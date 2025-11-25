Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας – «Δεν είμαστε όλες εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες»

Σήμερα στην Αθήνα, ο κόσμος κατέβηκε στους δρόμους για την Παγκόσμια Ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών. Μια μέρα που φέρνει ξανά στην επιφάνεια όσα πολλές γυναίκες ζουν καθημερινά.

Τους πρώτους μήνες του 2025, η αστυνομία σε όλη τη χώρα κλήθηκε να διαχειριστεί πάνω από 19.000 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Κάθε μέρα, κατά μέσο όρο, 47 συλλήψεις. Υπενθύμιση ότι πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει μια πραγματική ζωή που ζήτησε βοήθεια.

Πλήθος κόσμου, φεμινιστικές οργανώσεις, σωματεία, συλλογικότητες και φοιτητές έδωσαν δυναμικό «παρών», στέλνοντας μήνυμα αντίστασης ενάντια στην πατριαρχία και τις γυναικοκτονίες.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αρχικά στην πλατεία Κλαυθμώνος και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία η οποία κατευθύνθηκε προς τη Βουλή, καταλήγοντας τελικά στα Προπύλαια.

«Δεν είμαστε όλες, λείπουν οι δολοφονημένες»

Η ατμόσφαιρα δονήθηκε από συνθήματα που κατήγγειλαν την κρατική αδιαφορία και τη συστημική βία. Κυρίαρχο σύνθημα στα χείλη των διαδηλωτών, όπως καταγράφηκε και στα πλάνα της πορείας, ήταν το συγκλονιστικό: «Δεν είμαστε όλες, λείπουν οι δολοφονημένες», υπενθυμίζοντας τα θύματα των γυναικοκτονιών στη χώρα μας. Παράλληλα, ακούστηκε δυνατά το σύνθημα «Κράτος, βία, γυναικοκτονίες, είναι της κυβέρνησης οι δολοφονίες», στοχεύοντας άμεσα τις πολιτικές ευθύνες.

Σύμφωνα με το κάλεσμα της Κίνησης για την Απεργιακή 8 Μάρτη και άλλων συλλογικοτήτων, η φετινή 25η Νοέμβρη δεν ήταν απλώς μια ημέρα μνήμης αλλά αγώνα. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά οι διοργανωτές: «Στις 25 Νοέμβρη, στη διεθνή μέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, διαδηλώνουμε για να τελειώνουμε με το σύστημα της σεξιστικής βίας».

Οι διαδηλωτές συνδέουν την έμφυλη βία με τις ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, τονίζοντας πως «ο καπιταλισμός σε παγκόσμια κρίση γεννά γενοκτονικούς πολέμους, ρατσισμό, σεξισμό, φτώχεια και καταστροφή», ενώ επεσήμαναν ότι «ο σεξισμός χρησιμοποιείται σαν όπλο καταπίεσης και μεγαλύτερης εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης αλλά και διαίρεσής της».

Ειδική αναφορά έγινε στην υποβάθμιση των κοινωνικών δομών, καθώς «οι υποστελεχωμένες δομές των δήμων, η συρρίκνωση της δημόσιας Παιδείας, οι χαμηλοί μισθοί και η ακρίβεια, χειροτερεύουν τη θέση των γυναικών κάνοντάς τις ευάλωτες στη βία».

Η πορεία ολοκληρώθηκε ειρηνικά στα Προπύλαια, ενώ άλλα μπλοκ κινήθηκαν προς την οδό Γλάδστωνος, όπου είχε δολοφονηθεί ο Ζακ Κωστόπουλος.

Μεταξύ άλλων, λοιπόν, σήμερα η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) πραγματοποίησε συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με συνθήματα όπως «Κοινωνικές δομές για εμάς και τα παιδιά μας, του κράτους υποχρέωση και μας δικαίωμα μας», «λάστιχο ωράριο λάστιχο ζωή, οργανώσου τώρα για την ανατροπή», «Τα παιδιά σε κίνδυνο χωρίς προστασία, όχι στην εκμετάλλευση και στην εμπορία».

Στο κάλεσμά της, η ΟΓΕ σημείωνε μεταξύ άλλων τα εξής:

Τα αποκρουστικά φαινόμενα της σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης στους χώρους δουλειάς, του βιασμού, όπως και της ενδοοικογενειακής βίας που φτάνει μέχρι και τη δολοφονία γυναικών, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν και να φουντώσουν στο έδαφος της βίας :

της εργασιακής ζούγκλας, των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, του 13ώρου,

του μισθού που δεν φτάνει για να βγάλουμε το μήνα,

της απόλυσης όταν μείνουμε έγκυοι, της έλλειψης προστασίας του γυναικείου οργανισμού και της μητρότητας για την οποία πρέπει να χρυσοπληρώσουμε είτε για προγεννητικό έλεγχο, είτε για τον τοκετό, είτε για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή,

