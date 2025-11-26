Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν 0-2: Έκαναν το «μπαμ» οι Γερμανοί (vid)

Η Λεβερκούζεν έκανε το μεγάλο «μπαμ» της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, καθώς η γερμανική ομάδα πέτυχε τεράστια εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι.

Η Μπάγερ έκανε σπουδαία εμφάνιση, προκάλεσε πολλά προβλήματα στην ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα και τελικά κατάφερε να πετύχει μια σπουδαία νίκη, κατακτώντας τρεις πολύτιμους πόντους.

Η γερμανική ομάδα έδειξε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης ότι ήταν αποφασισμένη για το «διπλό» και κατάφερε να προηγηθεί με γκολ του Γκριμάλντο στο 23′. Ήταν ένα σοκ για τους Άγγλους και απ’ ότι φάνηκε από την εξέλιξη του αγώνα, δεν κατάφεραν να το ξεπεράσουν.

Η Λεβερκούζεν μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα και στο 53′ πέτυχε και δεύτερο γκολ, αυτή την φορά με σκόρερ τον Σικ. Η Λεβερκούζεν κατάφερε στην συνέχεια να διαχειριστεί το ματς και έφτασε σε μια τεράστια νίκη με 2-0.

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν τους οκτώ βαθμούς μετά από πέντε παιχνίδια, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε στους δέκα.

Το «κλειδί» του ματς:

Ο Χάαλαντ δεν ήταν στην αρχική εντεκάδα της Σίτι κι αυτό ήταν τελικά μεγάλο πρόβλημα για τους γηπεδούχους. Ο Νορβηγός πέρασε στο ματς σαν αλλαγή στο 65′.

Άλλαξε το ματς:

Το δεύτερο γκολ της Λεβερκούζεν έβαλε έξτρα πίεση στους Άγγλους και φάνηκε πως η Σίτι δεν ήταν έτοιμη να βρει τις απαντήσεις.

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Ο Μαρμούς δεν κατάφερε ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα.

Ο διαιτητής:

Καλή η διαιτησία του Πινέιρο.

Μάντσεστερ Σίτι: Τράφορντ, Κουσάνοφ (65′ Τσερκί), Τζόουνς, Ακέ, Αΐτ Νουρί (46′ Ο’ Ράιλι), Ρέιντερς, Νίκο, Λιούις (46′ Φόντεν), Μπομπ (46′ Ντοκού), Μαρμούς (65′ Χάαλαντ), Σαβίνιο.

Λεβερκούζεν: Φλέκεν, Κουάνσα, Μπαντέ, Μπελοσιάν, Ποκού, Γκαρσία, Μάζα, Γκριμάλντο, Τίλμαν, Κοφανέ (83′ Τέλα), Σικ.

Η επόμενη αγωνιστική των δύο αντιπάλων:

Η Μάντσεστερ Σίτι θ’ αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ρεάλ Μαδρίτης στις 10 Δεκεμβρίου και η Λεβερκούζεν θα φιλοξενήσει, το ίδιο βράδυ, τη Νιούκαστλ.