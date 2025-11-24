Έναν διαφορετικό κλέφτη κατέγραψαν κάμερες στη Θεσσαλονίκη με τον άνδρα να προσπαθεί να κλέψει χριστουγεννιάτικα στολίδια μέσα από αυλές σπιτιών.

Ο κλέφτης των Χριστουγέννων χτύπησε στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Ρετζικίου. Στο στόχαστρό του βρέθηκαν δυο μονοκατοικίες της λεωφόρου Παπανικολάου. Έκλεψε χριστουγεννιάτικα στολίδια και λαμπιόνια από τις αυλές.

Οι φωνές ενός περίοικου τον ανάγκασαν να αφήσει στη μέση το έργο του. Είχε ήδη φορτώσει το αυτοκίνητό του με λαμπιόνια και στολίδια συνολικής αξίας περίπου 300 ευρώ.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από δέκα ημέρες σύμφωνα με το thestival.