της εμπορευματοποίησης της Υγείας, της φροντίδας των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ΑμΕΑ, των χρονίως πασχόντων,

των πλειστηριασμών και των εξώσεων για να κερδίζουν τα κοράκια των τραπεζών και των funds,

της καταστολής των νόμων που περιορίζουν τη συλλογική και συνδικαλιστική μας δράση καθώς μας θέλουν μόνες, απομονωμένες, ανήμπορες, απελπισμένες

Η φεμινιστική συλλογικότητα Sabbat τονίζει στο κάλεσμα της: «Σήμερα, Τρίτη 25/11 στις 18.30 στην Πλατεία Κλαυθμώνος διαδηλώνουμε απέναντι στην πατριαρχικη βία, τη βια του πολέμου, του καπιταλισμού, για έναν κόσμο όπου όλα θα είμαστε ελεύθερα. Από τις γυναικοκτονίες, μέχρι τις καθημερινές παρενοχλήσεις στο δρόμο, στη δουλειά, τις διακρίσεις, μέχρι το φορτίο της φροντίδας γυναίκες, θηλυκότητες και ΛΟΑΤΚΙΑ+ βιώνουμε την καταπίεση και την εκμετάλλευση διπλά και τριπλά.

Από την Αθήνα μέχρι την Παλαιστίνη ακουγομαστε δυνατά!

Όλες/όλα/όλοι στην πορεία σήμερα, παγκόσμια ημέρα κατά της εμφυλης βίας

Καμία μόνη. Κανένα λιγότερο»

Πάνω από 19.000 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το δεκάμηνο του 2025

«Η Ελληνική Αστυνομία έχει χαράξει μία ξεκάθαρη και αποφασιστική πορεία στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας και κατ’ επέκταση, της βίας κατά των γυναικών», τονίζει μεταξύ άλλων ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, στο μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Παράλληλα, ο κ. Μάλλιος σημείωσε ότι τους πρώτους μήνες του 2025, οι αστυνομικοί σε όλη την Ελλάδα χειρίστηκαν πάνω από 19.000 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, με 47 συλλήψεις ημερησίως κατά μέσο όρο.

Αναλυτικά το μήνυμα του Αρχηγού της ΕΛΑΣ:

«Η 25η Νοεμβρίου δεν είναι απλώς μια συμβολική μέρα. Είναι μια ευκαιρία να σταθούμε απέναντι στο έργο που έχουμε επιτελέσει και, κυρίως, απέναντι στην ευθύνη που συνεχίζουμε να φέρουμε. Η βία κατά των γυναικών παραμένει μια

«Λείπουν οι δολοφονημένες, δεν είμαστε όλες εδώ»

σκληρή πραγματικότητα, που απαιτεί καθημερινή εγρήγορση, συστηματική δράση και σταθερή προσήλωση στις αρχές του σεβασμού, της αξιοπρέπειας και της ισότητας.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής κοινωνικής αστυνόμευσης και μηδενικής ανοχής στα φαινόμενα βίας, η Ελληνική Αστυνομία έχει χαράξει μία ξεκάθαρη και αποφασιστική πορεία στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, και κατ’ επέκταση της βίας κατά των γυναικών. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι μετρήσιμα: άνω των 21.800 αστυνομικών έχουν εκπαιδευτεί, ενώ 63 Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας λειτουργούν πλέον σε όλη τη χώρα, με εξειδικευμένα στελέχη.

Στο δεκάμηνο του 2025, οι συνάδελφοί μας σε όλη την επικράτεια χειρίστηκαν πάνω από 19.000 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, με 47 συλλήψεις ημερησίως κατά μέσο όρο.

Πίσω όμως από κάθε αριθμό, υπάρχει μια ιστορία, υπάρχει ανθρώπινος πόνος. Μια γυναίκα που χρειάστηκε βοήθεια. Ένα παιδί που έζησε τη βία. Ένας αστυνομικός που ανταποκρίθηκε. Και σε αυτό το τελευταίο θέλω να σταθώ: είστε εσείς, τα στελέχη μας που βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή, που με αποφασιστικότητα και ευαισθησία ανταποκρίνεστε σε μια από τις πιο σύνθετες, ευαίσθητες και ανθρώπινες αποστολές που έχει να επιτελέσει η Αστυνομία μας.

Η μάχη κατά της βίας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι διαρκής αγώνας και κάθε βήμα που κάνουμε, κάθε γυναίκα που σώζεται, κάθε παιδί που προστατεύεται, είναι μια μάχη που αξίζει να δώσουμε. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι μία νίκη που αξίζει.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει να ενισχύει τις υποδομές και την ανταπόκρισή της, να εκπαιδεύει το προσωπικό της, να ανοίγει δρόμους συνεργασίας με την κοινωνία και να λειτουργεί με σεβασμό στα δικαιώματα και τις ανάγκες των θυμάτων.

Η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών είναι κοινή μας υπόθεση, είναι ευθύνη όλων μας».