Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
26.11.2025 | 08:29
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»
Euroleague 26 Νοεμβρίου 2025 | 10:12

Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε στην κάμερα της Nova μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν, τονίζοντας τη φιλοδοξία του να δει τη φανέλα του στην οροφή του γηπέδου.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε κατά κράτος την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με 91-69 στο «Telekom Center Athens», για την 13η αγωνιστική της Euroleague και πέτυχε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στη διοργάνωση. Ο MVP της αναμέτρησης Κέντρικ Ναν, έκανε δηλώσεις στην κάμερα της Nova μετά το τέλος της αναμέτρησης, τονίζοντας πως ο Παναθηναϊκός είναι το σπίτι του, ενώ δεν έκρυψε τη φιλοδοξία του να δει τη φανέλα με το νούμερο 25 να ανεβαίνει στην οροφή του ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ναν:

Για το μέλλον του: «Είναι εύκολη η απάντηση για εμένα. Αυτό είναι το σπίτι για μένα. Υπέγραψα το συμβόλαιο πέρσι και τώρα όλα είναι τέλεια. Δεν έχω κανένας δισταγμός, όλοι το ξέρουν. Η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια, όλοι με ακούν, είμαι ηγέτης. Είμαι χαρούμενος και πολύ ικανοποιημένος».

Για τον αριθμό στη φανέλα του: «Σκεφτόμουν να αλλάξω τον αριθμό μου νωρίς στη σεζόν και μου είπαν ότι δεν γίνεται. Το 25 πρέπει να πάει πάνω, αυτός είναι ο στόχος».

Economy
Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»
Euroleague 26.11.25

Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε στην κάμερα της Nova μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν, τονίζοντας τη φιλοδοξία του να δει τη φανέλα του στην οροφή του γηπέδου.

Champions League 26.11.25

Ρεάλ Μαδρίτης: Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει στο Καραϊσκάκη τον Ολυμπιακό (22:00) και ο Τσάμπι Αλόνσο καταστρώνει τα πλάνα του για το σπουδαίο παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-69: Ξέσπασε στο 2ο ημίχρονο και νίκησε εύκολα τον Ομπράντοβιτς (vid)
Euroleague 25.11.25

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-69: Ξέσπασε στο 2ο ημίχρονο και νίκησε εύκολα τον Ομπράντοβιτς (vid)

Μετά το 48-44 του πρώτου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και επικράτησε εύκολα της Παρτιζάν με 91-69 στο ΟΑΚΑ. Σπουδαίος ο Κέντρικ Ναν με 26 πόντους, 7 ριμπ. και 4 ασίστ.

Σύνταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»
Euroleague 25.11.25

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»

Μεγάλη νίκη για τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Βουλγαρία, κόντρα στην πρωτοπόρο της Euroleague Χάποελ Τελ Αβίβ με 75-74. Μοιραίος για τους Ισραηλινούς ο Βασίλιε Μίσιτς χάνοντας το τελευταίο σουτ.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν
Euroleague 25.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παρτίζαν για τη 13η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Το repeat του Σέιμπεν Λι
On Field 25.11.25

Το repeat του Σέιμπεν Λι

Ο Νιλικίνα είναι νοκ άουτ για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα και ο Λι πρέπει να είναι στο Βελιγράδι, ο παίκτης που έκανε την διαφορά στην Πυλαία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»
Euroleague 25.11.25

Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται την Τετάρτη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και ο Σέιμπεν Λι θέλει να κάνει ακόμη μια καλή εμφάνιση, όπως πριν λίγα 24ωρα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Οι πρόεδροι μου έχουν εμπιστοσύνη»
Euroleague 25.11.25

Μπαρτζώκας: «Οι πρόεδροι μου έχουν εμπιστοσύνη»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για τη Σερβία και το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μιλά για το ματς αλλά και το γεγονός πως πλέον είναι ο προπονητής με τα περισότερα συνεχόμενα χρόνια σε πάγκο ομάδας στην Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»
Euroleague 25.11.25

Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»

Η FIBA στηρίζει απόλυτα το εγχείρημα του NBA Europe και ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, εξήγησε γιατί το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα είναι σε καλά χέρια με αυτή νέα αυτή διοργάνωση...

Σύνταξη
O Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει το σερί απέναντι στην Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς
Euroleague 25.11.25

O Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει το σερί απέναντι στην Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς

Την τέταρτη διαδοχική νίκη του θα ψάξει ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Τρίτης κόντρα στην Παρτιζάν στο ΟΑΚΑ, ώστε να διατηρηθεί στις υψηλότερες θέσεις της βαθμολογίας της Euroleague.

Σύνταξη
Ρογκαβόπουλος: ««Είμαστε σε καλό μομέντουμ και πρέπει να το αξιοποιήσουμε»
Euroleague 24.11.25

Ρογκαβόπουλος: ««Είμαστε σε καλό μομέντουμ και πρέπει να το αξιοποιήσουμε»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αναφέρθηκε στο παιχνίδι με την Παρτιζάν (25/11, 21:15), την οποία χαρακτήρισε εξαιρετική ομάδα και τόνισε πως οι πράσινοι πρέπει να εκμεταλλευθούν τη φόρμα στην οποία βρίσκονται.

