε και τα τέσσερα γκολ στη νίκη της Βασίλισσας (3-4) στο Καραϊσκάκη.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα
Εκδήλωση COP30 26.11.25

Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα

Ο Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε την ανάγκη να επιλέξουμε πλευρά και να στηρίξουμε την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, την ενέργεια στην υπηρεσία της κοινωνίας, την ενεργειακή δημοκρατία και συμμετοχή των πολιτών.

Σύνταξη
