Live streaming η συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ-Ρέτσου εν όψει Ρεάλ
Παρακολουθήστε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου των Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Παναγιώτη Ρέτσου εν όψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο για το Champions League
Ο Ολυμπιακός, το βράδυ της Τετάρτης (26/11, 22:00), θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League και στοχεύει σε ένα θετικό αποτέλεσμα.
Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εκπροσωπεί ο αρχηγός, Παναγιώτης Ρέτσος.
Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου:
