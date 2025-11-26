Ο ανιψιός της Κάρολαϊν Λίβιτ έχει την μητέρα του φυλακισμένη από τον ICE

Η μητέρα του ανιψιού της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, συνελήφθη από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους μετανάστευσης στη Μασαχουσέτη, ενώ πήγαινε να πάρει τον γιο της από το σχολείο στις 12 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον δικηγόρο της κρατούμενης.

Η Μπρούνα Καρολαίν Φερέιρα, η οποία έφτασε από τη Βραζιλία ως μικρό παιδί το 1998 με τους γονείς της, τέθηκε υπό κράτηση στο Ρεβίερ της Μασαχουσέτης και κατηγορείται από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας για παράνομη παραμονή με τουριστική βίζα.

Η Φερέιρα, 33 ετών, έχει έναν 11χρονο γιο με τον μεγαλύτερο αδελφό της Λίβιτ, Μάικλ, και οι δύο έχουν κοινή επιμέλεια του παιδιού, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της Φερέιρα, Τοντ Πόμερλο, στην USA TODAY. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε πριν από περίπου 12 χρόνια, αλλά τελικά χώρισε.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών – DHS περιέγραψε τη Φερέιρα ως «παράνομη αλλοδαπή εγκληματία» με «προηγούμενη σύλληψη για βιαιοπραγία», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Είχε συνέντευξη για πράσινη κάρτα, όμως κινδυνεύει να απελαθεί

Ο Πόμερλο είπε ότι η Φερέιρα, η οποία κρατείται σε κέντρο κράτησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων στη Λουιζιάνα, βρισκόταν στο τελικό στάδιο της απόκτησης της πράσινης κάρτας, με την τελευταία συνέντευξη να έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη.

«Δεν διέπραξε έγκλημα. Δεν παραβίασε τον νόμο. Ακολουθούσε τους νόμους που θέσπισε το Κογκρέσο για να αποκτήσει πράσινη κάρτα και συνελήφθη χωρίς δικαιολογία», είπε ο Πόμερλο. «Αυτό είναι παράνομο».

Η Φερέιρα, την οποία ο Πόμερλο περιέγραψε ως μια πολύ αφοσιωμένη μητέρα που περνούσε πολλές μέρες κάθε εβδομάδα με τον γιο της, είπε ότι το απόγευμα πήγαινε να πάρει τον γιο της από το σχολείο στο Νιου Χάμπσαϊρ, που απέχει περίπου 35 λεπτά από το σπίτι της.

«Έφυγε με το αυτοκίνητο από το σπίτι της και στη συνέχεια την σταμάτησαν, και νόμιζε ότι ήταν τροχαία. Προφανώς της ρώτησαν ποια είναι και στη συνέχεια την συνέλαβαν», είπε ο Πόμερλο. «Ανησυχώ μήπως δεν προλάβει να βγει εγκαίρως για την Ημέρα των Ευχαριστιών, κάτι που δεν νομίζω ότι θα συμβεί, εκτός αν της γίνει μια έκπληξη για την Ημέρα των Ευχαριστιών».

Ο Πόμερλο είπε ότι η Λίβιτ «ελπίζουμε να καταφέρει να πείσει τον πρόεδρο» να αφήσει την πρώην αρραβωνιαστικιά του αδελφού της «να βγει από τη φυλακή».

Η Λίβιτ δεν έκανε δηλώσεις στο USA TODAY, αλλά μια πηγή που γνωρίζει καλά τη δυναμική μεταξύ των δύο γυναικών είπε ότι δεν έχουν μιλήσει μεταξύ τους εδώ και χρόνια. Η πηγή είπε επίσης ότι το παιδί ζει μόνιμα στο Νιου Χάμσαϊρ με τον πατέρα του από τη γέννησή του και ότι δεν έχει ζήσει ποτέ με τη μητέρα του.

Ρεκόρ συλλήψεων με 60.000 φυλακισμένους μετανάστες

Η αδελφή της Φερέιρα, Γκρατσιέλα Ροντρίγκεζ, δημιούργησε μια σελίδα στο GoFundMe για να συγκεντρώσει χρήματα για τα δικαστικά έξοδα της αδελφής της. Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου στις 10 π.μ., η προσπάθεια είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 17.000 δολάρια.

«Η απουσία της Μπρούνα είναι ιδιαίτερα οδυνηρή για τον 11χρονο γιο της, Μάικλ Λίβιτ τζούνιορ, ο οποίος έχει ανάγκη τη μητέρα του και ελπίζει κάθε μέρα ότι θα επιστρέψει στο σπίτι εγκαίρως για τις γιορτές», γράφει η Ροντρίγκεζ.

Η σκληρή στάση της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στην παράνομη μετανάστευση έχει οδηγήσει σε ρεκόρ συλλήψεων. Σε λιγότερο από ένα χρόνο, ο αριθμός των ατόμων που κρατούνται σε εγκαταστάσεις της ICE έχει αυξηθεί κατά 50%, σύμφωνα με το American Immigration Council.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει φυλακίσει σχεδόν 60.000 άτομα και «η πίεση της κυβέρνησης για μαζικές κρατήσεις και απελάσεις έχει οδηγήσει σε υπερπληθυσμό, καθώς οι περισσότερες εγκαταστάσεις υπερβαίνουν πλέον τη συμβατική τους χωρητικότητα», σύμφωνα με το AIC.

Ακολούθησε τους νόμους λέει η αδερφή της

Η Φερέιρα ήταν δικαιούχος του προγράμματος Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) υπό την κυβέρνηση Ομπάμα, το οποίο επέτρεπε σε νέους, χωρίς χαρτιά μετανάστες που ήρθαν στις ΗΠΑ ως παιδιά να ζουν και να εργάζονται νόμιμα. Αφού η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε να το καταργήσει, οι νομικές προσφυγές έχουν καθυστερήσει τη διαδικασία.

Έτσι, η Φερέιρα , η οποία είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια μιας επιχείρησης καθαρισμού και ενός διαδικτυακού καταστήματος ρούχων, αποφάσισε να ακολουθήσει τη διαδικασία απόκτησης πράσινης κάρτας, σύμφωνα με τον δικηγόρο της.

«Έχει κάνει ό,τι ήταν δυνατόν για να χτίσει μια σταθερή, τίμια ζωή εδώ», έγραψε η αδελφή της, στη σελίδα της στο GoFundMe. «Διατήρησε το νόμιμο καθεστώς της μέσω του DACA, τήρησε όλες τις απαιτήσεις και πάντα προσπαθούσε να κάνει το σωστό. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό που συμβαίνει εδώ».