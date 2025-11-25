Είναι ένας σκύλος, ο Ποιμενικός των Σέτλαντ, που αναπτύσσει ισχυρούς δεσμούς με την οικογένεια του, δεν του αρέσει να μένει μόνος και αγαπά την εργασία.

Είναι πάντα πρόθυμος να μάθει νέα πράγματα, λατρεύει τα αθλήματα και αν δεν εκτονώσει την ενέργεια του, μπορεί να αρχίσει τις καταστροφές, ή να γαβγίζει επίμονα.

Ποιος είναι, λοιπόν, ο σκύλος της φυλής Shetland Sheepdog;

Το in απευθύνθηκε στην κα Χρυσούλα Χασάπη, η οποία είναι γνώστης της φυλής Shetland Sheepdog, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια σκύλων και διασώστης με σκύλο έρευνας και διάσωσης.

Προσωπικότητα – Χαρακτήρας

Μην σας ξεγελά η χαριτωμένη του εμφάνιση, προειδοποιεί η κα Χασάπη, γιατί το Shetland Sheepdog είναι ένας πραγματικός ποιμενικός σκύλος.

Με τα μέλη της οικογένειάς του είναι ένας εξωστρεφής, παιχνιδιάρης και χαρούμενος σκύλος, ιδιαίτερα πιστός και τρυφερός. Δένεται πολύ με τον άνθρωπό του -τον οποίο ακολουθεί παντού σαν σκιά- και δεν του αρέσει να μένει μόνος του για πολύ.

Το Shetland Sheepdog είναι, συνήθως, ένας σκληροτράχηλος και υγιής σκύλος

Είναι επιφυλακτικός και συγκρατημένος με τους ξένους, γεγονός που σε συνδυασμό με τη δυνατή του φωνή, τον κάνει έναν αποτελεσματικό σκύλο ειδοποίησης!

Βρίσκεται μόνιμα σε εγρήγορση και έχει υψηλά επίπεδα ενέργειας, που πρέπει να διοχετευθούν σωστά.

Μη σας παρασύρει το μικρό του μέγεθος, δεν είναι σκύλος… του καναπέ! Εάν αφεθεί χωρίς σωστή διαπαιδαγώγηση και κοινωνικοποίηση, μπορεί να γίνει νευρικός, ή ακόμα και επιθετικός προς τους ξένους ή τα άλλα ζώα.

Το ένστικτό του να καθοδηγεί πρόβατα είναι ιδιαίτερα δυνατό και, εάν αφεθεί ανεξέλεγκτο, μπορεί να οδηγήσει σε κακές συμπεριφορές. Όπως να κυνηγά οχήματα και άλλα ζώα, ή να προσπαθεί να μαζέψει τα παιδιά της οικογένειας.

Είναι ένας σκύλος που θέλει να είναι χρήσιμος και να έχει εργασία. Διαφορετικά, βαριέται και μπορεί να γίνει καταστροφικός, ή να γαβγίζει επίμονα. Ενώ μπορεί να γίνει ένας εξαιρετικός οικογενειακός σκύλος, δεν είναι κατάλληλος για αρχάριους, ή ανθρώπους με νωχελική ζωή.

Διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση

Η ευφυΐα του Sheltie και η έμφυτη ανάγκη του να ευχαριστεί, τον κάνει εύκολα εκπαιδεύσιμο στα σωστά χέρια του ανθρώπου που θα κατανοήσει και θα σεβαστεί τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του.

Είναι ευαίσθητος, αναφέρει η κα Χασάπη, και επηρεάζεται πολύ από τη διάθεση του κηδεμόνα του. Γι’ αυτό η διαπαιδαγώγησή του πρέπει να βασίζεται στην επιβράβευση και τον σεβασμό. Η σκληρή αντιμετώπιση θα τον κάνει συνεσταλμένο και θα καταστρέψει τη σχέση του με τον άνθρωπο.

Η εκπαίδευση πρέπει να είναι διασκεδαστική. Γιατί, εάν πιεστεί, μπορεί να γίνει ξεροκέφαλος και να αρνείται να συνεργαστεί.

