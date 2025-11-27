Σεισμική δόνηση 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη στις 02:08 σήμερα Πέμπτη (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Σε απόσταση 17 χλμ βόρεια-βορειοδυτικά των Σισών εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού

Το επίκεντρο της δόνησης, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», εντοπίστηκε στον υποθαλάσσιο χώρο 17 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά των Σισών Ρεθύμνου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 34 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας.

Ταρακούνησε τα παράλια

Ο σεισμός έγινε αισθητός στο μεγαλύτερο μέρος των βόρειων παραλίων του νησιού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ή καταγραφές για οποιαδήποτε σοβαρή ζημιά.