Σύνταξη
Σαλαμίνα: Στα δικαστήρια Πειραιά η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
Ελλάδα 26.11.25

Στα δικαστήρια Πειραιά η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα - Τα στοιχεία που την πρόδωσαν

Στα δικαστήρια Πειραιά οδηγήθηκε η 46χρονη, η οποία ομολόγησε τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα. Η μεταγωγή της έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Η 46χρονη, η οποία φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και είχε σκυμμένο το κεφάλι, θα περάσει την πόρτα του γραφείου του Ανακριτή από όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει προθεσμία […]

Σύνταξη
Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών
4,6 χρόνια 26.11.25

Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών

Μια νέα γερμανική μελέτη αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της δόξας. Η φήμη μπορεί να «κλέβει» έως και 4,6 χρόνια από τη ζωή των μουσικών, επιβαρύνοντας την υγεία τους όσο και το περιστασιακό κάπνισμα

Σύνταξη
Δολοφονία ηγέτη Χεζμπολάχ – Τι σημαίνει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή
Τρεις επιλογές 26.11.25

Δολοφονία ηγέτη Χεζμπολάχ - Τι σημαίνει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ειδικοί εκτιμούν ότι προς το παρόν η Χεζμπολάχ είναι απίθανο να απαντήσει στη δολοφονία του στρατιωτικού ηγέτη της, ενώ πιθανότερη είναι η κατάρρευση της εκεχειρίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ένοπλες Δυνάμεις: Αντιδρούν στα νέα μέτρα του υπουργείου οι στρατιωτικοί – Δεν ικανοποιούνται από τις αυξήσεις
Κύμα παραιτήσεων 26.11.25

Αντιδρούν στα νέα μέτρα του υπουργείου οι στρατιωτικοί - Δεν ικανοποιούνται από τις αυξήσεις

Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν το Σάββατο το μεσημέρι στα Προπύλαια όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις - Το νέο βαθμολόγιο τους εμποδίζει να εξελιχθούν - Μαζικό το κύμα παραιτήσεων

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό
Champions League 26.11.25

Ρεάλ Μαδρίτης: Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει στο Καραϊσκάκη τον Ολυμπιακό (22:00) και ο Τσάμπι Αλόνσο καταστρώνει τα πλάνα του για το σπουδαίο παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Οργή στις ΗΠΑ: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά άγρια με ζώνη τον 12χρονο γιο της – Βίντεο
Συνελήφθη 26.11.25

Σοκαριστικό βίντεο: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά 22 φορές με ζώνη τον 12χρονο γιο της

Η δασκάλα στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ συνελήφθη για κακοποίηση ανηλίκου - Το βίντεο του περιστατικού δημοσιοποιήθηκε από τον 24χρονο γιο της, ο οποίος ανέφερε ότι η μητέρα του κακοποιούσε και τον ίδιο

Σύνταξη
Πληθυσμός: Αυτή είναι η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου – Η πρώτη θέση άλλαξε χέρια και θα ξαναλλάξει μέχρι το 2050
Έκθεση του ΟΗΕ 26.11.25

Αυτή είναι η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου - Η πρώτη θέση άλλαξε χέρια και θα ξαναλλάξει μέχρι το 2050

Οι εννιά από τις δέκα μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου βρίσκονται στην Ασία, τη δεκάδα συμπληρώνει το Κάιρο - Πόσο έχουν αυξηθεί οι μεγαλουπόλεις σε σχέση με το 1975 - Η πόλη που κινδυνεύει να βυθιστεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δυτική Όχθη: Νέα επιχείρηση ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ – Κλιμακώνεται η βία κατά των Παλαιστινίων
Στόχος η προσάρτηση 26.11.25

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νέα επιχείρηση στη Δυτική Όχθη - Κλιμακώνεται η βία κατά των Παλαιστινίων

Το Ισραήλ δεν κρύβει ότι στόχος του είναι να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη - Οι επιχειρήσεις εκτοπισμού Παλαιστινίων από τα σπίτια τους έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Πυλώνας» των φοροεσόδων ο ΦΠΑ – Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα κρατικά ταμεία
ΦΠΑ 26.11.25

Ο αγαπημένος φόρος των… κρατικών ταμείων - Δέκα μήνες ανοδικής τροχιάς και έπεται συνέχεια

Η μεγέθυνση της οικονομίας αλλά και η ακρίβεια που πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς τροφοδοτούν με επιπλέον έσοδα τα κρατικά ταμεία. «Ατμομηχανή» των εσόδων ο ΦΠΑ το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λάρισα: Ποινές με αναστολή για τον θάνατο φοιτητή που καταπλακώθηκε από τοίχο – Ξεσπά η οικογένεια
Το 2022 στη Λάρισα 26.11.25

Ποινές με αναστολή για τον θάνατο φοιτητή που καταπλακώθηκε από τοίχο - Ξεσπά η οικογένεια

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας έκρινε ένοχους τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και την πρώην προϊσταμένη της Πολεοδομίας, επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης με αναστολή για τον θάνατο του φοιτητή.

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της ενίσχυσης την Παρασκευή – Καμπανάκι ΤτΕ
Εκτόξευση τιμών 26.11.25

Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της επιστροφής ενοικίου την Παρασκευή - Καμπανάκι ΤτΕ

Παρά την επιστροφή ενοικίου σε πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, η ΤτΕ προειδοποιεί για επίμονη στεγαστική κρίση και ενδείξεις «φούσκας» ενώ κάνει λόγο για απαρχή συσσώρευσης συστημικών κινδύνων

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Άλμα Άλεν που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη Μπιενάλε Βενετίας 2026;
«Αμερικανική αριστεία» 26.11.25

Ποιος είναι ο Άλμα Άλεν που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη Μπιενάλε Βενετίας 2026;

Οι ΗΠΑ επιλέγουν τον αυτοδίδακτο γλύπτη Άλμα Άλεν για τη Μπιενάλε 2026, μετά από μια ταραχώδη και πολιτικά φορτισμένη διαδικασία που φωτίζει τις νέες πολιτιστικές προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
