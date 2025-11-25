Δεν είναι μαγεία, είναι A.I.: Έξαλλοι τουρίστες με την ανύπαρκτη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ

Ήταν πριν από μερικές εβδομάδες όταν μια φωτογραφία πρωτοεμφανίστηκε στα social media και άρχισε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Μια φωτογραφία που έδειχνε μια υπέροχη χριστουγεννιάτικη αγορά, μπροστά από το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Η φωτογραφία – διαφήμιση υποσχόταν ένα μαγικό μέρος, λες και ήσουν σε κάποιο από τα σκηνικά των ταινιών του Χάρι Πότερ. Ξύλινα κιόσκια παντού, ατμοσφαιρικά φωτάκια και φυσικά ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο, με φόντο το σπίτι της Βρετανικής μοναρχίας. Η μαγεία σε όλο της το μεγαλείο.

Μάλιστα, όπως έγραφε το ποστ του προφίλ london.travelers των 2.5 εκατ. followers, αυτή είναι η πρώτη φορά που το παλάτι παρουσιάζει μια χριστουγεννιάτικη αγορά έως τις 24 Δεκεμβρίου, ενώ υποσχόταν τις πιο «αριστοκρατικές γιορτές» που θα ζήσεις ποτέ.

Spoiler alert: Η φωτογραφία ήταν προϊόν A.I. και εννοείται ότι η συγκεκριμένη χριστουγεννιάτικη αγορά δεν υπάρχει.

Ωστόσο πολλοί ήταν οι τουρίστες που πίστεψαν τη «διαφήμιση» και έσπευσαν στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, για να βρουν απλά τις πύλες κλειστές και τους φρουρούς στη θέση τους. Κάποιοι από αυτούς δεν δίστασαν να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους στα social media.

«Αν δείτε στο Instagram τη διαφήμιση για την χριστουγεννιάτικη αγορά του Μπάκιγχαμ να ξέρετε ότι είναι ψεύτικη. Είμαι εδώ την μέρα που άνοιγε και δεν υπάρχει τίποτα» έγραψε ένα χρήστης. Παρόμοιες ήταν οι αντιδράσεις και από άλλους που έσπευσαν να ψωνίσουν από τα ξύλινα κιόσκια και να απολαύσουν ένα ποτήρι κόκκινο κρασί.

Μάλιστα, το γραφείο Τύπου των ανακτόρων αναγκάστηκε να βγάλει επίσημη ανακοίνωση, τονίζοντας ότι «δεν θα υπάρχει χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μπάκιγχαμ».

Βέβαια, πάντα υπάρχει το gift shop δίπλα στις πύλες, όπου κάποιος σίγουρα τέτοιες μέρες θα βρει χριστουγεννιάτικα δωράκια με γαλαζοαίματο άρωμα.