Επίσης, μπορεί να είναι ντροπαλός και να μη μπορεί να διαχειριστεί τα ερεθίσματα του αστικού περιβάλλοντος. Γι’ αυτό χρειάζεται πολύ καλή κοινωνικοποίηση από νωρίς. Έχει την τάση να γαβγίζει πολύ και δυνατά.

Μαθαίνει εύκολα και με προθυμία, αλλά έχει ανάγκη από αρκετή εκτόνωση και πνευματική απασχόληση.

Τα Shetland Sheepdog είναι εξαιρετικοί αθλητές και διαπρέπουν σε πληθώρα κυναθλήματα, όπως το agility, το obedience και το herding.

Εμφάνιση

Σύμφωνα με την κα Χασάπη, ο Sheltie είναι ένας μικρού μεγέθους ποιμενικός σκύλος, που τραβά τα βλέμματα με τον εντυπωσιακό πυκνό διπλό μανδύα του και τη γεμάτη χάρη κίνησή του.

Το τρίχωμά του είναι αδιάβροχο και προσφέρει εξαιρετική μόνωση στις καιρικές συνθήκες.

Το αλεπουδίσιο μουτράκι, τα αμυγδαλωτά μάτια και τα μικρά αυτάκια του προσδίδουν μία έξυπνη και χαριτωμένη έκφραση.

Το χρώμα του μπορεί να είναι καστανόφαιο, από πολύ ανοιχτό έως σκούρο, μαύρο είτε μπλε μερλ, με άσπρα σημάδια στο πρόσωπο, τα πόδια, το κολάρο και το τέλος της ουράς (δίχρωμο), ενώ, μπορεί να έχει και πύρινα σημάδια (τρίχρωμο).

Κάτω από την αρχοντική του εμφάνιση κρύβεται ένας συμπαγής και μυώδης σκύλος, γρήγορος και αθλητικός.

Υγεία – Φροντίδα

Το Shetland Sheepdog είναι, συνήθως, όπως λέει η κα Χασάπη, ένας σκληροτράχηλος και υγιής σκύλος. Εντούτοις, είναι επιρρεπής και σε κάποιες κληρονομικές παθήσεις.

Για το λόγο αυτό τα κουτάβια και οι γεννήτορες πρέπει να ελέγχονται σχολαστικά για όλες τις κληρονομικές παθήσεις, στις οποίες έχει προδιάθεση η φυλή.

Μπορεί να παρουσιάσουν παθήσεις στα μάτια (CEA και PRA) και το δέρμα, αλλεργίες, δυσπλασία ισχίων, υποθυρεοειδισμό, ή επιληψία.

Είναι πολύ σημαντικό, να επιλέγουμε υπεύθυνους εκτροφείς, με υγιείς γεννήτορες, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι οι πιθανότητες για κληρονομικές παθήσεις είναι μειωμένες στο ελάχιστο.

Ο εντυπωσιακός διπλός του μανδύας χρειάζεται συχνό βούρτσισμα, για να μην κομπιάζει και για την αποφυγή δερματικών προβλημάτων.

Συμβουλές

Σε κάθε περίπτωση, τονίζει η κα Χασάπη, το Sheltie δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν σκύλος – κούκλα, ούτε σαν καρικατούρα του μεγάλου του εξάδελφου του Rough Collie. Είναι σκύλος με προσωπικότητα δυσανάλογη του ύψους του, και δεν θα διστάσει να τη δείξει με κάθε ευκαιρία! Θέλει τρυφερότητα, σεβασμό και, παράλληλα, σταθερό χειρισμό.

Εάν δεν είστε έτοιμοι να του παρέχετε τη ζωή και τη φροντίδα που έχει ανάγκη, καλύτερα να μην το προτιμήσετε. Εάν, όμως, μπορείτε να διαχειριστείτε τα επίπεδα ενέργειας, τη δυνατή φωνή του και έχετε χρόνο να αφιερωθείτε στη σωστή ανατροφή, στην εκπαίδευση και στην απαραίτητη εκτόνωσή του, τότε θα έχετε έναν αχώριστο σύντροφο: προστατευτικό και γλυκό. Που θα σας ακολουθεί παντού, σε κάθε σας δραστηριότητα: από το χουζούρι στον καναπέ, μέχρι την πεζοπορία και τον κυναθλητισμό!

