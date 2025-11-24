Θεσσαλονίκη: Κλέφτης αρπάζει χριστουγεννιάτικα στολίδια από αυλές σπιτιών – Δείτε βίντεο
Βίντεο κατέγραψε κλέφτη να κλέβει στολίδια από αυλές σπιτιών
Έναν διαφορετικό κλέφτη κατέγραψαν κάμερες στη Θεσσαλονίκη με τον άνδρα να προσπαθεί να κλέψει χριστουγεννιάτικα στολίδια μέσα από αυλές σπιτιών.
Ο κλέφτης των Χριστουγέννων χτύπησε στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Ρετζικίου. Στο στόχαστρό του βρέθηκαν δυο μονοκατοικίες της λεωφόρου Παπανικολάου. Έκλεψε χριστουγεννιάτικα στολίδια και λαμπιόνια από τις αυλές.
Οι φωνές ενός περίοικου τον ανάγκασαν να αφήσει στη μέση το έργο του. Είχε ήδη φορτώσει το αυτοκίνητό του με λαμπιόνια και στολίδια συνολικής αξίας περίπου 300 ευρώ.
Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από δέκα ημέρες σύμφωνα με το thestival.
- Μανδάς ή Βλαχοδήμος: Ο Παναθηναϊκός πάει ελληνικά στον «άσσο»
- Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού
- Σοκ: Πληθυσμιακή συρρίκνωση που αγγίζει το 33% σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας
- Κυκλώνες, νάρκες και ένας φόνος: Η καταραμένη ιστορία του πλωτού ξενοδοχείου που ταξίδεψε στον Ειρηνικό και κατέληξε στη Β. Κορέα
- Οι millennials «κλειδωμένοι» εκτός πρώτης κατοικίας – «Απλά δεν είναι εφικτό»
- Ο Μυστακίδης και η επιστολή συμφωνίας: «Είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σήμερα με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ»
- Σάρωσε η κακοκαιρία τη δυτική Ελλάδα – Εικόνες καταστροφής
- H AI απειλεί τις θέσεις εργασίας για πτυχιούχους, προειδοποιεί η PwC
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις