Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε κατά κράτος την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με 91-69 στο «Telekom Center Athens», για την 13η αγωνιστική της Euroleague και πέτυχε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στη διοργάνωση. Ο MVP της αναμέτρησης Κέντρικ Ναν, έκανε δηλώσεις στην κάμερα της Nova μετά το τέλος της αναμέτρησης, τονίζοντας πως ο Παναθηναϊκός είναι το σπίτι του, ενώ δεν έκρυψε τη φιλοδοξία του να δει τη φανέλα με το νούμερο 25 να ανεβαίνει στην οροφή του ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ναν:

Για το μέλλον του: «Είναι εύκολη η απάντηση για εμένα. Αυτό είναι το σπίτι για μένα. Υπέγραψα το συμβόλαιο πέρσι και τώρα όλα είναι τέλεια. Δεν έχω κανένας δισταγμός, όλοι το ξέρουν. Η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια, όλοι με ακούν, είμαι ηγέτης. Είμαι χαρούμενος και πολύ ικανοποιημένος».

Για τον αριθμό στη φανέλα του: «Σκεφτόμουν να αλλάξω τον αριθμό μου νωρίς στη σεζόν και μου είπαν ότι δεν γίνεται. Το 25 πρέπει να πάει πάνω, αυτός είναι ο στόχος».