Η ιστορία της φυλής

Σε ό,τι αφορά στην ιστορία της φυλής η κα Χασάπη ενημερώνει:

«Ο Shetland Sheepdog (Ποιμενικός των Σέτλαντ), ή, χαϊδευτικά, «Sheltie», είναι ένας μικρόσωμος ποιμενικός σκύλος που εξελίχθηκε στις βραχώδεις νήσους των Σέτλαντ, του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δημιουργήθηκε για να ελέγχει κοπάδια, να προστατεύει τους αγρούς από πεινασμένα πουλιά και μικρά ζώα, αλλά και για να ειδοποιεί με πάθος για, τυχόν, εμφάνιση ξένων στην ιδιοκτησία του κυρίου του.

Οι σκληρές συνθήκες ζωής και η συχνή έλλειψη φαγητού οδήγησαν στη δημιουργία μιας μικροσκοπικής φυλής που μπορούσε να εργαστεί σκληρά και να επιβιώνει στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, αλλά και να μην απαιτεί μεγάλη ποσότητα τροφής.

Όσο και αν μοιάζει με… μινιατούρα Rough Collie, αποτελεί μια εντελώς ξεχωριστή φυλή, η οποία εξελίχθηκε από την τοπική ποιμενική φυλή και τα Border Collie, που έφτασαν στα Σέτλαντ.

Πιστεύεται ότι στην πορεία της εξέλιξής του χρησιμοποιήθηκε το King Charles Cavalier Spaniel, ή το Pomeranian, για να δώσουν στη φυλή μία πιο φουντωτή εμφάνιση, ώστε να μπορούν να πουλήσουν τα κουτάβια με μεγαλύτερη ευκολία στους επισκέπτες.

Η φυλή στα πρόθυρα της εξαφάνισης

Παρ’ όλα αυτά, όταν η φυλή βρέθηκε στα πρόθυρα της εξαφάνισης, από τις πολλές προσμίξεις, οι εκτροφείς χρησιμοποίησαν μικρόσωμα Rough Collie για να επαναφέρουν τα εργασιακά χαρακτηριστικά της. Και να δώσουν, εν τέλει, στο Shetland Sheepdog τη σημερινή, γνώριμή του εμφάνιση.

Η αρχική ονομασία του ήταν Shetland Collie. Σύντομα, όμως, και κατόπιν έντονων αντιδράσεων, άλλαξε σε Shetland Sheepdog, έτσι ώστε να μη συγχέεται, λόγω ομοιότητας, με τα Rough Collie».

● Η κα Χρυσούλα Χασάπη είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια σκύλων από τον Enci Ιταλίας και απόφοιτος του A.D.T.C.

Είναι διασώστης με σκύλο έρευνας και διάσωσης.

Δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης σκύλων από το 2010, με συνεχή παρουσία μαζί με τους σκύλους της σε κυνοφιλικές εκδηλώσεις. Όπως και σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, τηλεοπτικές εκπομπές, διαφημιστικά σποτ, επαγγελματικές φωτογραφίσεις.

Αρθρογραφεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας agility 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2025 και Πρωταθλήτρια Agility Ελλάδος 2017 και 2018.

Συμμετέχει ενεργά και έχει κατακτήσει διακρίσεις σε αγώνες agility και εκθέσεις μορφολογίας με τα αγαπημένα της σκυλιά, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Είναι μια από τους πρώτους Έλληνες κριτές agility.

Επιδιώκει να αναδείξει την υπέροχη σχέση μεταξύ ανθρώπου και σκύλου. Καταπιάνεται με δραστηριότητες που προάγουν την κυνοφιλία και προωθούν τη χρήση σκύλων για κοινωφελείς σκοπούς.

Είναι αχώριστη με τα πέντε σκυλάκια της. Τη Νεφέλη (Yorkshire Terrier), τη Muffin (Border Collie), την Bee (Shetlend Sheepdog)», την Tokyo (Belgian Malinois). Και τον Βενιαμίν της αγέλης, την Jean (Border Collie).